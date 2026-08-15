Pe 16 august a murit John S. Pemberton, creatorul Coca-Cola, și s-au născut poetul Pan M. Vizirescu, dar și compozitorul Florin Bogardo. Din 2020, această dată a devenit Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni.

1823: S-a născut Alexandru Hurmuzachi, publicist şi om politic

Alexandru Hurmuzachi s-a născut la Cernauca, în apropiere de Cernăuți, și a făcut parte, alături de frații săi Gheorghe, Eudoxiu și Constantin, dintr-o importantă familie implicată în susținerea culturii și literaturii române din Bucovina, potrivit „Dicționarului general al literaturii române”, publicat sub egida Academiei Române.

A urmat școala primară, gimnaziul și liceul german la Cernăuți, iar în 1845 a absolvit Facultatea de Drept din Viena. A devenit unul dintre liderii mișcării naționale din Bucovina, militând pentru apărarea limbii, culturii și literaturii române.

A sprijinit înființarea ziarului „Bucovina”, făcând parte din redacția publicației și preluând conducerea acesteia în 1850. A contribuit și la organizarea Reuniunii Române de Leptură din Cernăuți, în 1862, transformată ulterior, în 1865, în „Societatea pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina”.

Alexandru Hurmuzachi s-a implicat activ și în politică, fiind deputat în Dieta Bucovinei și în Parlamentul de la Viena. Pentru pozițiile sale în sprijinul unității naționale a românilor, a fost arestat și închis. În 1866, a devenit membru fondator al Societății Academice Române. A murit la Napoli.

1858: Regina Victoria, primul mesaj telegrafic trimis peste ocean

Regina Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei a transmis primul mesaj oficial telegrafic peste Oceanul Atlantic, adresat președintelui Statelor Unite, James Buchanan, la Washington D.C.

Mesajul a început să fie transmis la ora 10:50 și a fost finalizat a doua zi, la ora 4:30. Textul avea 99 de cuvinte, însumând 509 litere, iar transmiterea fiecărei litere dura aproximativ două minute. În total, mesajul a avut nevoie de aproape 18 ore pentru a ajunge la Newfoundland. Înainte de transmiterea oficială, instalația telegrafică fusese testată timp de zece zile.

1888: A murit farmacistul John S. Pemberton, creatorul Coca-Cola

John Stith Pemberton s-a născut pe 8 iulie 1831, în Knoxville, Georgia, SUA, într-o familie de fermieri. A studiat farmacia și medicina, obținând diploma de medic la doar 19 ani. În timpul Războiului Civil American a fost rănit, iar în urma tratamentului a devenit dependent de opiu.

În încercarea de a găsi o alternativă la opiu, Pemberton a început să experimenteze cu diferite rețete de băuturi. În 1886, la Atlanta, a creat o băutură pe bază de extract de frunze de coca și nucă de cola, pe care a numit-o inițial „Pemberton's French Wine Coca”.

Pe fondul restricțiilor privind consumul de alcool din acea perioadă, Pemberton a eliminat alcoolul din rețetă și a obținut o variantă nealcoolică a băuturii, căreia i-a dat numele Coca-Cola. Produsul a devenit rapid popular datorită gustului său unic.

În 1888, cu puțin timp înainte de moartea sa, Pemberton a vândut drepturile asupra Coca-Cola lui Asa Griggs Candler pentru 2.300 de dolari.

1954: S-a născut regizorul canadian James Cameron

James Francis Cameron s-a născut pe 16 august 1954, în Canada, și s-a mutat în Statele Unite în 1971. A studiat inițial fizica la California State University, apoi a schimbat domeniul către literatură engleză, fără să-și finalizeze studiile.

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Pentru a-și susține visul de a deveni scenarist, a lucrat inclusiv ca șofer de camion. Și-a început cariera în cinematografie în 1980, iar debutul regizoral a venit în 1982, cu „Piranha II: The Spawning”. A cunoscut succesul în 1984, când a scris și regizat „The Terminator”, film devenit ulterior unul dintre cele mai cunoscute titluri ale cinematografiei anilor '80.

Cameron a continuat cu filme de succes precum „Aliens”, „The Abyss” și „Terminator 2: Judgment Day”. În 1997, a scris și regizat „Titanic”, producție care a doborât recorduri de box-office și a câștigat 11 premii Oscar. Doisprezece ani mai târziu, „Avatar” a depășit „Titanic” la încasări și a devenit primul film care a trecut pragul de două miliarde de dolari. Considerat unul dintre cei mai importanți regizori de la Hollywood, Cameron este cunoscut și pentru utilizarea și dezvoltarea unor tehnologii inovatoare în cinematografie.

1956: A murit pictorul Theodor Pallady

Theodor Pallady s-a născut în 1878 la Iași, într-o familie înstărită. Și-a petrecut copilăria la Iași și Perieni, iar în adolescență a plecat la Dresda, unde a studiat ingineria la Universitatea Tehnică. În paralel, a urmat cursuri de artă, iar profesorul Erwin Oehme, impresionat de talentul său, l-a îndrumat către Paris. Acolo a studiat la Academia de Arte Frumoase și a lucrat în atelierul lui Gustave Moreau, alături de artiști precum Henri Matisse, Georges Rouault și Albert Marquet. În 1900, lucrarea sa „Fiul risipitor” a fost prezentată la Expoziția Universală de la Paris și a primit aprecieri.

Pallady a rămas strâns legat atât de Franța, cât și de România, călătorind frecvent între cele două țări și organizând expoziții la Paris și București. A avut legături cu numeroși artiști și intelectuali români stabiliți în capitala Franței, printre care Constantin Brâncuși și George Enescu. A fost și primul cumpărător al unei versiuni a sculpturii „Sărutul” de Brâncuși, realizată în marmură roz. A participat la Bienala de la Veneția în 1924, 1940 și 1942.

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În 1940, Theodor Pallady s-a stabilit definitiv la București. A continuat să creeze până în ultimii ani ai vieții și a murit la 16 august 1956, la București. Este înmormântat în Cimitirul Bellu.

1968: S-a născut Mihai Călin, actor

Actorul s-a născut la București și a absolvit Academia de Teatru și Film în 1994, la clasa profesorului Grigore Gonța. În același an și-a făcut debutul cinematografic în filmul „Pepe și Fifi”. Un an mai târziu, s-a alăturat postului ProTV, unde a prezentat pentru scurt timp emisiunea matinală alături de Florin Călinescu, apoi concursul „Știi și câștigi”. Ulterior, a fost gazda emisiunilor „Roata norocului” și „Superbingo”.

A avut o activitate bogată și în teatru, jucând pe scena Teatrului Național București în spectacole precum „Numele trandafirului”, „Take, Ianke și Cadîr”, „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „Năpasta” și „Furtuna”. A colaborat și cu Teatrul Bulandra, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Luni – Green Hours și Teatrul ACT.

În cinematografie, unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a venit în 2021, când a primit Premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea din filmul „5 Minute”.