Balonul de Aur 2026, acordat lui Harry Kane! Cine a fost desemnat cel mai bun portar al anului

Harry Kane a primit Balonul de Aur 2026, după ce a fost desemnat cel mai bun jucător al anului.

Harry Kane a primit Balonul de Aur 2026 Foto: Imago Images

Atacantul lui Bayern München, ajuns la 33 de ani, a fost recompensat pentru evoluțiile sale și pentru rolul de lider pe care îl are în naționala Angliei, pe care o conduce din postura de căpitan.

Harry Kane, Balonul de Aur 2026

Trofeul i-a fost înmânat de Ronaldo Nazário, fostul mare atacant brazilian care a câștigat această distincție în 1997 și 2002. Prin acest succes, Kane devine primul englez care cucerește Balonul de Aur după Michael Owen, care a triumfat în 2001.

73 de goluri în total a marcat Harry Kane în sezonul precedent, luând în calcul atât meciurile pentru Bayern München, cât și aparițiile în tricoul naționalei Angliei. O asemenea performanță este extrem de rară în fotbalul modern. În acest secol, singurul alt jucător din cele mai puternice cinci campionate europene care a depășit acest prag într-un singur sezon a fost Lionel Messi. Argentinianul a înscris 82 de goluri pentru Barcelona și naționala țării sale în stagiunea 2011-2012.

a marcat Harry Kane în sezonul precedent, luând în calcul atât meciurile pentru Bayern München, cât și aparițiile în tricoul naționalei Angliei. O asemenea performanță este extrem de rară în fotbalul modern. În acest secol, singurul alt jucător din cele mai puternice cinci campionate europene care a depășit acest prag într-un singur sezon a fost Lionel Messi. Argentinianul a înscris 82 de goluri pentru Barcelona și naționala țării sale în stagiunea 2011-2012. 61 de goluri în toate competițiile a înscris atacantul englez pentru Bayern München în sezonul 2025-2026. Kane a încheiat campania cu 19 reușite peste următorul jucător din clasamentul marcatorilor proveniți din cele cinci mari ligi europene. Ultimul fotbalist care atinsese aceeași bornă fusese Cristiano Ronaldo, autor a 61 de goluri pentru Real Madrid în sezonul 2014-2015.

a înscris atacantul englez pentru Bayern München în sezonul 2025-2026. Kane a încheiat campania cu 19 reușite peste următorul jucător din clasamentul marcatorilor proveniți din cele cinci mari ligi europene. Ultimul fotbalist care atinsese aceeași bornă fusese Cristiano Ronaldo, autor a 61 de goluri pentru Real Madrid în sezonul 2014-2015. 14 goluri în Liga Campionilor a marcat Kane în ediția precedentă a competiției, stabilind un nou reper pentru fotbaliștii englezi. Atacantul lui Bayern și-a îmbunătățit astfel propria performanță, după ce înscrisese de 11 ori în Champions League în sezonul 2024-2025.

a marcat Kane în ediția precedentă a competiției, stabilind un nou reper pentru fotbaliștii englezi. Atacantul lui Bayern și-a îmbunătățit astfel propria performanță, după ce înscrisese de 11 ori în Champions League în sezonul 2024-2025. 10 hattrick-uri în Bundesliga a strâns Harry Kane până la a 76-a apariție în campionatul Germaniei. Niciun alt jucător din istoria competiției nu ajunsese la zece meciuri cu cel puțin trei goluri marcate într-un interval atât de scurt. Cifrele arată cât de constant a fost atacantul englez în fața porții de la sosirea sa în Germania.

Cine a câștigat Balonul de Aur la feminin?

Alexia Putellas a câștigat Balonul de Aur feminin în 2026 și a ajuns la al treilea trofeu de acest fel din carieră. Mijlocașa spaniolă, în vârstă de 32 de ani, a avut un rol important în sezonul reușit de Barcelona. A marcat de 20 de ori în cele 43 de partide disputate în stagiunea 2025-2026 și a contribuit la cucerirea titlurilor din Liga Campionilor și campionatul Spaniei. Evoluțiile sale au convins juriul să o plaseze pe primul loc în clasamentul pentru Balonul de Aur, distincție acordată pentru performanțele din sezonul trecut. În această vară, după 14 ani petrecuți la Barcelona, Putellas a ales să înceapă un nou capitol în Anglia, la London City Lionesses.

Putellas a câștigat de patru ori Liga Campionilor, în sezoanele 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024 și 2025-2026. În vitrina sa se mai află 10 titluri de campioană a Spaniei, 10 Cupe ale Reginei și șase Supercupe naționale, conform BBC.

Cu ajutorul acesteia, Barcelona a reușit să câștige toate cele patru competiții majore în care a participat: campionatul, Cupa Reginei, Supercupa Spaniei și Liga Campionilor. Putellas a avut o contribuție importantă la aceste rezultate, cu 20 de goluri în 43 de partide, dintre care șapte în cea mai importantă competiție europeană. Spaniola a câștigat Balonul de Aur în 2021 și 2022, devenind prima fotbalistă care a obținut distincția în ani consecutivi. Cu trofeul din 2026, ea și-a consolidat locul printre cele mai importante jucătoare din istoria acestui sport.

Unai Simon, cel mai bun portar al anului!

Unai Simón a intrat în istoria fotbalului spaniol după ce a câștigat trofeul Lev Iașin, acordat celui mai bun portar al sezonului de revista France Football. Goalkeeperul lui Athletic Bilbao și al naționalei Spaniei a primit distincția în cadrul galei Balonului de Aur, organizate luni seară, la Londra. Astfel, a devenit primul spaniol recompensat cu acest premiu de la introducerea sa, în 2019.

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În vârstă de 29 de ani, Simón a avut un parcurs remarcabil la Cupa Mondială din 2026, unde a încasat un singur gol în cele opt partide disputate. Evoluțiile sale i-au adus și trofeul „Mănușa de Aur”, acordat celui mai bun portar al turneului final. La nivel de club, acesta evoluează pentru Athletic Bilbao, iar pentru naționala Spaniei a adunat 66 de selecții.

Simón i-a succedat în palmares italianului Gianluigi Donnarumma. Înaintea sa, premiul Lev Iașin a mai fost câștigat de Alisson Becker, Donnarumma, Thibaut Courtois și Emiliano Martínez, ultimii doi laureați ai mai multor ediții. Trofeul i-a fost înmânat de fostul portar danez Peter Schmeichel, notează Agerpres.

La categoria feminină, trofeul a ajuns la Cata Coll, goalkeeperul Barcelonei.

Luis de la Fuente, cel mai bun antrenor al anului!

Luis de la Fuente, în vârstă de 65 de ani, a primit premiul pentru antrenorul anului la gala Balonului de Aur 2026, desfășurată la London Palladium. Tehnicianul spaniol a fost recompensat după ce a condus naționala Spaniei spre câștigarea Cupei Mondiale în această vară. În cursa pentru distincție s-a aflat și Mikel Arteta, care a avut un sezon excelent cu Arsenal, încununat de titlul din Premier League, dar și de o finală de Champions League pierdută în fața lui PSG.

De-a lungul carierei, De la Fuente a lucrat cu mai multe reprezentative ale Spaniei, de la grupele de juniori până la prima echipă. A preluat naționala mare în 2021 și a construit o echipă care a adunat deja trofee importante. Sub conducerea sa, Spania a câștigat Liga Națiunilor în 2023, Campionatul European din 2024 și Cupa Mondială din 2026. Aceste rezultate l-au transformat într-unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria recentă a fotbalului spaniol, conform GSP.

Același premiu a fost obținut și de Pere Romeu, tehnicianul Barcelonei la feminin.

PSG a câștigat premiul pentru clubul anului!

PSG a fost desemnat cel mai bun club masculin al anului la gala Balonului de Aur 2026, după un sezon în care a adunat trofee importante atât în competițiile interne, cât și pe scena internațională. Formația pregătită de Luis Enrique a reușit să-și păstreze titlul european, câștigând din nou Liga Campionilor în sezonul 2025-2026. Printre adversarele pe care le-a depășit în drumul spre această performanță s-au numărat Arsenal, Bayern München, Bodø/Glimt și Flamengo.

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Ousmane Dembélé a urcat pe scenă pentru a primi distincția în numele campioanei Franței. Succesul parizienilor nu s-a limitat însă la competiția europeană. PSG a câștigat campionatul Franței și Supercupa Franței, iar în palmaresul echipei au intrat și Supercupa Europei din 2025 și Cupa Intercontinentală din același an. În total, clubul a încheiat această perioadă cu cinci trofee, conform vietnam.vn.

Sezonul foarte bun al parizienilor s-a reflectat și în nominalizările pentru Balonul de Aur. PSG a avut 10 reprezentanți pe lista celor 30 de jucători aflați în cursa pentru premiul masculin, depășind recordul propriu stabilit în 2025, când clubul francez avusese nouă nominalizați. Numărul mare de jucători selectați a evidențiat contribuția întregului lot la rezultatele obținute.

De asemenea, FC Barcelona a fost desemnată clubul feminin al anului! Joan Laporta, președintele Barcelonei, a urcat pe scenă pentru a primi trofeul în numele clubului.