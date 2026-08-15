Fostul premier britanic Boris Johnson susține că, înaintea invaziei ruse la scară largă din februarie 2022, un oficial de rang înalt din cadrul cancelariei Germaniei i-ar fi spus că Berlinul considera că Ucraina va pierde războiul și că ar fi fost de preferat ca acest lucru să se întâmple cât mai repede.

Johnson a relatat episodul în contextul unei critici mai ample la adresa politicii adoptate de Germania și Franța față de Rusia după anexarea Crimeei, în 2014, și până la declanșarea invaziei pe scară largă. Potrivit fostului premier britanic, liderii occidentali au subestimat atât intențiile Kremlinului, cât și capacitatea Ucrainei de a rezista în fața unei agresiuni militare ruse, potrivit dialog.ua.

„Ei se comportau ca niște psihologi de familie, analizând atacul brutal al unei țări asupra alteia ca pe un scandal de familie”, a afirmat Boris Johnson, referindu-se la modul în care, în opinia sa, unele guverne din Europa Occidentală au privit relația dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit relatării lui Johnson, oficialul german cu care a discutat înainte de izbucnirea războiului ar fi considerat că o înfrângere rapidă a Ucrainei era inevitabilă. Declarația este folosită de fostul premier britanic pentru a ilustra ceea ce el consideră a fi o eroare majoră de evaluare a situației de securitate din Europa.

Johnson susține că abordarea Berlinului și Parisului a contribuit la o înțelegere greșită a Kremlinului în anii de după anexarea Crimeei. În timp ce unele state europene au mizat pe dialog și pe menținerea relațiilor economice cu Rusia, el a pledat pentru o poziție mai dură față de Moscova.

Fostul premier britanic spune că, înainte de invazia din februarie 2022, a susținut în repetate rânduri că Rusia trebuie înfruntată și că Moscova trebuie împiedicată să-și atingă obiectivele militare în Ucraina.

Relatarea lui Johnson readuce în discuție și diferențele de abordare dintre principalele state occidentale în perioada de dinaintea invaziei. În timp ce Londra avertiza asupra riscului unei agresiuni ruse și cerea măsuri mai ferme, Berlinul și Parisul au continuat să pună accent pe diplomație și pe soluționarea conflictului prin negocieri.