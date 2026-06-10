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Moment sfâșietor pentru Răzvan Lucescu! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a lăsat fără cuvinte: „Trăiesc, supraviețuiesc!”

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La începutul lunii aprilie, fotbalul românesc a fost zguduit de dispariția lui Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc. Fostul mare antrenor a încetat din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani.

Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu Foto/Facebook
Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu Foto/Facebook

Trei zile mai târziu, familia, prietenii și numeroase figuri din lumea fotbalului s-au adunat la Biserica Sfântul Elefterie din București pentru a-i aduce un ultim omagiu. Unul dintre cele mai emoționante momente ale ceremoniei a fost discursul susținut de fiul său, Răzvan Lucescu, care a vorbit despre omul și părintele Mircea Lucescu.

„Trăiesc, supraviețuiesc. Nu am dreptul să mă plâng!”

La mai bine de două luni de la acel moment, antrenorul lui PAOK a fost pus în fața unei întrebări extrem de sensibile: cum a reușit să gestioneze pierderea tatălui său. Răzvan Lucescu a recunoscut că nu există un răspuns simplu la o astfel de întrebare și că este un subiect pe care încă îl trăiește cu multă durere.

Foarte complicată întrebarea. Nu știu cum să-ți răspund așa. Trăiesc, supraviețuiesc. Nu am dreptul să mă plâng. Dar ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în acest an, din februarie până acum, a fost greu de acceptat, greu de trecut peste asta. Asta este viața. A fost o conjunctură nefavorabilă, dar nu avem ce face, toată lumea trece prin asta.

Sunt foarte mult opinii și foarte multe păreri. Cu siguranță că s-au spus multe lucruri neadevărate, s-a exagerat foarte mult. Dacă mă face ceva să sufăr este că el a trăit ultima parte a vieții suferind.. Din cauza bolii. El a fost unul dintre puținii care a crezut cu foarte mare putere că echipa națională poate să se califice și să facă față Turciei. Până la un anumit punct, a arătat că a avut dreptate!”, a spus Răzvan Lucescu, la digisport.ro.

„L-a ajutat să simtă că e în viață!”

Răzvan Lucescu a vorbit și despre relația specială pe care tatăl său o avea cu fotbalul. Potrivit antrenorului de la PAOK, Mircea Lucescu își găsea energia și motivația în munca de zi cu zi, de pe banca tehnică.

Cred că ar fi meritat un alt sfârșit de viață. Totuși, a fost omul care a trăit pentru fotbal. Chestia asta l-a ajutat personal să simtă că e în viață. Eu știu ce s-a întâmplat după ce a plecat de la naționala Turciei și până a semnat cu Dinamo Kiev. El se stingea, nu mai era el. Din momentul în care a semnat la Kiev, s-a schimbat, parcă a întinerit.

A realizat foarte mult, și-a construit mult prea mult, ca să intre în niște polemici, să fie atacat. Noi am reușit la final, când a murit, să înțelegem cât de mare a fost. S-a bucurat foarte tare de momentele în care a câștigat trofee, dar nu știu dacă a văzut de sus totul!”, a mai spus Răzvan Lucescu, conform sursei citate anterior.

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