Sursa: TikTok / Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a povestit despre lipsurile din copilăria petrecută în cartierul Berceni, în anii ’70-’80, evocând perioadele în care familia nu avea ce să mănânce, frigul din apartament și cozile interminabile la alimente. El a relatat că, înainte de Paște, a stat împreună cu familia două zile și o noapte la coadă pentru a cumpăra ouă.

Luca Niculescu Foto: Facebook/Luca Niculescu

Luca Niculescu și-a amintit de dificultățile prin care a trecut familia sa în perioada comunistă, când procurarea alimentelor devenise o problemă de zi cu zi.

„Au fost zile în care pur și simplu nu aveam ce mânca. Adică au fost zile în care am mâncat pâine cu muștar. Muștar aveam”, a povestit premierul.

Acesta a explicat că a plecat din zona în care s-a născut când era foarte mic, însă păstrează numeroase amintiri din cartierul Berceni, unde a locuit până la vârsta de 19-20 de ani.

Niculescu a descris cartierul anilor ’70-’80 prin perspectiva copilului care vedea blocurile nou construite ca pe niște nave spațiale.

„Stăteam între cele două universuri, Bucureștiul vechi și acel București nou pentru acea perioadă, Berceniul anilor 70-80, unde erau acele blocuri la care mă gândeam, eu în copilăria mea, ca fiind niște nave spațiale care aterizaseră”, a relatat acesta.

Influențat de filme precum „Războiul Stelelor” și „Jandarmul și extratereștrii”, se juca împreună cu ceilalți copii din cartier imaginându-și că sunt astronauți. Premierul a făcut și o legătură între propriul prenume și personajul Luke Skywalker.

„Pe mine mă cheamă Luca. Deci eram Luke Skywalker”, a spus el.

„Nu aveam căldură iarna”. Cum încercau să încălzească apartamentul

O altă amintire puternică din copilărie este legată de frigul din locuință. Premierul a povestit că, în timpul iernii, temperaturile din apartament erau foarte scăzute, iar familia încerca să găsească soluții improvizate pentru a încălzi camerele.

„Și-n minte, într-o zi, m-am trezit la mătușa mea acasă și când am ieșit din camera în care am dormit și am intrat în sufragerie, era un pahar cu apa acolo care înghețase”, a relatat Niculescu.

În apartamentul din Berceni, familia reușea cu greu să ridice temperatura la 13-14 grade.

„Făcând tot felul de scheme ca să mai ridicăm temperatura în casă, punând cărămizi pe aragaz ca să se încălzească, în Berceni reușeam să facem 13-14 grade”, a povestit premierul.

Acesta a explicat că ambii părinți munceau, tatăl fiind tehnician constructor, iar mama contabilă. La un moment dat, mama sa a renunțat la serviciu pentru a se ocupa de cei patru copii, dar și pentru a găsi alimente pentru familie.

„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei

Mama pleca dimineața cu pungi goale și încerca să le umple până seara

Niculescu a descris eforturile mamei sale de a procura mâncare într-o perioadă în care produsele de bază se găseau cu dificultate.

„Pleca cu niște pungi goale dimineața și încerca să vină cu ele cât mai pline seara”, a spus acesta.

De cele mai multe ori, familia găsea cartofi și legume, iar carnea era o raritate.

„Cartofi și legume, dacă găsea carne era un miracol, dar nu prea găseai carne, găseai elemente de carne, găseai capete de pui, gheare de pui, încercai să faci ceva cu ele”, a povestit premierul.

Acesta și-a amintit și de cozile la care oamenii erau nevoiți să stea pentru a cumpăra alimente, indiferent de perioada anului.

Una dintre cele mai lungi experiențe de acest fel a fost înaintea unei sărbători de Paște, când familia a aflat că urmau să fie aduse ouă la alimentara din cartier.

„Îmi amintesc că experiența cea mai lungă de coada a fost înaintea unei sărbători de Paște, când au zis sărăm că vor fi aduse ouă la alimentara din cartier și am stat două zile și o noapte la coada”, a relatat Niculescu.

Părinții și copiii se schimbau între ei pentru a putea păstra locul la rând.

„Dezvoltaserăm tot un fel de dublu limbaj”

Premierul a vorbit și despre atmosfera din perioada comunistă, în care oamenii evitau să facă declarații care ar fi putut deranja regimul.

„N-aveai voie să spui nimic care putea să deranjeze regimul, deci dezvoltaserăm tot un fel de dublu limbaj. Într-un fel vorbeam acasă, într-un fel vorbeam în public și eram învățați încă de când eram mici să ținem acest dublu limbaj”, a povestit acesta.

Luca Niculescu a dat și exemplul bunicului său, care îl avertiza să nu repete în afara familiei lucrurile pe care i le povestea despre viața de dinainte de război.

„De exemplu, mie îmi spunea bunicul, tot ce spun eu aici despre cum era viața înainte de război, tu nu spui absolut nimic”, a relatat premierul.

Luca Niculescu a devenit prim-ministru al României la 20 octombrie 2026, când Guvernul pe care îl conduce a primit votul de învestitură al Parlamentului, cu 280 de voturi „pentru”, punând capăt unei crize politice începute în luna mai, după demiterea Guvernului Ilie Bolojan.

Înainte de preluarea funcției, Niculescu a ocupat, între 2016 și 2022, postul de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Monaco și Andorra, iar din 2022 a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE. Acesta nu a avut o carieră politică de partid, fiind diplomat de carieră și fost jurnalist, activând în presă între 1992 și 2016.