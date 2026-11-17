Ziua de 17 noiembrie are o semnificație aparte în cariera lui Ianis Hagi. În urmă cu exact opt ani, pe 17 noiembrie 2018, mijlocașul îmbrăca pentru prima dată tricoul echipei naționale.

8 ani de Ianis Hagi la naționala României Foto: Instagram @ianishagi

Coincidența face ca aniversarea debutului să aibă loc chiar marți, când România întâlnește Bosnia și Herțegovina, la Zenica, în ultima etapă programată în această ediție de toamnă din Liga Națiunilor. Momentul festiv îl găsește însă pe fotbalist într-o perioadă în care cifrele nu sunt de partea sa.

De la începutul anului 2026, Ianis nu a reușit să contribuie decisiv la jocul ofensiv al primei reprezentative. În cele șapte partide disputate pentru România, mijlocașul nu a înscris și nu a oferit nicio pasă de gol, acumulând în total 384 de minute pe teren.

Nici la nivel de club lucrurile nu au stat mai bine. Evoluțiile sale pentru Alanyaspor au fost sub așteptări, iar forma din ultima perioadă a ridicat semne de întrebare în privința contribuției sale la echipa națională. Un detaliu interesant este că cinci dintre cele șapte apariții din acest an au venit după instalarea tatălui său, Gică Hagi, pe banca României. Selecționerul i-a acordat multă încredere, oferindu-i atât tricoul cu numărul 10, cât și banderola de căpitan.

Georgia - România 1-1: titular, 63 de minute

Suedia - România 2-1: titular, 67 de minute

Polonia - România 6-0: titular, 67 de minute

România - Suedia 0-1: rezervă, 21 de minute

România - Polonia 2-1: titular, 67 de minute

De la debutul sub comanda lui Cosmin Contra la 58 de selecții pentru România

România ajunge la finalul parcursului din grupa de Nations League cu un obiectiv important: victoria în fața Bosniei, singurul rezultat care îi mai poate păstra pe tricolori în cursa pentru evitarea ultimei poziții. Pentru Ianis Hagi, confruntarea de la Zenica are însă și o miză personală. Mijlocașul mai are o singură ocazie de a sparge gheața în 2026 și de a evita încheierea unui an fără gol sau pasă decisivă în tricoul primei reprezentative. Dacă nu va reuși să marcheze până la finalul partidei, Ianis va bifa al treilea an calendaristic complet fără gol pentru România.

Precedentele două situații au fost înregistrate în 2019 și 2020. Anul 2018 nu poate fi luat în calcul, deoarece fotbalistul a debutat abia pe 17 noiembrie, în duelul cu Lituania, având la dispoziție doar 22 de minute. Mijlocașul a fost, pe atunci, trimis pe teren în minutul 68, în locul lui Claudiu Keșeru, de selecționerul de atunci, Cosmin Contra. În cei opt ani care au trecut de la acel moment, fiul lui Gică Hagi a adunat 58 de prezențe și 2.816 minute pentru prima reprezentativă. În acest interval, a înscris de opt ori, a oferit cinci pase decisive și a obținut trei lovituri de la 11 metri.

2019: Prima pasă decisivă trecută în palmares

Primul an complet în care a evoluat pentru România, 2019, i-a adus și prima pasă decisivă. Aceasta a venit în partida cu Malta, câștigată de români cu 1-0, la Ploiești, în preliminariile Campionatului European din 2020. Ianis a executat un corner în minutul 47, iar George Pușcaș a trimis mingea în poartă. Cu toate acestea, în cele nouă apariții din acel an, mijlocașul nu a reușit să înscrie.

Nici 2020 nu a fost un an mai productiv din punct de vedere ofensiv. În cele patru meciuri în care a fost folosit, acumulând 178 de minute, Ianis Hagi nu a marcat și nu a oferit nicio pasă decisivă.

2021: Primul său gol marcat sub tricolor

După doi ani în care nu reușise să înscrie pentru prima reprezentativă, Ianis Hagi a avut parte de o schimbare importantă în 2021. La 22 de ani, mijlocașul era văzut drept unul dintre jucătorii de la care suporterii așteptau foarte mult, mai ales datorită numelui pe care îl poartă. Comparațiile cu tatăl său, Gică Hagi, erau inevitabile. Sub conducerea lui Mirel Rădoi, Ianis a avut primele rezultate importante în atac. În cele zece meciuri disputate în 2021, acesta a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă, conform golazo.ro.

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Primul gol pentru România a venit pe 25 martie 2021, în partida cu Macedonia de Nord, câștigată de tricolori cu 3-2, în preliminariile Cupei Mondiale. Al doilea a fost reușit în deplasarea din Germania, unde naționala noastră a pierdut cu 1-2. Reușita de la Hamburg a rămas una dintre cele mai spectaculoase din cariera sa. Ianis a pornit într-o acțiune individuală de excepție și l-a depășit pe Antonio Rudiger înainte să trimită mingea în poartă.

Anul următor a adus însă o lovitură grea pentru mijlocaș. În 2022, acesta nu a bifat nicio apariție pentru echipa națională, fiind nevoit să stea departe de teren după o accidentare gravă la genunchiul drept. Ianis s-a accidentat în timpul unui meci de Cupă disputat pentru Rangers, la începutul anului, suferind o ruptură de ligamente care a necesitat o intervenție chirurgicală și o perioadă lungă de recuperare.

Ianis Hagi a avut un rol important în drumul României spre EURO 2024

După revenirea în circuitul echipei naționale, în 2023, Ianis Hagi a început din nou să aibă contribuții importante în atac. În cele șapte partide disputate în acel an, mijlocașul a înscris de două ori, a oferit o pasă decisivă și a obținut o lovitură de la 11 metri.

Unul dintre cele mai importante momente a avut loc în partida cu Israel, câștigată de România cu 2-1, pe teren neutru, în Ungaria. Ianis a marcat golul care a adus victoria și a asigurat matematic calificarea tricolorilor la Campionatul European din 2024. Mijlocașul a avut o prestație foarte bună și în confruntarea cu Andorra, încheiată cu scorul de 4-0. Acesta a înscris un gol, l-a servit decisiv pe Florinel Coman și a obținut un penalty, transformat ulterior de Răzvan Marin.

În 2024, Ianis a continuat să fie o prezență importantă în lotul României. A adunat 14 meciuri, în care a marcat o dată, a oferit o pasă de gol și a obținut două lovituri de pedeapsă. Chiar dacă situația sa de la echipa de club de atunci nu era una ideală (împrumutat de la Rangers la Deportivo Alaves, în Spania), prestațiile pentru națională l-au ajutat să rămână în atenția selecționerului Edi Iordănescu. Astfel, Ianis Hagi a fost inclus în lotul României pentru EURO 2024, turneu final găzduit de Germania.

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La Campionatul European din Germania, Ianis Hagi a avut o contribuție importantă în confruntarea decisivă cu Slovacia. Mijlocașul a obținut penalty-ul din care Răzvan Marin a restabilit egalitatea, scor 1-1. Rezultatul le-a permis „tricolorilor” să încheie grupa pe prima poziție și să obțină calificarea în optimile de finală.

Ianis în tricoul naționalei României, în 2024 Foto: Instagram @ianishagi

2025, cel mai bun an la națională din punct de vedere al golurilor

În 2025, Ianis Hagi a avut cel mai productiv an la prima reprezentativă. În cele opt meciuri jucate, a marcat de trei ori și a oferit o pasă decisivă. Două reușite au venit în dubla cu San Marino, din preliminariile CM 2026, iar cealaltă în amicalul cu Republica Moldova, câștigat de România cu 2-1. Mijlocașul a contribuit și la succesul cu Austria (1-0), oferind pasa decisivă la golul lui Virgil Ghiță, marcat în ultimul minut.

Cu opt goluri în total pentru România, Ianis Hagi se află în Top 50 al marcatorilor din istoria naționalei, la egalitate cu Ilie Balaci, Ovidiu Sabău, Mircea Dridea și Gheorghe Vaczi.