În ce cont au ajuns acțiunile de 3.31 milioane de lei ale lui Mircea Lucescu. Compania a făcut anunțul

Compania Romradiatoare Brașov a anunțat oficial că pachetul de acțiuni deținut de regretatul Mircea Lucescu a fost transferat către moștenitorii săi. Fostul selecționer al României s-a stins din viață în luna aprilie a acestui an, suferind de leucemie.

Este vorba despre 2,48 milioane de acțiuni, echivalentul a 16,5% din capitalul social al companiei. Potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar, titlurile au fost transferate într-un cont comun deschis pe numele lui Răzvan Lucescu și al Elenei Lucescu, în conformitate cu procedurile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Compania în care Mircea Lucescu a investit traversează un an dificil

La prețul actual de tranzacționare, de 1,34 lei pentru o acțiune, participația moștenită este evaluată la aproximativ 3,3 milioane de lei. Romradiatoare Brașov are în prezent o capitalizare bursieră de aproape 20 de milioane de lei, după ce valoarea companiei s-a diminuat cu aproximativ 15% în ultimul an. Acționarul majoritar rămâne fondul Transilvania Investments Alliance, care controlează circa 75% din companie.

În ceea ce privește rezultatele financiCompania în care Mircea Lucescu a investit traversează un an dificilare, Romradiatoare a încheiat primul trimestru al anului 2026 cu venituri de aproximativ 7 milioane de lei și o pierdere de 177.000 de lei, potrivit sursei citate anterior.