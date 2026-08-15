Rapid a cucerit Cupa Craiovei la handbal, Bistrița și Rm. Vâlcea și-au câștigat „cupele de casă”

A rămas mai puțin de o lună până la startul ediției 2026/2027 a Ligii Naționale feminine de handbal și echipele participante și-au încercat forțele la diferite turnee organizate. Socotite printre formațiile de top, Gloria Bistrița, SCM Rm. Vâlcea și CS Rapid București au câștigat trofeele puse în joc.

Campioană a României, Gloria Bistriţa a câştigat finala Turneului Poarta Transilvaniei, competiție pe care a organizat-o: 32-27 (15-15) cu Corona Braşov. Locul 3 a fost ocupat de Minaur Baia Mare, care a învins cu 26-25 (12-9) formaţia ungară Alba Fehérvár KC.

În semifinale s-au înregistrat rezultatele: Corona Braşov – Minaur Baia Mare 31-24 (16-11) și Gloria Bistriţa - Alba Fehérvár KC 32-17 (16-8).

Peste circa o săptămână, între 21 și 23 august, la Bistriţa se va desfășura Supercupei României. La feminin, în semifinalele din 22 august, Gloria va înfrunta pe CSM Bucureşti, iar SCM Râmnicu Vâlcea va întâlni pe Corona Braşov. Finala e programată în 23 august.

La Rm. Vâlcea s-a desfășurat tot în această perioadă Memorialul ”Constantin Tiță”. Competiția a fost câștigată de formația locală, care s-a impus cu 31-24 (20-13) în finala cu campioana Muntenegrului, Buducnost Podgorica. Pe locul 3 s-a clasat DVSC Debrecen (Ungaria), care s-a impus (40-29) în faţa campioanei Sloveniei, Krim Ljubljana.

În semifinalele s-au disputat meciurile Budućnost Podgorica – Krim Ljubljana 24-22 și SCM Rm. Vâlcea – DVSC Debrecen 28-25.

Budućnost şi RK Krim vor evolua în Grupa A a Ligii Campionilor, din care face parte şi CSM Bucureşti.

Un alt turneu s-a desfășurat în Bănie, Cupa Craiovei. Trofeul a fost cucerit de CS Rapid București, care în ultima partidă a învins-o cu 29-27 pe HC Dunărea Brăila. Formația giuleșteană a obținut trei victorii, fiind urmată în clasament de Dunărea, cu două, și Universitatea Craiova, cu una.

Alte rezultate înregistrate: Universitatea Craiova - CSM Slatina 34-33, Dunărea - Universitatea 30-27, Rapid - Slatina 32-25, Rapid - Craiova 25-24, Dunărea - Slatina 30-23.

Elena Roșu a fost desemnată MVP-ul Cupei Craiovei, iar Diana Ciucă a fost aleasă cel mai bun portar.

Liga Naţională va debuta la finalul lunii, prima etapă având următorul program: CM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare, HC Zalău – Corona Brașov, Gloria Bistrița – CSM Iași, SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina, Rapid București – CSM București, CSU Știința București – HC Dunărea Brăila și CSM Târgu Jiu – CSM Târgu Mureș.