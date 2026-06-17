Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi la ceremonia dedicată tatălui său la Muzeul Fotbalului. Copiii săi suferă în tăcere: „Devenise ca un tată pentru ei. Se simt singuri!”

La Muzeul Fotbalului din București a avut loc, în decursul zilei de miercuri, 17 iunie, un moment special dedicat în totalitate celui care a fost Mircea Lucescu. Clubul Dinamo a lansat o carte de condoleanțe în memoria celui mai titrat antrenor român, iar numeroase personalități care l-au cunoscut pe acesta au venit să-i aducă un ultim omagiu.

Printre cei prezenți s-a numărat și Răzvan Lucescu, care a vorbit despre tatăl său în fața celor adunați la eveniment. Vizibil marcat de pierderea suferită, tehnicianul a avut dificultăți în a-și stăpâni emoțiile în timpul discursului - a plâns, a oftat și a fost susținut moral de foști mari jucători dinamoviști.

„Este o posibilitate de a sta permanent în contact cu el!”

Deși au trecut trei luni de la dispariția lui Mircea Lucescu, amintirea sa rămâne vie și continuă să emoționeze profund pe cei care l-au cunoscut.

„Este o imensă surpriză. Nu mă așteptam la această dimineață specială. Vreau să mulțumesc din partea familiei Lucescu tuturor care au avut ideea, care au fost implicați, care au participat efectiv și care s-au gândit, măcar pentru un timp scurt, la tatăl meu.

Este o posibilitate de a sta permanent în contact cu el, mai ales când ne vom simți cumva singuri, frustrați, când nu îl mai avem lângă noi, să citim aceste mesaje din suflet. Mereu m-am întrebat dacă a reușit în cursul vieții să pună toate aceste piese din puzzle-ul vieții și să realizeze câte a făcut. A trăit la maxim fiecare moment, dar nu știu dacă a realizat grandoarea fiecăruia!”, și-a început, Răzvan Lucescu, discursul.

„Matei mi-a spus că se simte singur. Soția mea a început să plângă!”

În continuarea discursului său, Răzvan Lucescu a vorbit despre golul imens lăsat în familie de dispariția lui Mircea Lucescu. Antrenorul a mărturisit că cei doi copii ai săi resimt în continuare puternic absența bunicului, iar amintirile legate de acesta sunt prezente aproape în fiecare zi. Răzvan a explicat că momentele obișnuite petrecute în familie ajung de multe ori să fie încărcate de emoție.

„Ieri, după-amiază, eram cu fata mea și îmi spunea cât de tare a suferit și că își amintea că nu poate trece peste această perioadă… În ultima vreme devenise pentru ea, dar și pentru Matei, ca un tată… era prezent în viața lor, iar acum nu mai este. Matei mi-a spus că se simte singur. Dimineață, în drum spre serbarea de final de an a nepotului, am pus o melodie și soția mea a început să plângă. E un moment delicat, dar nu suntem singuri. Este cursul normal al vieții, oamenii se duc, toți vom trece prin astfel de momente. E greu de acceptat, dar viața merge înainte. Vă mulțumesc mult tuturor!”, a încheiat fiul celui mai titrat antrenor din istoria României.