Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
Ianis Hagi i-a lăsat mască pe turci, cu un gol de senzație marcat pentru Alanyaspor. „Parcă e Gheorghe Hagi pe teren”

Ianis Hagi, în vârstă de 27 de ani, a fost din nou în prim-plan după un gol superb marcat în meciul dintre Trabzonspor și Alanyaspor, terminat 1-1.

Ianis Hagi a marcat un gol de excepție Foto/Instagram
Ianis Hagi a marcat un gol de excepție Foto/Instagram

Fotbalistul român a prins un șut perfect de la aproape 20 de metri, mingea oprindu-se direct în vinclu, o execuție care a ridicat tribunele în picioare.

Reușita i-a făcut imediat pe fani să-l compare, din nou, cu tatăl său, Gică Hagi, celebru pentru loviturile sale spectaculoase de la distanță.

⚽️ GOAL | Trabzonspor 1-1 Alanyaspor | Ianis Hagi 🇹🇷Trabzonspor and Alanyaspor are battling it out in an intense match right now ⚽️!#Trabzonspor #Alanyaspor #TRAALA #Footballpic.twitter.com/K5V3aUSrCM

— goalpostX (@GoalpostX) November 8, 2025

Impresionați de fază, cei de la publicația turcă El Turco au reacționat cu umor, făcând o glumă despre golul fabulos al lui Ianis: Cred că e Gheorghe Hagi pe teren. Ce gol a marcat Ianis Hagi!”.

Ianis Hagi cu un gol incredibil pentru a egala la Trabzon. A amintit de tatăl său!, au scris și cei de la Football in Turkiye.

Pentru Ianis Hagi, golul marcat împotriva celor de la Alanyaspor este al doilea de când joacă la Trabzonspor, venit în cea de-a opta sa apariție pentru echipă.

Primul său gol a fost, de asemenea, unul spectaculos. O adevărată „bijuterie” din lovitură liberă, reușită în meciul cu Gençlerbirliği, încheiat 2-2, partidă în care Ianis a oferit și o pasă decisivă.

