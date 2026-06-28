Răzvan Lucescu a dat lovitura! Ce salariu uriaș va avea la arabi

Răzvan Lucescu nu va rămâne mult timp șomer după despărțirea de PAOK Salonic. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani va antrena în Golf și va primi un salariu extraordinar.

Singura problemă a lui Răzvan Lucescu este să aleagă dacă va merge în Qatar, la Al-Sadd sau în Arabia Saudită, la Al-Ittihad. Conform site-ului grecesc „Gazzetta”, românul ar fi ales-o deja pe Al-Sadd și urmează să semneze pe un contract mai mare decât a avut la campioana Greciei.

După cum au aflat ziariștii eleni, care încă sunt șocați după despărțirea tehnicianului de PAOK Salonic, Răzvan Lucescu ar urma să primească 3,5 milioane de euro pe sezon, plus eventuale bonusuri. La Al-Sadd, el l-ar înlocui pe italianul Roberto Mancini, care a demisionat în speranța că va fi numit selecționerul naționalei Italiei, cu care a cucerit titlul european în urmă cu cinci ani. Pentru Răzvan Lucescu ar fi a doua aventură în Qatar, țară în care a condus-o pe El-Jaish, între 2012 și 2014 și cu care a cucerit Cupa Qatari Stars.

Despărțire cu scântei între Răzvan Lucescu și PAOK Salonic

Despărțirea dintre Răzvan Lucescu și PAOK Salonic a părut liniștită doar la prima vedere. La câteva zile după plecarea de la echipă, antrenorul român a dezvăluit în presa din Grecia lucruri mai puțin plăcute petrecute în ultimele luni la formația.

”Am fost absolut loial clubului şi lui Ivan Savvidis. În 2019 am plecat pentru că am considerat că venise momentul să o fac din cauza celor întâmplate. Cu o lună înainte primisem o ofertă de la Al Hilal, dar am refuzat-o. După tot ce s-a întâmplat la finalul sezonu ui, am înţeles însă că trebuia să plec. I-am spus agentului meu că, dacă oferta mai este valabilă, atunci voi pleca. Asta s-a întâmplat în 2019. Apoi, în 2024, a venit un club care era pregătit să plătească clauza de reziliere. Chiar trimisese documentele prin care anunţa că va achita clauza. Atunci Savvidis m-a sunat şi m-a întrebat ce este cu această situaţie. I-am răspuns: «Ştii că îţi sunt loial. Am trimis clubul să vorbească direct cu tine. Dacă îmi spui că nu plec, atunci nu plec».

Aş fi putut să plec, dar nu am făcut-o pentru că îi eram loial lui Savvidis şi pentru că nu voiam să dezamăgesc suporterii echipei. Şi anul trecut a existat interes din partea unui alt club, dar i-am trimis la PAOK. Anul acesta însă totul a fost diferit. Eram la Bucureşti şi PAOK căuta un antrenor care să mă înlocuiască. Vorbeau cu alţi antrenori, ştiaţi asta? Şi ştiţi foarte bine că lumea fotbalului este mică şi toate informaţiile circulă, ajung şi la noi. Eu voiam să rămân, deşi celelalte cluburi mă presau destul de mult. Nici măcar nu am intrat în negocieri cu ele. Nu mi-a plăcut această situaţie. Eu am avut cea mai sinceră atitudine posibilă şi, pentru că nu am primit aceeaşi sinceritate în schimb, le-am spus clar că mai am un an de contract. Am plecat de la PAOK fără să primesc despăgubiri. Iar cei care spun că am urmărit bani sunt oameni mărunţi, care nu au realizat nimic în viaţa lor. Am plecat de la PAOK după ce am fost plătit doar pentru munca pe care am prestat-o”, a declarat Răzvan Lucescu, conform Metrosport, citată de orangesport.ro.