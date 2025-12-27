search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Prea tânăr pentru permis, dar nu pentru politică: un elev de 14 ani candidează la funcția de guvernator de Vermont : „Suntem un stat în declin”

0
0
Publicat:

Nu are drept de vot, nu poate conduce o mașină și are nevoie de acordul părinților pentru excursiile școlare. Cu toate acestea, Dean Roy, în vârstă de 14 ani, consideră că este pregătit să candideze pentru funcția de guvernator al statului Vermont.

Dean Roy ar putea deveni primul guvernator american sub vârsta de 18 ani/FOTO:X
Dean Roy ar putea deveni primul guvernator american sub vârsta de 18 ani/FOTO:X

Într-un demers rar întâlnit în politica americană, elevul de liceu speră să devină cel mai tânăr guvernator din istoria Statelor Unite. Vermont este singurul stat american care nu impune o limită de vârstă pentru candidații la funcția de guvernator.

Roy a declarat pentru Daily Mail că inițiativa sa are ca scop, în primul rând, implicarea mai activă a tinerilor în viața politică. „Sper ca acest demers să îi încurajeze pe mai mulți tineri să se implice”, a spus el.

Un precedent rar în politica americană

Dacă ar fi ales, Roy ar deveni primul guvernator american sub vârsta de 18 ani. Cel mai tânăr guvernator din istoria SUA rămâne Stevens T. Mason, care avea 24 de ani când a preluat funcția în statul Michigan, în 1835. În Vermont, un precedent recent a fost candidatura lui Ethan Sonneborn, care avea 13 ani când a participat, fără succes, la alegerile primare democrate din 2018.

Ideea candidaturii a apărut în urma unui comentariu făcut în glumă de un profesor, la absolvirea clasei a opta. Curios, Roy a verificat ulterior cerințele legale și a descoperit că, în Vermont, nu există restricții de vârstă pentru această funcție.

Campanie la nivel de liceu și pe rețelele sociale

Alături de Charlie Bass, un alt adolescent de 14 ani care candidează pentru funcția de viceguvernator, Roy strânge semnături și își promovează campania atât în comunitatea locală, cât și pe rețelele sociale. Cei doi folosesc platforme precum Instagram pentru a-și prezenta pozițiile politice și pentru a mobiliza electoratul tânăr.

Temele promovate de Roy includ criza locuințelor, opoziția față de obligativitatea vehiculelor electrice și reformarea sistemului educațional din Vermont.

„Piatra de temelie a programului meu este locuirea. Este, de departe, cea mai mare problemă a statului Vermont, a regiunii New England și a întregii țări”, a declarat Roy într-un interviu video.

El spune că își propune construirea de locuințe cu prețuri de aproximativ 150.000 de dolari, pentru a face proprietatea mai accesibilă tinerilor.

Un stat care îmbătrânește

Roy afirmă că Vermont se confruntă cu o criză demografică. „Avem nevoie urgentă de oameni tineri. Populația îmbătrânește. Suntem un stat în declin”, a spus el, argumentând că doar prin atragerea tinerilor poate fi menținută economia locală.

Vermont are una dintre cele mai îmbătrânite populații din Statele Unite, cu o vârstă mediană de aproximativ 43 de ani. Statul este reprezentat în Senatul SUA de Bernie Sanders, în vârstă de 84 de ani.

O candidatură din afara marilor partide

Dean Roy candidează ca independent, după ce a fondat propriul partid – Freedom and Unity Party – devenind astfel cea mai tânără persoană care a înființat un partid politic în Statele Unite. El spune că nu se regăsește nici în Partidul Democrat din Vermont, pe care îl consideră prea de stânga, nici în pozițiile naționale ale Partidului Republican, pe care le vede ca fiind prea conservatoare.

Numele partidului face trimitere la deviza statului Vermont.

Obstacole politice și pașii legali

Actualul guvernator republican, Phil Scott, este eligibil pentru un nou mandat, iar o eventuală retragere a acestuia ar putea deschide competiția pentru alți candidați consacrați. Deocamdată, nu au fost anunțate oficial alte candidaturi.

Pentru a candida legal în Vermont, este necesară o rezidență de cel puțin patru ani în stat, strângerea a 500 de semnături și depunerea dosarului în termenul stabilit. Roy, care a locuit toată viața sa în Vermont, spune că mai are nevoie de doar câteva zeci de semnături pentru a îndeplini cerințele.

El afirmă că a discutat cu biroul secretarului de stat din Vermont, care i-a confirmat că demersul său este legal.

Dincolo de șansele reale

Chiar dacă șansele sale de a câștiga sunt reduse, Roy spune că obiectivul său principal este să stimuleze participarea civică a tinerilor. În cazul improbabil al unei victorii, el afirmă că și-ar continua studiile liceale prin cursuri online, în paralel cu atribuțiile guvernamentale.

Părinții săi, proprietari ai unei mici afaceri locale, au declarat că au fost surprinși de decizia fiului lor, dar îl susțin, oferindu-i sprijin logistic, fără a interveni în direcția politică a campaniei.

Pentru Roy, candidatura este mai puțin despre funcție și mai mult despre un mesaj: politica nu ar trebui să fie exclusiv domeniul unei singure generații.

Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
