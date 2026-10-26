Balonul de Aur 2026: lista completă a nominalizaților și toate categoriile existente. Decernarea premiului are loc astăzi, la Londra

Ceremonia Balonului de Aur din 2026 este programată în această seară, 26 octombrie, de la ora 22.00, și va aduce în prim-plan cei mai buni jucători și antrenori din fotbal.

Balonul de Aur din 2026 Foto: Imago Images

Premiul, acordat pentru prima dată în 1956 de revista France Football, recompensează performanțele individuale din fotbalul masculin și feminin. Ediția din acest an vine și cu o schimbare importantă de locație. După ce a găzduit ani la rând evenimentul, Théâtre du Châtelet din Paris nu va mai fi scena ceremoniei. Pentru prima dată, gala se va desfășura în Anglia, la London Palladium.

Seara nu este dedicată doar câștigătorilor Balonului de Aur

Organizatorii vor acorda și alte distincții pentru performanțele din fotbal, atât la masculin, cât și la feminin. Printre categoriile premiate se numără:

Cel mai bun tânăr jucător al anului;

Cel mai bun portar al anului (masculin și feminin);

Tânărul talent al anului (masculin și feminin);

Atacantul anului (masculin și feminin);

Cel mai bun antrenor al anului (masculin și feminin);

Cel mai bun club al anului;

Premiul Sócrates, acordat de L'Équipe şi Peace and Sport pentru iniţiativele de solidaritate şi cauzele sociale susţinute de un campion dedicat.

Favoriții Balonului de Aur 2026: Harry Kane, Lamine Yamal, Lionel Messi, Michael Olise, Kylian Mbappé, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Pau Cubarsí, Luis Díaz, Fabián Ruiz, Vitinha, Declan Rice, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Achraf Hakimi, Lautaro Martínez, Gabriel Magalhães, Ferran Torres.

Balonul de Aur 2026, 30 de nominalizări la masculin:

Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid)

Pau Cubarsí (Spania, Barcelona)

Marc Cucurella (Spania, Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Franța, Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Columbia, Bayern München)

Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United)

Gabriel (Brazilia, Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Anglia, Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Spania, Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brazilia, Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Franța, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Franța, Bayern München)

Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Mexic, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Anglia, Arsenal)

Rodri (Spania, Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (Spania, Paris Saint-Germain)

William Saliba (Franța, Arsenal)

Ferran Torres (Spania, Barcelona/Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Franța, Bayern München)

Vinícius Júnior (Brazilia, Real Madrid)

Vitinha (Portugalia, Paris Saint-Germain).

Balonul de Aur 2026, 30 nominalizări la feminin:

Selma Bacha (Franța, OL Lyonnes)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Esmee Brugts (Țările de Jos, Barcelona)

Klara Bühl (Germania, Bayern München)

Mariona Caldentey (Spania, Arsenal)

Scarlett Camberos (Mexic, Club América)

Kerstin Casparij (Țările de Jos, Manchester City)

Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)

Cata Coll (Spania, Barcelona)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)

Alex Greenwood (Anglia, Manchester City)

Patri Guijarro (Spania, Barcelona)

Pernille Harder (Danemarca, Bayern München)

Yui Hasegawa (Japonia, Manchester City)

Rose Lavelle (Statele Unite ale Americii, Gotham FC)

Mapi León (Spania, Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Brazilia, Kansas City Current)

Melvine Malard (Franța, Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (Japonia, North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Țările de Jos, Manchester City)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (Spania, Barcelona)

Alexia Putellas (Spania, Barcelona/London City Lionesses)

Wendie Renard (Franța, OL Lyonnes)

Alessia Russo (Anglia, Arsenal)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Momoko Tanikawa (Japonia, Bayern München)

Caroline Weir (Scoția, Real Madrid/OL Lyonnes)