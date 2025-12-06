Scandal după stabilirea grupelor la CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino, acuzați că au transformat evenimentul într-o propagandă politică. FIFA, trasă la răspundere

În cursul serii de miercuri a fost stabilită componența grupelor pentru Mondialul din 2026, competiție care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic și Canada.

Evenimentul nu s-a încheiat însă fără controverse, protagoniștii primului scandal fiind președintele FIFA, Gianni Infantino, și liderul SUA, Donald Trump.

Înainte ca urnele să fie deschise, Donald Trump a fost onorat cu Premiul FIFA pentru Pace, o distincție menită să recompenseze „inițiative remarcabile dedicate armoniei și colaborării la nivel global”, premiu care nu mai fusese oferit niciodată până acum.

„Problema este că premiul se duce la o persoană implicată activ în politică!”

După încheierea procedurii, au apărut reacții critice care au acuzat FIFA și pe Donald Trump că ar fi transformat momentul într-un instrument de promovare politică. Printre vocile care au condamnat situația s-a numărat și Miguel Maduro, fost oficial al instituției, care a susținut că acordarea premiului contravine regulilor interne.

„Faptul că FIFA a acordat un premiu pentru pace nu e deloc problematic. Problema apare abia atunci când premiul se duce către o persoană implicată activ în politică.

Este o violare a neutralității politice. În primul rând, FIFA ia o poziție politică asupra activității desfășurate de un actor politic, în acest caz Trump. În al doilea rând, este un gest politic acela de a acorda un premiu unui astfel de om. Dacă Comisia de Etică trage concluzia că regulamentul a fost respectat, atunci trebuie să ofere și un argument. Sunt foarte curios în legătură cu acest argument!”, a spus Miguel Maduro, citat de nrk.no.

Pe durata mandatului său la FIFA, Miguel Maduro a condus comisia responsabilă de respectarea statutelor organizației, care prevăd, printre altele, obligația forului mondial de a se menține în afara oricăror influențe politice.

„Onorăm un lider dinamic, Donald J. Trump!”

„Onorăm un lider dinamic, care s-a angajat în eforturi diplomatice care au creat oportunități de dialog, dezescaladare și stabilitate, și a susținut puterea de unificare a fotbalului pe scena mondială.

Primul premiu FIFA pentru pace este acordat cu mândrie președintelui SUA, onorabilul Donald J. Trump.El a sprijinit eforturile de negociere a armistițiilor și de promovare a angajamentului diplomatic, acțiuni care au contribuit la crearea condițiilor în care pacea să poată prindă rădăcini!”, a fost explicația oferită în timpul clipului de prezentare a trofeului