 Kylian Mbappe spune că ar fi timpul să câștige „Balonul de Aur” | adevarul.ro
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Kylian Mbappe spune că ar fi timpul să câștige „Balonul de Aur”

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Vedetă a echipei de fotbal Real Madrid, Kylian Mbappe a declarat că acesta ar putea fi anul în care să câștige primul său „Balon de Aur”. Francezul crede că „a scris istorie în fotbal”, devenind cel mai bun marcator din toate timpurile la turneele finale ale campionatelor mondiale.

Mbappe este un fotbalist tehnic și, totodată, cu o viteză mare de deplasare
Mbappe este un fotbalist tehnic și, totodată, cu o viteză mare de deplasare Foto: EPAImages

Mbappe știe că are o poziție privilegiată. „Când joci pentru Real Madrid, cel mai mare club din lume, ești inevitabil asociat cu astfel de distincții individuale. Când oamenii mă întâlnesc pe stradă, vorbesc despre mine ca despre un potențial câștigător al Balonului de Aur. Este adevărat că am scris istorie în această vară în cea mai prestigioasă competiție din sportul mondial. Așa că simt că acesta ar putea fi anul potrivit pentru a-l câștiga”, a spus Mbappe în conferința de presă de dinaintea meciului pe care Real Madrid îl va susține astăzi (ora 22.00), cu Inter Milano, în prima etapă a Ligii Campionilor.

Pe de altă parte, francezul știe că nu e simplu să câștigi trofeul inițiat de revista franceză „France Football” în urmă cu șapte decenii. „Procesul este încă lung, iar jurnaliștii sunt liberi să-l voteze pe cel pe care îl consideră cel mai bun jucător din lume”, a recunoscut francezul.

După Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Mexic și Canada, presa de pretutindeni a analizat șansele pe care le au mari jucători de fotbal de a cuceri „Balonul de Aur”. În absența unui favorit cert, căpitanul echipei Franței se numără printre pretendenți, alături de câștigătorul din 2025, Ousmane Dembele, atacantul englez al lui Bayern Munchen, Harry Kane, spaniolul Rodri, campion mondial, și jucătorii parizieni Fabian Ruiz și Hvicea Kvarațhelia.

Golgheter al turneului final, cu 10 goluri, dar și absolut al competiției (22), Mbappe a fost creditat cu șanse mari la câștigarea „Balonului de Aur”. Știut fiind că această anchetă are și o notă de subiectivism.

N-a fost omis nici Leo Messi, cel care a dus Argentina în finală prin evoluțiile și golurile înscrise. Pentru sud-american un triumf în ancheta „Balonului de Aur” ar avea o semnificație deosebită. Ar fi al 9-lea după cele din 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023. Cu mențiunea că a fost pe 2 în 2008, 2013, 2014, 2016 și 2017, respectiv pe 3 în 2007. Iar argentinianul ar fi departe de urmăritorii săi, Cristiano Ronaldo (5 trofee), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3) și Marco Van Basten (3). Și trebuie să fac mențiunea că acest trofeu s-a acordat numai fotbaliștilor europeni până în urmă cu trei decenii. De aceea, Pele, de pildă, nu figurează printre câștigători.

Antrenor al lui Mbappe la Real Madrid, Jose Mourinho a declarat recent că fostul atacant al lui PSG merită să câștige trofeul, în timp ce omologul său parizian, Luis Enrique, consideră că acesta ar trebui să revină unuia dintre jucătorii săi, câștigători ai Ligii Campionilor în 2025 și 2026.

Pe de altă parte, Mbappe a recunoscut că se consideră „în continuare”. El a recunoscut că înfrângerea din semifinala cu Spania a fost deosebit de greu de digerat: „A fost un moment dificil, într-adevăr. Nu știu dacă a fost cel mai greu, pentru că am pierdut și o finală de Cupă Mondială (2022) și o finală de Liga Campionilor (2020). Acest Mondial a fost, într-adevăr, un turneu minunat, având în vedere legătura pe care noi am creat-o cu țara noastră. Oamenii au apreciat stilul nostru de joc, atmosfera și energia pe care le transmitea echipa și imaginea Franței pe care am prezentat-o întregii lumi”, a explicat el.

La începutul conferinţei de presă, Mbappé nu a dorit ca în faţa sa să se afle o sticlă de suc. Motiv pentru care a așezat-o mai departe de el. Gestul său a amintit de cel al lui Cristiano Ronaldo, care înlocuise o sticlă cu o băutură carbo-gazoasă cu una cu apă în timpul Euro 2021. În cazul francezului, scena s-a repetat fiindcă cineva i-a așezat o altă sticlă de suc în fața sa, iar el nu s-a sfiit să o mute și pe aceea!

În ultimul meci de campionat, Mbappe a ratat un penalty, iar Real Madrid a pierdut (0-1) pe terenul lui Betis Sevilla.

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