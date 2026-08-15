 Ce ne rezervă astrele până pe 20 august. Schimbări importante și oportunități pentru fiecare zodie | adevarul.ro
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Ce ne rezervă astrele până pe 20 august. Schimbări importante și oportunități pentru fiecare zodie

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Următoarea perioadă vine cu schimbări, provocări, dar și cu noi oportunități pentru toate cele 12 zodii. În timp ce unii nativi își pot consolida poziția la locul de muncă și își pot afirma mai puternic autoritatea, alții sunt îndemnați să acorde mai multă atenție finanțelor, relațiilor și deciziilor importante. Pentru anumite zodii, perioada poate fi favorabilă călătoriilor, proiectelor noi și schimbărilor, în timp ce alți nativi ar putea avea de câștigat dacă aleg un ritm mai liniștit.

Următoarea perioadă vine cu schimbări. FOTO: Shutterstock
Următoarea perioadă vine cu schimbări. FOTO: Shutterstock

Berbec

Săptămâna reprezintă o perioadă importantă și crucială pentru mulți. Crește semnificativ potențialul energetic,forța de muncă, se consolidează poziția în viață și autoritatea. Comunicarea va fi foarte interesantă, se vor ivi noi suporteri, sprijin al superiorilor și partenerilor, ceea ce îi va ajuta pe nativi în carieră, în afaceri. Mulți vor căuta să-și ridice nivelul educațional, poate să învețe limbi străine, tradiții culturale străine și să călătorească. Nativii vor fi deschiși la percepția a tot ceea ce este avansat, vor putea înțelege mai bine nu numai sarcinile și destinațiile lor principale, ci și pe ale celor din jurul lor, iar intuiția puternică va ajuta să descuie cheia inimii tuturor.

Pot apărea mici dificultăți în afaceri și relații, dar ele se vor rezolva puțin mai târziu, atunci când comunicarea va fi foarte reușită. Unii vor avea ocazia să plece într-o călătorie de afaceri sau agrement, să își facă noi cunoștințe.

Taur

Anturajul sau partenerul vă presează să faceți schimbări. Pe toate le percepeți ca pe o intruziune exagerată în viața  personală, dar în final, dacă ați da un pas înapoi și ați renunța o perioadă la rezistență, ați înțelege că e momentul să schimbați unele tipare și să renunțați la altele. Cumpăniți ce vine ca impuls de la ceilalți, nu îl luați pe NU în brațe și nu cumva să vă încăpățânați.

Rutina personală e pusă pe autopilot, nu prea mai beneficiați de mișcarea pe care o faceți, alimentația e preponderent aceeași iar atunci ori e nevoie să schimbați activitatea în sine ,ori să discutați cu un specialist, să faceți o evaluare corectă a tipului de exercițiu fizic și nutriția de care corpul are acum nevoie.

Financiar, situația e cu suișuri și coborâșuri. Uneori reușiți să economisiți, dar apar mereu cheltuieli neprevăzute care vă dau planurile peste cap. Totuși, încercați să fiți mai atenți la bani și să vă organizați mai bine bugetul. Sperați ca în perioada următoare lucrurile să se stabilizeze și să aveți mai multă siguranță.

Gemeni

Vine o perioadă activă de energie intensă, cu promisiuni de multe întâlniri, călătorii și comunicare activă. Cea mai favorabilă probabil că va fi a doua parte a săptămânii, când noile modalități și metode, planuri și proiecte vor avea un efect pozitiv asupra voastră. Atunci veți putea să vă consolidați autoritatea,poziția profesională, atât datorită eforturilor depuse, cât și a ajutorului din afară.

Horoscop marți, 11 august. Leii vor primi bani pentru munca depusă, iar Gemenii ar trebui să iasă cu cei dragi

Atrag însă atenția asupra zilei de 14 și 19 august, când trebuie să fiți mai atenți să nu aruncați paie pe foc în vreo situație confuză.

Sfaturile și sprijinul celor din jur vor fi necesare, mai ales dacă se ivesc schimbări importante de viață, nu de alta dar acest lucru poate provoca o stare emoțională  instabilă. Mai mult decât atât, optimismul excesiv și uneori nejustificat poate duce la acțiuni și aventuri riscante. Este exact momentul când trebuie să fiți stăpâni pe voi și să dați dovadă de maturitate.

Mulți dintre voi pot fi implicați în relații cu oameni care vor avea propriile obiective egoiste și vor folosi talentele și oportunitățile voastre, amăgindu-vă.

Rac

Atenţia vi se poate îndrepta spre zona profesiei şi a carierei, pe relaţia cu şeful sau cu organele statului, acolo unde probabil este necesar un suflu nou, o schimbare sau de pus lucrurile la punct. Vestea bună este că efectuaţi modificările prin propria voinţă și nu veţi fi obligaţi să le faceţi la aluziile cuiva.

Este indicată explorarea de noi activități intelectuale, extinderea cu noi orizonturi ale minţii, găsirea unui nou mod de viaţă şi a unui nou mod de exprimare sau de percepere a cuvintelor celuilalt, efectuarea de  călătorii pe distanțe scurte, rezolvarea de acte și documente sau chiar încheierea de contracte.

Sectorul relaţiilor de iubire iese din apăsare. Lucrurile devin plăcute, iar cei singuri pot întâlni pe cineva care să îi facă să tresară.

Financiar, atenție la investițiile riscante! Vă sfătuiesc să analizați cu grijă fiecare ofertă înainte să luați o decizie. Nu vă grăbiți să investiți sume mari, mai ales dacă nu cunoașteți toate riscurile. Dacă sunteți prudenți și vă informați bine, veți putea evita pierderile neașteptate. Cereți sfatul unor persoane cu experiență înainte să faceți investiții importante. Astfel, veți lua decizii mai bine gândite și vă veți proteja economiile.

Leu

Dacă ați fost în ultima vreme bolnavi, nervoși, îngrijorați, atunci puteți traversa  stări de bine și de ameliorare de acum încolo. Continuați cu sporirea imunității, faceți sport, completați dieta naturist, nu uitați de necesarul de  vitamine și minerale pentru organism. Este de dorit să vă luați timp și de odihnă, și să nu uitați de procedurile de întărire.

Trebuie să deveniți mai încrezători, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Prin urmare, ieșiți din nou, ori să aranjați cumpărăturile, ori să vizitați un salon de înfrumusețare. Vă recomand o atitudine mai selectiva față de mediul înconjurator. Uneori, persoanele negative nu permit să vă  atingeți scopul fără pierderi și dezamăgiri. Aventurile, bârfele și neînțelegerile cu oameni din apropiere trebuie evitate.

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