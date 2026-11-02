Scandal în jurul „Balonului de Aur”, suspiciuni în privința unor pariuri frauduloase

Editor și proprietar al cotidianului „L'Equipe” şi al revistei lunare „France Football”, care a inițiat și acordă în fiecare an „Balonul de Aur”, Grupul Amaury intenţionează să depună o plângere oficială în urma unor acuzaţii privind „scurgeri de informaţii şi pariuri potenţial frauduloase" legate de triumful englezului Harry Kane.

Cu câteva ore înainte de gala de la Londra, numele lui Kane a apărut „din eroare” pe site-ul oficial Foto: EPAImages

Într-un comunicat de presă, s-a precizat că „integritatea Balonului de Aur este o prioritate absolută. (...) Luăm foarte în serios acuzaţiile referitoare la scurgerile de informaţii privind rezultatele şi pariurile potenţial frauduloase".

În ultimele zile, publicaţia financiară online Upside a susţinut că, înaintea ceremoniei desfăşurate lunea trecută la Londra, pe Polymarket, o platformă de pariuri interzisă în Franţa, au fost plasate mai multe pariuri potenţial suspecte.

Potrivit acestei surse, cu câteva zile înainte de ceremonia de la Londra, au fost pariaţi aproape 265.000 de dolari prin intermediul a 12 conturi, care ar putea aparţine aceleiaşi persoane. Șase dintre aceste conturi nu ar fi avut niciun istoric anterior de pariuri, iar unele au mizat pe clasament la doar 15 minute după crearea lor. Aceste detalii au alimentat speculațiile cum că profilurile ar putea fi legate între ele și chiar administrate de aceeași persoană, potrivit HLMfootFR. Până în acest moment, informațiile prezentate nu demonstrează însă că a existat o scurgere de date sau o manipulare a rezultatului.

Pariurile au anticipat corect clasamentul exact al primilor cinci clasaţi pentru Balonul de Aur: 1. Harry Kane, 2. Kylian Mbappe, 3. Lamine Yamal, 4. Rodri, 5. Lionel Messi.

Un alt aspect care a atras atenția a fost evoluția probabilităților afișate pe Polymarket. În prima jumătate a lunii octombrie, Lamine Yamal era cotat cu șanse de 80-90% să termine în fața lui Kylian Mbappé în cursa pentru Balonul de Aur. Raportul s-a schimbat însă în 22 octombrie, cu aproximativ o săptămână înaintea ceremoniei, când probabilitatea asociată lui Yamal a coborât la 28%. Scăderea a fost remarcată în mediul online, mai ales pentru că nu fusese anunțată public o schimbare majoră care s-o explice. Mișcările de pe platformă au alimentat astfel speculațiile privind modul în care unii utilizatori ar fi anticipat rezultatul. Fără dovezi suplimentare, nu se poate stabili dacă a fost vorba despre informații privilegiate, o predicție neobișnuit de exactă sau o coincidență.

Grupul Amaury a precizat că „sunt în desfăşurare investigaţii pentru a verifica faptele şi a stabili dacă există părţi care se fac vinovate".