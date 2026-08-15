Ce se întâmplă dacă dormi cu ventilatorul sau aerul condiționat pornit. Când ajută și când poate deveni deranjant

În nopțile călduroase, ventilatorul și aerul condiționat pot face diferența dintre un somn odihnitor și unul întrerupt de căldură. Folosite corect, nu există motive ca acestea să fie evitate în timpul nopții. Problemele pot apărea însă atunci când aerul este prea rece sau prea uscat, când curentul de aer bate direct spre corp sau când aparatul nu este întreținut corespunzător.

Temperatura din dormitor are un rol important în calitatea somnului. Organismul își reduce în mod natural temperatura centrală atunci când se pregătește pentru somn, iar o cameră prea caldă sau prea rece poate favoriza trezirile și poate afecta anumite etape ale somnului. Cleveland Clinic indică, pentru adulți, un interval orientativ de aproximativ 15-19 grade Celsius, în timp ce alte recomandări pentru confortul nocturn plasează temperatura în jurul valorii de 18-20 de grade Celsius.

În practică, temperatura potrivită depinde însă și de persoană, de umiditate, de îmbrăcămintea de dormit și de lenjerie.

Ce se întâmplă dacă dormi cu ventilatorul pornit

Dormitul cu ventilatorul pornit este, în general, considerat sigur. Pentru multe persoane, circulația aerului ajută la senzația de răcoare, iar zgomotul constant al aparatului poate fi chiar plăcut și poate acoperi alte zgomote din locuință.

Ventilatorul nu răcește însă aerul din încăpere în același mod în care o face un aparat de aer condiționat. El pune aerul în mișcare și accelerează evaporarea transpirației de pe piele, ceea ce poate face corpul să se simtă mai rece, potrivit presei de specialitate.

Un posibil inconvenient este aerul prea uscat și fluxul de aer îndreptat direct spre față. Unele persoane se pot trezi cu gura uscată, iar aerul circulat de ventilator poate contribui la această senzație. Efectul poate fi mai mic dacă ventilatorul este orientat astfel încât să nu bată direct spre față.

Ventilatorul poate fi, de asemenea, problematic pentru persoanele sensibile la praf, polen sau păr de animale. Palele și suprafețele aparatului pot acumula alergeni, iar curățarea regulată a ventilatorului și a dormitorului este importantă. Pentru persoanele cu alergii, un aparat murdar poate accentua simptome precum nasul înfundat, strănutul sau tusea.

Contează și zgomotul. Pentru unii oameni, sunetul constant al ventilatorului funcționează ca un zgomot de fond și favorizează somnul. Pentru alții, poate deveni o sursă de deranj și poate afecta odihna.

E bine să dormi cu aerul condiționat pornit?

Da, aerul condiționat poate fi folosit în timpul nopții, iar într-o perioadă de caniculă poate contribui la menținerea unei temperaturi mai potrivite pentru somn.

Problema nu este faptul că aparatul funcționează în timpul nopții, ci temperatura și calitatea aerului pe care le creează în încăpere.

Un aparat de aer condiționat bine întreținut nu este, în sine, o cauză directă a răcelii sau gripei. Potrivit Cleveland Clinic, senzațiile precum nasul înfundat, strănutul sau iritația gâtului pot apărea mai degrabă din cauza mediului creat de aerul condiționat: temperatură mai scăzută, umiditate redusă și aer recirculat.

Metodele eficiente pentru a menţine răcoarea în dormitor fără a utiliza aparatul de aer condiţionat

Aerul prea rece poate fi neplăcut, iar aerul prea uscat poate contribui la uscarea mucoaselor, a pielii și a gâtului. Pentru confortul nocturn, nivelul umidității este și el important. Sleep Foundation indică, în general, un interval de 30%-50% pentru umiditatea din dormitor.

Un alt aspect este întreținerea aparatului. Filtrele și componentele unui aparat de aer condiționat pot acumula praf și alți iritanți dacă nu sunt curățate. Cleveland Clinic recomandă întreținerea regulată a sistemului și curățarea aparatelor individuale, în special a celor care pot acumula praf, mucegai și alți alergeni.

În plus, fluxul de aer nu trebuie neapărat orientat direct către pat. O variantă mai confortabilă poate fi direcționarea aerului astfel încât să răcească încăperea fără ca jetul rece să bată continuu spre corp.

Cum să păstrezi o temperatură bună noaptea și să faci economie la energie

Un dormitor nu trebuie transformat într-un spațiu foarte rece pentru ca somnul să fie mai bun. Important este ca temperatura să fie suficient de scăzută pentru ca organismul să nu fie suprasolicitat de căldură.

O primă măsură este răcirea locuinței înainte de culcare. Dacă temperatura exterioară scade seara, aerisirea poate ajuta la eliminarea aerului acumulat în timpul zilei. În perioadele foarte calde, însă, ferestrele deschise în timpul orelor în care afară este mai cald pot avea efectul opus.

Jaluzelele, rulourile și perdelele care limitează pătrunderea radiației solare pot reduce încălzirea încăperii în timpul zilei. Astfel, aparatul de aer condiționat va avea mai puțin de lucru pentru a coborî temperatura seara.

Pentru cei care folosesc aer condiționat, o temperatură moderată este mai importantă decât setarea aparatului la o valoare foarte mică. Scăderea excesivă a temperaturii poate crea disconfort și poate favoriza uscarea aerului.

Ventilatorul poate fi folosit împreună cu aerul condiționat pentru a distribui mai bine aerul rece în încăpere. În acest fel, senzația de răcoare poate fi obținută fără ca jetul aparatului de aer condiționat să fie setat la o temperatură extrem de scăzută.

Și alegerea lenjeriei contează. Materialele ușoare și respirabile, precum și hainele de dormit care nu rețin excesiv căldura, pot ajuta organismul să își regleze temperatura în timpul nopții.

În cazul ventilatorului, consumul de energie este în general mult mai mic decât în cazul unui aparat de aer condiționat, astfel că acesta poate fi o soluție simplă atunci când temperatura din cameră nu este foarte ridicată, dar aerul stagnant creează disconfort.

Atunci când temperaturile sunt foarte mari, însă, ventilatorul nu poate înlocui întotdeauna aerul condiționat. El poate îmbunătăți senzația termică, dar nu reduce efectiv temperatura aerului din încăpere.

Pentru un somn bun, obiectivul nu este ca dormitorul să fie cât mai rece, ci să fie suficient de răcoros pentru ca organismul să poată elimina căldura în mod normal. Ventilatorul și aerul condiționat pot fi folosite și noaptea, cu condiția ca temperatura, umiditatea, direcția fluxului de aer și curățenia aparatelor să fie gestionate astfel încât să nu creeze un nou disconfort.