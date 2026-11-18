Gheorghe Hagi va avea probleme de lot înaintea primei confruntări din barajul Ligii Națiunilor.

România va disputa barajul de menținere în luna martie 2027 Foto: Sportpictures

Andrei Coubiș și Cătălin Cîrjan au devenit indisponibili pentru meciul tur, după ce au primit câte un cartonaș galben în duelul cu Bosnia și au ajuns la două avertismente în actuala campanie.

Coubiș și Cîrjan, OUT!

În cazul lui Andrei Coubiș, avertismentul a venit în minutul 70 al partidei de la Zenica. Fundașul central mai fusese sancționat și în confruntarea cu Suedia, pierdută de România cu 1-2, astfel că nu va putea fi folosit în prima manșă a barajului. Fotbalistul care evoluează în Anglia, la Lincoln City, va putea reveni însă pentru jocul decisiv din deplasare, conform fanatik.ro.

Situația lui Cătălin Cîrjan este similară. Mijlocașul lui Dinamo a început partida cu Bosnia pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren în minutul 75, în locul lui Vladimir Screciu. La numai 60 de secunde după intrarea în joc, acesta a văzut cartonașul galben pentru un fault, avertisment care îi aduce suspendarea. Cîrjan mai fusese avertizat și în returul cu Suedia, încheiat cu victoria nordicilor, scor 1-0. Cele două absențe îi dau bătăi de cap selecționerului, care va trebui să găsească soluții pentru a acoperi locurile lăsate libere de cei doi internaționali la prima partidă din baraj, programată pe 25 martie.