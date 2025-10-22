Ianis Hagi a împlinit 27 de ani. FRF și Alanyaspor au reacționat de ziua mijlocașului

Ziua de naștere a lui Ianis Hagi nu a trecut neobservată de către Federația Română de Fotbal și Alanyaspor, clubul din Turcia unde este legitimat în prezent mijlocașul român.

FRF i-a transmis un mesaj public de felicitare, amintind de parcursul său în tricoul naționalei, unde a adunat selecții importante și a reușit goluri care au contat în momente-cheie.

Printr-o postare pe rețelele sociale, Federația i-a urat „La mulți ani” și i-a recunoscut contribuția la echipa națională.

”Ianis Hagi, internaționalul nostru cu 49 de selecții și 7 goluri pentru România, împlinește azi 27 de ani!

La Mulți Ani!”, au scris cei de la FRF.

Ianis Hagi, sărbătorit de Alanyaspor la împlinirea celor 27 de ani

Nici Alanyaspor nu a lăsat aniversarea ”Prințului” să treacă neobservată. Turcii l-au felicitat pe Ianis printr-o postare specială, marcând momentul într-un mod festiv și arătându-i sprijinul în acest nou sezon competițional.

”La mulți ani, Ianis Hagi!”, este mesajul publicat de turci pe rețelele sociale.

Ianis Hagi, cifre importante în cariera de profesionist

Ajuns la vârsta de 27 de ani, Ianis Hagi continuă să fie un nume important în fotbalul românesc și internațional. Mijlocașul ofensiv este evaluat în prezent la 1,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

De-a lungul carierei sale la nivel de club, ”Prințul” a bifat 273 de apariții oficiale, în care a reușit să înscrie de 50 de ori, atât în România, Italia, Belgia, Scoția, cât și Spania.

Parcursul său l-a purtat pe la cluburi precum Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk, Rangers, Alaves și, în prezent, Alanyaspor - echipa din Turcia unde este legitimat în acest sezon.