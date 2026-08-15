Harta României imobiliare s-a rupt în două: 5.600 euro/mp într-un cartier și sub 1.400 euro/mp în altul

Un apartament de 70 mp poate costa aproape 395.000 de euro într-una dintre cele mai scumpe zone din București, dar mai puțin de 100.000 de euro într-un alt cartier al Capitalei. Diferența depășește 295.000 de euro pentru aceeași suprafață. Datele din piață pentru trimestrul al doilea din 2026 arată cât de mari au devenit diferențele dintre zonele rezidențiale din marile orașe ale României.

„Piața imobiliară din România a încetat să mai funcționeze ca un mecanism economic unitar. Vedem o hartă a discrepanțelor chiar și atunci când analizăm orașe similare sau cel puțin comparabile: în timp ce Clujul impune prețuri mari, poluri economice precum Timișoara rămân surprinzător de accesibile, având zonele de top la nivelul periferiilor clujene. În același timp, avem 3 zone mari ale Bucureștiului cu un preț mediu de peste 5.500 euro/mp, mai mult decât dublu față de media orașului. Accesibilitatea locativă se fragmentează regional, transformând alegerea orașului în factorul decisiv pentru un cost al vieții sustenabil.”, a declarat Daniel Crainic, directorul unei platforme imobiliare.

Cea mai mare surpriză este că nu Cluj-Napoca, ci Bucureștiul are cele mai scumpe zone rezidențiale din România.

Trei cartiere din Capitală au depășit pragul de 5.500 de euro/mp util în trimestrul al doilea din 2026: Primăverii cu 5.638 euro/mp, Kiseleff cu 5.632 euro/mp și Aviatorilor cu 5.541 euro/mp.

La polul opus se află Ferentari, unde prețul mediu solicitat pentru apartamente a fost de 1.389 euro/mp.

Astfel, pentru un apartament de 70 mp, diferența dintre Primăverii și Ferentari ajunge la aproximativ 297.000 de euro, dacă se aplică prețurile medii pe metru pătrat.

Șapte zone din București sunt mai scumpe decât centrul Clujului

Diferențele dintre Capitală și celelalte mari piețe imobiliare sunt vizibile și în comparația cu Cluj-Napoca.

În centrul Clujului, apartamentele au fost scoase la vânzare în medie cu 4.022 euro/mp util.

În schimb, în București există șapte zone în care prețul mediu este mai mare decât acest nivel: Primăverii, Kiseleff, Aviatorilor, Floreasca, Herăstrău, Șoseaua Nordului și Dorobanți.

În Primăverii, de exemplu, diferența față de centrul Clujului este de peste 1.600 de euro pentru fiecare metru pătrat.

Clujul rămâne scump, dar diferențele dintre cartiere sunt mai mici

În Cluj-Napoca, cea mai scumpă zonă este Ultracentral, cu 4.022 euro/mp.

Urmează Andrei Mureșanu, cu 3.614 euro/mp, Borhanci, cu 3.478 euro/mp, Plopilor, cu 3.476 euro/mp, și Bună Ziua, cu 3.443 euro/mp.

Comparativ cu Bucureștiul, diferențele dintre zonele scumpe și cele mai accesibile sunt mai reduse.

Brașovul are și el o zonă aproape de 4.000 de euro/mp

În Brașov, Drumul Poienii este cea mai scumpă zonă, cu un preț mediu de 3.978 euro/mp util.

Este un nivel apropiat de cel întâlnit în centrul Clujului.

Diferența față de celelalte zone brașovene este însă semnificativă. În Brașovul Vechi, prețul mediu este de 3.033 euro/mp, în timp ce în Tractorul ajunge la 2.468 euro/mp.

În Avantgarden și Răcădău, valorile sunt de 2.458, respectiv 2.431 euro/mp.

La Iași, centrul bate cea mai scumpă zonă din Constanța

O altă diferență surprinzătoare apare între Iași și Constanța.

Deși prețul mediu la nivel de oraș este ușor mai ridicat în Constanța, cea mai scumpă zonă din Iași este mai scumpă decât cea mai scumpă zonă din orașul de la malul mării.

În zona Ultracentrală din Iași, prețul mediu solicitat este de 2.958 euro/mp, în timp ce în Faleza Nord din Constanța ajunge la 2.667 euro/mp.

În cartierul Copou din Iași, prețul pe metrul pătrat este de 2.500 euro/mp, urmat de cartierul Gara, cu 2.313 euro/mp, Moara de Vânt, cu 2.269 euro/mp, și Podul de Fier, cu 2.260 euro/mp.

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În Constanța, după Faleza Nord urmează Capitol, cu 2.571 euro/mp, Peninsula, cu 2.374 euro/mp, Tomis II, cu 2.146 euro/mp, și Tomis I, cu 2.133 euro/mp.

Timișoara, cel mai accesibil dintre marile orașe

Timișoara se află la celălalt capăt al clasamentului marilor centre urbane analizate.

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în oraș s-a menținut sub pragul de 2.000 de euro/mp util.

Chiar și în cea mai scumpă zonă, Central – Piața Unirii, prețul este de 2.722 euro/mp.

Urmează Tipografilor, cu 2.498 euro/mp, Take Ionescu, cu 2.464 euro/mp, Mehala, cu 2.291 euro/mp, și Torontalului, cu 2.077 euro/mp.

Nivelul din zona centrală a Timișoarei este astfel apropiat de prețurile din unele dintre cele mai ieftine cartiere ale Clujului. În Dâmbul Rotund, de exemplu, media este de 2.684 euro/mp, iar în Someșeni ajunge la 2.814 euro/mp.

Topul celor mai scumpe zone din România

Topul celor mai scumpe 10 zone rezidențiale din țară este dominat de București, cu opt cartiere. Singurele excepții sunt Ultracentral din Cluj-Napoca și Drumul Poienii din Brașov.

Primăverii, București – 5.638 euro/mp Kiseleff, București – 5.632 euro/mp Aviatorilor, București – 5.541 euro/mp Floreasca, București – 4.460 euro/mp Herăstrău, București – 4.427 euro/mp Șoseaua Nordului, București – 4.245 euro/mp Dorobanți, București – 4.158 euro/mp Capitale, București – 3.971 euro/mp Ultracentral, Cluj-Napoca – 4.022 euro/mp Drumul Poienii, Brașov – 3.978 euro/mp

Datele sunt aferente trimestrului al doilea din 2026 și reprezintă prețurile medii solicitate de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare, potrivit Imobiliare.ro.

Cele mai scumpe și cele mai ieftine zone din București

Prețuri medii solicitate pentru apartamente, euro/mp util, trimestrul II 2026:

Primăverii - 5,638

Kiseleff - 5,632

Aviatorilor - 5,541

Floreasca - 4,460

Herăstrău - 4,427

Șos. Nordului - 4,245

Dorobanți - 4,158

Capitale - 3,971

Barbu Văcărescu - 3,900

Aviației - 3,618

Ferentari - 1,389

Cartierul supranumit Capitale este, în linii mari, zona dintre Bulevardul Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Dorobanților și zona Herăstrău, cu străzi precum Paris, Londra, Washington, Roma, Atena etc.

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Denumirea „Capitale” vine chiar de la aceste străzi care poartă numele unor capitale. Zona este cunoscută pentru vilele interbelice, reședințele diplomatice și proprietățile de lux