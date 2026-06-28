search
Duminică, 28 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Răzvan Lucescu a dat lovitura! Ce salariu uriaș va avea la arabi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Răzvan Lucescu nu va rămâne mult timp șomer după despărțirea de PAOK Salonic. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani va antrena în Golf și va primi un salariu extraordinar.

Răzvan Lucescu (FOTO: Facebook/ PAOK Salonic)
Răzvan Lucescu (FOTO: Facebook/ PAOK Salonic)

Singura problemă a lui Răzvan Lucescu este să aleagă dacă va merge în Qatar, la Al-Sadd sau în Arabia Saudită, la Al-Ittihad. Conform site-ului grecesc „Gazzetta”, românul ar fi ales-o deja pe Al-Sadd și urmează să semneze pe un contract mai mare decât a avut la campioana Greciei. 

După cum au aflat ziariștii eleni, care încă sunt șocați după despărțirea tehnicianului de PAOK Salonic, Răzvan Lucescu ar urma să primească 3,5 milioane de euro pe sezon, plus eventuale bonusuri. La Al-Sadd, el l-ar înlocui pe italianul Roberto Mancini, care a demisionat în speranța că va fi numit selecționerul naționalei Italiei, cu care a cucerit titlul european în urmă cu cinci ani. Pentru Răzvan Lucescu ar fi a doua aventură în Qatar, țară în care a condus-o pe El-Jaish, între 2012 și 2014 și cu care a cucerit Cupa Qatari Stars.

Despărțire cu scântei între Răzvan Lucescu și PAOK Salonic

Despărțirea dintre Răzvan Lucescu și PAOK Salonic a părut liniștită doar la prima vedere. La câteva zile după plecarea de la echipă, antrenorul român a dezvăluit în presa din Grecia lucruri mai puțin plăcute petrecute în ultimele luni la formația.

Am fost absolut loial clubului şi lui Ivan Savvidis. În 2019 am plecat pentru că am considerat că venise momentul să o fac din cauza celor întâmplate. Cu o lună înainte primisem o ofertă de la Al Hilal, dar am refuzat-o. După tot ce s-a întâmplat la finalul sezonu ui, am înţeles însă că trebuia să plec. I-am spus agentului meu că, dacă oferta mai este valabilă, atunci voi pleca. Asta s-a întâmplat în 2019. Apoi, în 2024, a venit un club care era pregătit să plătească clauza de reziliere. Chiar trimisese documentele prin care anunţa că va achita clauza. Atunci Savvidis m-a sunat şi m-a întrebat ce este cu această situaţie. I-am răspuns: «Ştii că îţi sunt loial. Am trimis clubul să vorbească direct cu tine. Dacă îmi spui că nu plec, atunci nu plec».

Aş fi putut să plec, dar nu am făcut-o pentru că îi eram loial lui Savvidis şi pentru că nu voiam să dezamăgesc suporterii echipei. Şi anul trecut a existat interes din partea unui alt club, dar i-am trimis la PAOK. Anul acesta însă totul a fost diferit. Eram la Bucureşti şi PAOK căuta un antrenor care să mă înlocuiască. Vorbeau cu alţi antrenori, ştiaţi asta? Şi ştiţi foarte bine că lumea fotbalului este mică şi toate informaţiile circulă, ajung şi la noi.  Eu voiam să rămân, deşi celelalte cluburi mă presau destul de mult. Nici măcar nu am intrat în negocieri cu ele.  Nu mi-a plăcut această situaţie. Eu am avut cea mai sinceră atitudine posibilă şi, pentru că nu am primit aceeaşi sinceritate în schimb, le-am spus clar că mai am un an de contract. Am plecat de la PAOK fără să primesc despăgubiri. Iar cei care spun că am urmărit bani sunt oameni mărunţi, care nu au realizat nimic în viaţa lor. Am plecat de la PAOK după ce am fost plătit doar pentru munca pe care am prestat-o”, a declarat Răzvan Lucescu, conform Metrosport, citată de orangesport.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
digi24.ro
image
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
stirileprotv.ro
image
Un Fake News despre canicula care a lovit Europa, cu un semafor topit din Italia, face înconjurul rețelelor și a fost preluat inclusiv de presa din România. Semaforul există, dar nu a fost topit de căldură. Ce s-a întâmplat de fapt
gandul.ro
image
Patriarhul Daniel, propunerea surpriză de prim-ministru în plin blocaj politic
mediafax.ro
image
Celebra actriță din Baywatch care i-a ”trădat” pe americani pentru Anglia la Cupa Mondială. Gestul lui David Beckham când a văzut-o
fanatik.ro
image
Cum s-a pregătit Iașul pentru vizita președintelui Israelului: stradă asfaltată în grabă, spații modernizate și securitate ca la vizita Papei
libertatea.ro
image
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
digisport.ro
image
Aproape 400.000 de turiști străini au ajuns în România în primele trei luni ale lui 2026. Câți bani au cheltuit în țara noastră
click.ro
image
Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
prosport.ro
image
Când devine periculoasă expunerea la soare. La ce ore este recomandat să stai la plajă vara și ce indică indicele UV
playtech.ro
image
Au vândut promovarea în Liga 3 cu 12.000 de euro! Jucătorii demască blatul pus la cale de conducere: „Lasă, bă, mingea în poartă!”. Audio Exclusiv
fanatik.ro
image
Top 10 plaje din România, conform Tripadvisor. Singura destinație din clasament care nu se află la malul Mării Negre
ziare.com
image
Decizia luată de Cody Gakpo, după ce i-a murit fiul
digisport.ro
image
Ai nevoie de autorizație pentru a construi o piscină în propria curte? Ce spune legea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Schimbări majore la bancomatele din România! Obligație pentru toate băncile de a permite aceste retrageri
mediaflux.ro
image
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
gsp.ro
image
INTERVIU | De la Consiliul Local Brașov, la Palatul Victoria. Ilinca Ghiza (USR) își asumă o ambiție uriașă: își dorește scaunul de premier al României
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Ce afacere pun la cale Anamaria Prodan și fina ei. Adevărul despre zvonurile despărțirii de Ronald Gavril: „Este în America”
click.ro
image
Românii pot afla mai ușor data la care se vor pensiona. Calculatorul CNPP oferă răspunsul exact
click.ro
image
Toți au observat același lucru în noile imagini cu Kate Middleton și Prințul George. Cât de mult a crescut viitorul moștenitor al tronului
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
image
Ce afacere pun la cale Anamaria Prodan și fina ei. Adevărul despre zvonurile despărțirii de Ronald Gavril: „Este în America”

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte