 Dinamo a dat lovitura în Giulești, „câinii” au înscris la prima ocazie! | adevarul.ro
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Dinamo a dat lovitura în Giulești, „câinii” au înscris la prima ocazie!

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Dinamo a dovedit că este o formație foarte pragmatică. Formația alb-roșie s-a impus cu 1-0 (0-0) în derby-ul cu Rapid, disputat în Giulești, în etapa a 5-a din Superligă. Echipa lui Nuno Campos a trecut pe primul loc al clasamentului.

Rapid a dominat derby-ul, Dinamo a câștigat pe contraatac (Foto: sportpictures)
Rapid a dominat derby-ul, Dinamo a câștigat pe contraatac (Foto: sportpictures)

A fost meciul direct cu numărul 123. Rapid a câștigat 44 dintre confruntări, Dinamo s-a impus în 51, iar alte 28 de partide s-au încheiat la egalitate. Cu giuleștenii în postură de gazde, bilanțul le este favorabil: 27 de succese, 14 remize și 21 de înfrângeri.

Rapidul a avut prima ocazie de gol a meciului, în minutul 6, când Bellaarouch a respins şutul lui Onea. Portarul marocan a intervenit salvator și la execuția lui Stojilkovic, în minutul 33. Atacantul elveţian a mai șutat și în minutul 42, însă mingea a trecut pe lângă poartă. Giuleştenii au încheiat repriza în atac, şutul lui Alex Dobre fiind respins de Bellaarouch (min. 44).

După pauză, în minutul 49, Pascual a trimis cu capul spre poartă. Un momen tensionat s-a produs în minutul 53. Arbitrul Horaţiu Feşnic a întrerupt meciul văzându-l pe Alexandru Musi căzut pe gazon. În acel moment, antrenorul giuleştenilor, Daniel Pancu, a intrat pe teren, protestând. Arbitrul l-a eliminat pe tehnicianul gazdelor, care a văzut restul meciului din tribună.

În minutul 61, Moruţan a trimis peste poartă, din careu. Pentru ca în minutul 73, împotriva cursului jocului, oaspeţii să deschidă scorul. A fost un contraatac purtat pe dreapta, Hintsa a sprintat şi i-a trimis excelent lui Karamoko, care a pătruns în careu şi l-a învins pe Aioani cu un şut pe jos, spre colţul lung.

În minutul 75, Mărginean a trimis mingea peste poartă, din marginea careului mic. Pe final, Rapid a forțat egalarea, însă fără succes.

Dinamo a obținut o victorie importantă în Giuleşti şi este noul lider, cu 10 puncte. Rapidul a suferit primul eșec din acest campionat și se află pe locul 6 cu 8 puncte.

Dan Petrescu și Gică Hagi au stat alături în tribună (Foto: sportpictures)
Dan Petrescu și Gică Hagi au stat alături în tribună (Foto: sportpictures)

La meci au asistat, unul lângă celălalt, Dan Petrescu și Gică Hagi. 

Rapid - Dinamo 0-1 (0-0)

BUCUREȘTI (15 august 2026) * Stadion: Rapid Giulești * Arbitru: Horaţiu Feşnic * Asistenți: Valentin Avram și Alexandru Cerei * Arbitri VAR: Florin Andrei - Valentin Porumbel

A marcat: Karamoko (min. 73)

Cartonaşe galbene: Graovac (min. 31), respectiv, Bellaarouch (min. 8), Hintsa (min. 72), Nuno Campos (min. 86)

Cartonaş roşu: Daniel Pancu (min. 53)

Rapit: Aioani – D. Ciobotariu, Graovac (Ouedraogo, 71), Kramer, Onea - C. Grameni (El Sawy, 87), Vulturar, Bubanja (Kodor, 75) – Al. Dobre, Stojilkovic, Moruţan.

Antrenor: Daniel Pancu

Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia (Benavides, 87), Pascual, Stoinov, Opruţ – Armstrong (Mazilu, 87), Alberto Soro (Verreth, 87), Mărginean, Cîrjan – Al. Musi (M. Karamoko, 64), Al. Pop (Hintsa, 70).

Antrenor: Nuno Campos

Superliga

Etapa a 5-a

Vineri

Voluntari - Petrolul................1-2

FC Argeș - Farul....................1-1

Sâmbătă

Csikszereda - Sepsi.................0-0

Rapid - Dinamo......................0-1

Duminică

Oțelul - Univ. Craiova..............18.30

Corvinul - CFR Cluj.................21.30

Luni

„U” Cluj - UTA......................18.30

FCSB - FC Botoșani..................21.30

Clasament

1. Dinamo 5 3 1 1 11-3 10p

2. FC Argeş 5 3 1 1 4-3 10p

3. Petrolul 5 3 0 2 4-6 9p

4. FCSB 4 2 2 0 6-2 8p

5. Farul 5 2 2 1 9-7 8p

6. Rapid 5 2 2 1 5-3 8p

7. Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6p

8. „U” Cluj 3 2 0 1 4-3 6p

9. Sepsi 5 1 3 1 2-2 6p

10. Corvinul 4 1 2 1 4-3 5p

11. Oţelul 4 1 2 1 5-5 5p

12. Voluntari 4 1 1 2 3-11 4p

13. CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3p

14. Botoşani 4 0 3 1 4-5 3p

15. UTA 4 0 2 2 2-7 2p

16. Csikszereda 5 0 1 4 2-9 1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

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