 16 august: S-a născut regizorul canadian James Cameron, care a scris și regizat filme de succes precum „Titanic” și „The Terminator” | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video 16 august: S-a născut regizorul canadian James Cameron, care a scris și regizat filme de succes precum „Titanic” și „The Terminator”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pe 16 august a murit John S. Pemberton, creatorul Coca-Cola, și s-au născut poetul Pan M. Vizirescu, dar și compozitorul Florin Bogardo. Din 2020, această dată a devenit Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni.

James Cameron. FOTO: Profimedia
James Cameron. FOTO: Profimedia

1823: S-a născut Alexandru Hurmuzachi, publicist şi om politic

Alexandru Hurmuzachi s-a născut la Cernauca, în apropiere de Cernăuți, și a făcut parte, alături de frații săi Gheorghe, Eudoxiu și Constantin, dintr-o importantă familie implicată în susținerea culturii și literaturii române din Bucovina, potrivit „Dicționarului general al literaturii române”, publicat sub egida Academiei Române.

A urmat școala primară, gimnaziul și liceul german la Cernăuți, iar în 1845 a absolvit Facultatea de Drept din Viena. A devenit unul dintre liderii mișcării naționale din Bucovina, militând pentru apărarea limbii, culturii și literaturii române.

Frații Hurmuzachi. Sus: Nicolae Constantin și Alexandru (dreapta). Jos: Eudoxiu, Gheorghe. Wikipedia
Frații Hurmuzachi. Sus: Nicolae Constantin și Alexandru (dreapta). Jos: Eudoxiu, Gheorghe. Wikipedia

A sprijinit înființarea ziarului „Bucovina”, făcând parte din redacția publicației și preluând conducerea acesteia în 1850. A contribuit și la organizarea Reuniunii Române de Leptură din Cernăuți, în 1862, transformată ulterior, în 1865, în „Societatea pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina”.

Alexandru Hurmuzachi s-a implicat activ și în politică, fiind deputat în Dieta Bucovinei și în Parlamentul de la Viena. Pentru pozițiile sale în sprijinul unității naționale a românilor, a fost arestat și închis. În 1866, a devenit membru fondator al Societății Academice Române. A murit la Napoli.

1858: Regina Victoria, primul mesaj telegrafic trimis peste ocean

Regina Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei a transmis primul mesaj oficial telegrafic peste Oceanul Atlantic, adresat președintelui Statelor Unite, James Buchanan, la Washington D.C.

Regina Victoria FOTO: Arhivă
Regina Victoria FOTO: Arhivă

Mesajul a început să fie transmis la ora 10:50 și a fost finalizat a doua zi, la ora 4:30. Textul avea 99 de cuvinte, însumând 509 litere, iar transmiterea fiecărei litere dura aproximativ două minute. În total, mesajul a avut nevoie de aproape 18 ore pentru a ajunge la Newfoundland. Înainte de transmiterea oficială, instalația telegrafică fusese testată timp de zece zile.

1888: A murit farmacistul John S. Pemberton, creatorul Coca-Cola

John Stith Pemberton s-a născut pe 8 iulie 1831, în Knoxville, Georgia, SUA, într-o familie de fermieri. A studiat farmacia și medicina, obținând diploma de medic la doar 19 ani. În timpul Războiului Civil American a fost rănit, iar în urma tratamentului a devenit dependent de opiu.

FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

În încercarea de a găsi o alternativă la opiu, Pemberton a început să experimenteze cu diferite rețete de băuturi. În 1886, la Atlanta, a creat o băutură pe bază de extract de frunze de coca și nucă de cola, pe care a numit-o inițial „Pemberton's French Wine Coca”.

Pe fondul restricțiilor privind consumul de alcool din acea perioadă, Pemberton a eliminat alcoolul din rețetă și a obținut o variantă nealcoolică a băuturii, căreia i-a dat numele Coca-Cola. Produsul a devenit rapid popular datorită gustului său unic.

În 1888, cu puțin timp înainte de moartea sa, Pemberton a vândut drepturile asupra Coca-Cola lui Asa Griggs Candler pentru 2.300 de dolari.

1954: S-a născut regizorul canadian James Cameron

James Francis Cameron s-a născut pe 16 august 1954, în Canada, și s-a mutat în Statele Unite în 1971. A studiat inițial fizica la California State University, apoi a schimbat domeniul către literatură engleză, fără să-și finalizeze studiile.

31 iulie: Ziua în care România a intrat în era atomică, iar „Micul Prinț” și-a pierdut creatorul
James Francis Cameron. FOTO: Profimedia
James Francis Cameron. FOTO: Profimedia

Pentru a-și susține visul de a deveni scenarist, a lucrat inclusiv ca șofer de camion. Și-a început cariera în cinematografie în 1980, iar debutul regizoral a venit în 1982, cu „Piranha II: The Spawning”. A cunoscut succesul în 1984, când a scris și regizat „The Terminator”, film devenit ulterior unul dintre cele mai cunoscute titluri ale cinematografiei anilor '80.

Cameron a continuat cu filme de succes precum „Aliens”, „The Abyss” și „Terminator 2: Judgment Day”. În 1997, a scris și regizat „Titanic”, producție care a doborât recorduri de box-office și a câștigat 11 premii Oscar. Doisprezece ani mai târziu, „Avatar” a depășit „Titanic” la încasări și a devenit primul film care a trecut pragul de două miliarde de dolari. Considerat unul dintre cei mai importanți regizori de la Hollywood, Cameron este cunoscut și pentru utilizarea și dezvoltarea unor tehnologii inovatoare în cinematografie.

1956: A murit pictorul Theodor Pallady

Theodor Pallady s-a născut în 1878 la Iași, într-o familie înstărită. Și-a petrecut copilăria la Iași și Perieni, iar în adolescență a plecat la Dresda, unde a studiat ingineria la Universitatea Tehnică. În paralel, a urmat cursuri de artă, iar profesorul Erwin Oehme, impresionat de talentul său, l-a îndrumat către Paris. Acolo a studiat la Academia de Arte Frumoase și a lucrat în atelierul lui Gustave Moreau, alături de artiști precum Henri Matisse, Georges Rouault și Albert Marquet. În 1900, lucrarea sa „Fiul risipitor” a fost prezentată la Expoziția Universală de la Paris și a primit aprecieri.

În rochie vernil pe fotoliu roșu. FOTO arhivă
În rochie vernil pe fotoliu roșu. FOTO arhivă

Pallady a rămas strâns legat atât de Franța, cât și de România, călătorind frecvent între cele două țări și organizând expoziții la Paris și București. A avut legături cu numeroși artiști și intelectuali români stabiliți în capitala Franței, printre care Constantin Brâncuși și George Enescu. A fost și primul cumpărător al unei versiuni a sculpturii „Sărutul” de Brâncuși, realizată în marmură roz. A participat la Bienala de la Veneția în 1924, 1940 și 1942.

6 august 1911: Ziua în care s-a născut femeia care a schimbat definitiv televiziunea mondială

În 1940, Theodor Pallady s-a stabilit definitiv la București. A continuat să creeze până în ultimii ani ai vieții și a murit la 16 august 1956, la București. Este înmormântat în Cimitirul Bellu.

1968: S-a născut Mihai Călin, actor

Actorul s-a născut la București și a absolvit Academia de Teatru și Film în 1994, la clasa profesorului Grigore Gonța. În același an și-a făcut debutul cinematografic în filmul „Pepe și Fifi”. Un an mai târziu, s-a alăturat postului ProTV, unde a prezentat pentru scurt timp emisiunea matinală alături de Florin Călinescu, apoi concursul „Știi și câștigi”. Ulterior, a fost gazda emisiunilor „Roata norocului” și „Superbingo”.

Mihai Călin. FOTO: Zile și Nopți
Mihai Călin. FOTO: Zile și Nopți

A avut o activitate bogată și în teatru, jucând pe scena Teatrului Național București în spectacole precum „Numele trandafirului”, „Take, Ianke și Cadîr”, „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „Năpasta” și „Furtuna”. A colaborat și cu Teatrul Bulandra, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Luni – Green Hours și Teatrul ACT.

În cinematografie, unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a venit în 2021, când a primit Premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea din filmul „5 Minute”.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
digi24.ro
image
Un pensionar de 82 de ani a descoperit aproape 70 de milioane de euro în contul său bancar. Ce s-ar fi întâmplat
stirileprotv.ro
image
Șefa CCR respinge speculațiile privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții, dar nu neagă întâlnirea cu Bolojan
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Anunț de ultimă oră despre transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Actele s-au semnat!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Luptă crâncenă pentru un tronson din Autostrada Unirii: 0,06 puncte diferență la licitație. Judecătorii au suspendat execuția contractului, o premieră în România
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile
digi24.ro
image
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși: „Abia mai merg!”.Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
gsp.ro
image
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
digisport.ro
image
Bonnie Tyler, condusă pe ultimul drum de mii de fani. Momentul care i-a făcut pe toți să plângă
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Produsele cu reduceri de mii de lei la Black Friday-ul de vară. Prețurile au scăzut chiar și cu 30%
observatornews.ro
image
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
cancan.ro
image
Care pensionari vor primi totuși bani în plus la pensie în 2026? E vorba de sume între 50 și 200 lei
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
De ce produsele par mai ieftine când prețul se termină în 99. Trucul vechi de peste un secol care încă funcționează
playtech.ro
image
Veste proastă pentru Universitatea Craiova! S-a accidentat și nu va juca la Galați. Exclusiv
fanatik.ro
image
Câți bani îți trebuie pentru o pensie confortabilă în România. Țara noastră, printre statele în care poți trăi bine cu bani mai puțini
ziare.com
image
O rusoiacă de 26 de ani a ”cucerit” Europa! România nu a existat
digisport.ro
image
Secretul stilului lui Audrey Hepburn, dezvăluit de fiul actriței: „Nu avea o mulțime de haine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă nu ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Banii se acordă începând cu vârsta de 65 de ani
mediaflux.ro
image
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, moment special de Sfânta Maria. Unde au mers împreună cu Eva și David
click.ro
image
Selly a luat țeapă de 10.000 de euro la Nibiru. Cum a fost fentat influencerul
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
image
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”

OK! Magazine

image
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian