 Harry Kane ar da „Balonul de Aur” pe trofeul din Liga Campionilor | adevarul.ro
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Harry Kane ar da „Balonul de Aur” pe trofeul din Liga Campionilor

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Desemnat cel mai valoros fotbalist din lume în anul competițional 2025/2026, Harry Kane a declarat, înaintea partidei Bayern Munchen - Atletico Madrid, că ar renunţa la „Balonul de Aur" în schimbul unui trofeu al Ligii Campionilor la fotbal. Englezul se așteaptă să-și prelungească și contractul cu campioana Germaniei.

Harry Kane spune că în fotbal contează mai mult trofeele cucerite cu echipa
Harry Kane spune că în fotbal contează mai mult trofeele cucerite cu echipa Foto: EPAImages

Atacantul englez a spus în cadrul unei conferinţe de presă: „Dacă aş schimba Balonul de Aur pe acest trofeu Champions League? Sincer, da, aş face-o. Trofeele câştigate cu echipa sunt motivul pentru care jucăm fotbal. Trebuie să recunosc că decernarea Balonului de Aur a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viaţa mea. A fost ceva cu totul special, dar să ridic trofeul Champions League cu Bayern ar fi ceva incredibil. Dacă ar trebui să aleg, aş opta pentru Champions League, deşi, din fericire, mă aflu într-o situaţie în care aş putea câştiga ambele trofee!".

Chestionat în legătură cu o lipsă de recunoaştere în Anglia, înainte de transferul său la Bayern Munchen din 2023, fostul atacant al lui Tottenham a subliniat că „oamenii care cunosc şi înţeleg fotbalul" i-au apreciat întotdeauna stilul de joc: „Sunt mulţi care mă respectă şi mă apreciază. Desigur că în ziua de azi, având în vedere reţelele de socializare şi tot restul, e inevitabil să te confrunţi cu unele critici. O bună parte din cariera mea nu am câştigat niciun trofeu, iar unii oameni s-au folosit de acest lucru împotriva mea".

Kane a prezentat „Balonul de Aur” fanilor lui Bayern Munchen
Kane a prezentat „Balonul de Aur” fanilor lui Bayern Munchen Foto: EPAImages

Kane a spus, totodată, că după „câştigarea Balonului de Aur, am primit multe reacţii pozitive. Poate pentru că parcursul meu a fost puţin diferit faţă de cel al altor câştigători, din cauza momentelor dificile prin care a trebuit să trec, mai ales la începutul carierei. Probabil că oamenii nu se aşteptau să ajung la nivelul la care mă aflu astăzi. Dar, prin multă muncă, determinare şi rezilienţă, am reuşit să ajung aici".

Fotbalistul de 33 de ani a mai adăugat că printre cele mai deosebite mesaje primite s-a numărat cel de la „idolul său" David Beckham, de la legenda fotbalului american Tom Brady şi de la „prietenul său" Ed Sheeran.

Harry Kane e pregătit să semneze din nou cu Bayern Munchen

Pe de altă parte, Harry Kane se aşteaptă să semneze prelungirea contractului cu Bayern Munchen „în următoarele zile”. Acesta se apropie de finalul înțelegerii pe patru ani cu campioana en titre a Germaniei, la care a sosit în 2023.

Kane a marcat 73 de goluri pentru Bayern şi naţionala ţării sale în anul competițional trecut, câştigând două trofee în Germania şi conducând Anglia până pe locul trei la Campionatul Mondial din vara precedentă.

Atacantul care săptămâna trecută a fost încoronat cel mai bun jucător din lume cu ocazia ceremoniei „Balonului de Aur”, desfăşurată la Londra, își dorește să joace în continuare pe Allianz Arena: „Aş spune că este, mai degrabă, o chestiune de zile. Au existat conversaţii bune în acest weekend şi astăzi (luni, n.r.). Ştiu că tot spun că suntem aproape, dar suntem extrem de aproape acum. Detaliile sunt doar detalii în fiecare contract. Multe dintre lucrurile mai importante au fost rezolvate şi suntem mulţumiţi de ele, dar în fiecare contract există o mulţime de chestii mărunte care intră în el, detalii pe care, în cele din urmă, avocaţii trebuie să le rezolve şi să le desluşească", a declarat Kane înaintea meciului cu Atletico Madrid, programat diseară, în Liga Campionilor.

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