Naționala României nu a reușit să convingă nici în meciurile disputate în luna noiembrie din Liga Națiunilor.

Ianis Hagi Foto: Sportpictures

După seria neagră de luna trecută, când tricolorii lui Gică Hagi au pierdut toate cele patru partide, bilanțul de această dată a fost ceva mai bun: o victorie cu Polonia, scor 2-1, și o înfrângere în fața Bosniei, 1-2, la Zenica.

Dincolo de rezultate, jocul echipei a ridicat multe semne de întrebare. Statisticile publicate de Wyscout arată că mai mulți jucători nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, iar Ianis Hagi se află printre cei mai slabi la acest capitol. Mijlocașul a primit un rol important în sistemul 4-3-1-2 gândit de selecționer, fiind responsabil cu legătura dintre mijloc și atac și cu crearea ocaziilor de gol, însă cifrele sale nu au fost deloc încurajatoare.

Ianis Hagi, cifre modeste în atac: un singur șut pe poartă și nicio contribuție decisivă

În cele cinci partide în care a fost folosit, Ianis Hagi a înregistrat 295 de minute, fără să marcheze vreun gol sau să ofere o pasă decisivă. Nici bilanțul întregului an 2026 nu este mai bun: în cele opt apariții pentru echipa națională, fiul selecționerului nu a reușit să înscrie sau să ofere vreun assist, conform fanatik.ro.

La capitolul șuturi, cifrele sunt departe de a fi încurajatoare. Hagi a încercat de nouă ori să înscrie, însă doar una dintre execuții a prins spațiul porții. Mai mult, toate aceste încercări au avut o valoare totală de numai 0,28 goluri așteptate. Mijlocașul a ajuns de doar trei ori cu mingea în careul advers. Pentru comparație, Dennis Man a avut opt șuturi, cinci dintre ele pe poartă, și a marcat de două ori în cele 423 de minute jucate.

Nici la capitolul pase Ianis Hagi nu a impresionat

A creat trei situații în care colegii au putut șuta, dar valoarea paselor decisive așteptate a fost de numai 0,07. Din cele 11 centrări trimise, doar trei au ajuns la destinație. În total, a pasat corect de 83 de ori din 108 încercări, ceea ce înseamnă un procent de aproximativ 77%. La pasele în față a avut 19 reușite din 30, în timp ce la mingile lungi a bifat doar patru pase precise din nouă.

Există însă și capitole la care mijlocașul s-a descurcat bine

Driblingul a fost principalul său punct forte, cu șase reușite din șapte încercări. De asemenea, a câștigat 15 dintre cele 25 de dueluri purtate în atac. Chiar dacă a reușit să treacă de adversari și să participe la unele acțiuni ofensive, aceste momente nu s-au concretizat în goluri sau pase decisive. Iar într-un sistem precum 4-3-1-2, în care jucătorul din spatele atacanților are un rol important în construcția fazelor periculoase, lipsa unor rezultate concrete s-a văzut în jocul României.