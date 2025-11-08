Ianis Hagi, printre cei mai pretențioși fotbaliști. Ce a spus stilistul care i-a creat ținutele de nuntă: „Foarte atent la detalii”

Claudiu Mănescu este stilistul care s-a ocupat de garderoba lui Ianis în cadrul celui mai important eveniment din viața mijlocașului, și anume, nunta cu jumătatea sa, Elena.

Într-un dialog despre modă, piese vestimentare deosebite și calitate, designerul a recunoscut că Ianis Hagi este unul dintre cei mai pretențioși colaboratori ai săi.

„Discut cu ei, despre stilul lor, despre locul în care are loc evenimentul, despre rochia partenerei. Ianis Hagi ține foarte mult la detalii, este atent la multe detalii!”, a admis Mănescu, conform digisport.ro.

„Știu să poarte un costum!”

Întrebat care dintre internaționalii români țin cont de aparițiile vestimentare, stilistul a recunoscut: „Ianis a evoluat din punctul acesta de vedere. Și Tătărușanu, și Drăgușin știu să poarte un costum!”.

În ziua nunții cu Elena, Ianis Hagi a purtat două costume deosebite ce transmiteau elegență și energie masculină. Unul alb și unul negru.

→ Imaginea 1/2: Elena și Ianis Hagi, în ziua nunții Foto/Instagram

Ianis și Elena Hagi s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie 2024, la Biserica Sfântul Visarion din București, iar petrecerea cu 500 de invitați a avut loc pe Domeniul Știrbey din Buftea.

Întrebată cum s-au desfășurat pregătirile pentru nuntă, tânăra a mărturisit: „Intens. Totul a mers foarte bine până acum. Am avut parte de foarte mari ajutor și oameni de bază. Și am fost foarte atentă la detalii”.

Extrem de pretențioși și atenți la detalii

„În general, când pregătim ceva, vorbim aici și de o cină în oraș, vrem totul să fie așa cum ne dorim noi, masa pe care o vrem noi, localul pe care îl dorim. Rareori lăsăm lucruri să se întâmple așa de la sine!”, a adăugat și Ianis Hagi.