Naționala României dispută marți, 17 noiembrie 2026, de la ora 21:45, ultima partidă din Grupa 4 a Ligii B din UEFA Nations League. Duelul cu Bosnia și Herțegovina este programat pe stadionul Bilino Polje din Zenica.

Dennis Man Foto: Sportpictures

Perioada septembrie-octombrie a fost una extrem de dificilă pentru Gică Hagi și echipa sa, care au traversat un adevărat coșmar, concretizat în patru înfrângeri și rezultate greu de digerat. Printre cele mai dureroase momente s-au numărat eșecul cu Bosnia, scor 2-4, pe Arena Națională, dar și înfrângerea categorică, 0-6, suferită în fața Poloniei, la Varșovia. În schimb, luna noiembrie a adus o schimbare de perspectivă.

Tricolorii au reușit să-și ia revanșa în fața polonezilor, iar acum se deplasează la Zenica, unde vor încerca să demonstreze că rezultatele dezamăgitoare din precedentele confruntări au fost doar episoade izolate. De cealaltă parte, Bosnia abordează partida fără presiunea unui obiectiv de îndeplinit, având deja asigurată prezența la barajul pentru promovarea în Liga A din Nations League.

Premieră pentru Rareș Ilie

Rareș Ilie, jucătorul formației italiene Mantova, bifează o premieră în carieră, fiind inclus pentru prima dată în lotul echipei naționale a României. Deși în selecția făcută de Gică Hagi se regăsește și Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, care nu a debutat încă pentru prima reprezentativă, situația lui Ilie este una diferită, aceasta fiind prima sa convocare în lotul naționalei de seniori.

Aflat la prima experiență alături de prima reprezentativă, Rareș Ilie a urmărit din tribunele Arenei Naționale partida cu Polonia, câștigată de România cu scorul de 2-1.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia

Portari: Hindrich, Târnovanu, L. Popescu

Fundași: Rațiu, Drăgușin, Coubiș, V. Ghiță, M. Ilie, Eissat, Screciu, Strata, N. Bancu

Mijlocași: R. Marin, Cicâldău, I. Hagi, Cîrjan, Corbu, Moruțan, V. Dragomir, R. Ilie

Atacanți: F. Coman, Bîrligea, D. Man

Rezultatele celor 6 partide ale României:

Suedia – România: 2-1

România – Bosnia & Herțegovina: 2-4

Polonia – România: 6-0

România – Suedia: 0-1

România – Polonia: 2-1

Bosnia & Herțegovina – România: marți, 17 noiembrie, ora 21:45

Clasamentul grupei României după 5 etape: