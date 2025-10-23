Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari

Turcii de la yedigunhaber susțin că Gică Hagi (60 de ani), patron la clubul de fotbal Farul Constanța, își caută casă în Alanya, orașul unde s-a mutat în vară Ianis Hagi, care a semnat un contract cu echipa locală.

Sursa citată notează că Gică Hagi, care a fost surprins în tribune la meciurile lui Ianis din Turcia, a ajuns miercuri la Alanya pentru a-și căuta o casă. Gică Hagi ar fi avut deja întâlniri cu agenți imobiliari și vrea să găsească o vilă în care să se mute.

„Gheorghe Hagi, legenda fotbalului, se mută în Alanya. Legendarul număr 10 al lui Galatasaray a decis să se mute definitiv în Alanya, unde fiul său, Ianis, joacă pentru Alanyaspor”, scriu turcii.

Gică Hagi a mai locuit în Turcia și în perioada de jucător, între 1996 și 2001, când a evoluat pentru Galatasaray, dar și ca antrenor. Le-a pregătit în Turcia pe Bursaspor, iulie - noiembrie 2003, și Galatasaray, martie 2004 - iunie 2005, octombrie 2010 - martie 2011.