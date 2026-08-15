 Primii născuți, mai predispuși la ADHD și autism. Ce probleme apar mai des la al doilea copil| STUDIU | adevarul.ro
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Primii născuți, mai predispuși la ADHD și autism. Ce probleme apar mai des la al doilea copil| STUDIU

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Un studiu realizat pe 10 milioane de frați din Statele Unite a descoperit diferențe între problemele de sănătate întâlnite la primul și la al doilea copil. ADHD-ul, autismul, sindromul Tourette și tulburarea obsesiv-compulsivă au fost diagnosticate mai des în rândul primilor născuți, în timp ce la al doilea copil au apărut mai frecvent migrenele, zona zoster, gastrita și tulburările legate de consumul de substanțe, transmite Fox News.

Primii născuți, mai predispuși la ADHD și autism
Primii născuți, mai predispuși la ADHD și autism Sursă foto: Shutterstock

Cercetătorii de la Universitatea din Chicago și Universitatea Columbia au analizat, timp de două decenii, datele medicale ale fraților incluși în studiu. Ei au luat în calcul 569 de categorii de afecțiuni și au constatat că, în cazul a 150 dintre ele, existau diferențe semnificative în funcție de ordinea nașterii.

Ce probleme apar mai des la primul copil

În cazul primilor născuți, cercetătorii au observat o probabilitate mai mare de diagnosticare cu anumite tulburări printre care autismul, ADHD, sindromul Tourette și tulburarea obsesiv-compulsivă. Tot în această categorie au fost observate mai frecvent și afecțiuni alergice, inclusiv alergiile alimentare.

Dr. Marc Siegel, citat de Fox News, spune că studiul ridică multe întrebări, iar cauzele diferențelor observate între frați nu sunt deocamdată clare. În opinia sa, una dintre explicații ar putea ține de atenția pe care părinții o acordă în mod diferit copiilor.

În cazul ADHD, medicul crede că primul născut ar putea fi expus la mai mulți stimuli, tocmai pentru că părinții tind să fie mai atenți la el. Este însă o ipoteză formulată de Siegel, nu o concluzie a studiului.

Medicul propune o posibilă explicație și pentru alergiile întâlnite mai des la primii născuți. El crede că ar putea conta felul în care sistemul imunitar al copilului reacționează la primele contacte cu mediul înconjurător.

Ce au descoperit în cazul celui de-al doilea copil

În schimb, la al doilea copil au fost întâlnite mai des migrenele, zona zoster, gastrita și problemele legate de consumul de substanțe.

Studiul nu stabilește de ce apar aceste diferențe. Printre explicațiile posibile se numără schimbările prin care trece organismul mamei după prima sarcină, mediul în care cresc copiii, dar și felul în care se schimbă comportamentul părinților de la primul la al doilea copil.

Ordinea nașterii nu înseamnă că un copil va dezvolta o anumită boală

Cercetătorii spun însă că ordinea nașterii nu este neapărat motivul pentru care apar aceste afecțiuni. 

Rezultatele pot avea și alte explicații. De exemplu, părinții pot fi mai atenți la anumite simptome în cazul unui copil și pot ajunge mai repede cu el la medic. De altfel, poate conta și vârsta părinților, diferența de vârstă dintre frați sau schimbările care apar în familie odată cu venirea celui de-al doilea copil.

De aceea, cercetarea nu poate spune că primul sau al doilea născut va avea anumite probleme de sănătate. Diferențele descoperite în cazul celor 10 milioane de frați oferă, mai degrabă, noi piste pentru a înțelege de ce anumite afecțiuni apar mai des la unii copii decât la alții.

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