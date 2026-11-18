Finalul confruntării dintre Bosnia și România 2-1, disputată la Zenica, a fost umbrit de momente tensionate în tribune.

Momente tensionate în tribune la Zenica Foto: Facebook @ultrasromania1918

După fluierul de final, situația din sectorul rezervat suporterilor români a scăpat de sub control, iar forțele de ordine au intervenit din plin. Mai mulți fani au fost împinși de oamenii echipați cu scuturi.

Tensiunile nu au apărut însă doar în ultimele minute ale întâlnirii

Pe parcursul jocului, suporterii gazdelor au scandat în mod repetat mesaje jignitoare la adresa românilor, folosind inclusiv apelativul „Țiganii!” și huiduind imnul. Situația a fost atât de gravă încât arbitrul a fost nevoit să activeze protocolul antirasism, iar partida a fost întreruptă temporar.

Nici după terminarea meciului spiritele nu s-au calmat. Potrivit golazo.ro, tensiunea din tribunele stadionului Bilino Polje a crescut în momentul în care un suporter bosniac s-a urcat pe gard și a expus steagul României cu susul în jos. Gestul acestuia i-a iritat pe fanii români, care au reacționat prin huiduieli și fluierături la adresa suporterilor bosniaci.

La scurt timp, mai mulți membri ai forțelor de ordine au intrat în zona galeriei și au început să îi împingă pe ultrașii „tricolori”, provocând scene reprobabile în tribune. Nici fanii naționalei noastre nu s-au lăsat mai prejos, acționând în forță contra organelor de ordine.

Ne așteaptă barajul din luna martie 2027

Deși a deschis scorul încă din minutul 6, prin Daniel Bîrligea, România nu a reușit să păstreze avantajul și a plecat învinsă de la Zenica, scor 1-2. În urma acestui rezultat, „tricolorii” vor fi nevoiți să dispute barajul pentru menținerea în Liga B, unde adversara va fi una dintre Belarus, Insulele Feroe, Cipru sau Estonia.

Numele echipei pe care România o va întâlni în luna martie va fi aflat vineri, când UEFA va organiza tragerea la sorți la Nyon, începând cu ora 13:00, ora României.