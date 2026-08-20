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Harry Kane a primit pentru a doua oară „Gheata de Aur”

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Component al echipei Bayern Munchen, Harry Kane (32 de ani) a primit pentru a doua oară în cariera sa „Gheata de Aur”, trofeu acordat celui mai bun marcator din fotbalul european. Ceremonia de decernare s-a desfășurat în orașul din Bavaria.

Kane l-a devansat pe atacantul norvegian Erling Haaland (Foto: EPAImages)
Kane l-a devansat pe atacantul norvegian Erling Haaland (Foto: EPAImages)

Internaționalul englez a fost recompensat astfel pentru cele 36 de goluri marcate în ediția 2025/2026 a campionatului Germaniei. Englezul a mai primit acest trofeu în 2024. Acesta îi succede francezului Kylian Mbappe, câștigătorul de anul trecut.

Harry Kane este, totodată, unul dintre principalii candidați la premiul FIFA pentru cel mai bun fotbalist al anului. Acesta s-a născut în 28 iulie 1993, în Marea Londră. El joacă pe postul de atacant la Bayern Munchen. Pe plan internațional, Kane are 121 de prezențe în naționala Angliei. Considerat unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale, este cel mai bun marcator din toate timpurile al lui Tottenham Hotspur (280), cel mai bun marcator din toate timpurile al Angliei (76) și jucătorul englez cu cel mai mare număr de goluri în Liga Campionilor UEFA (44). De asemenea, este al doilea cel mai mare marcator din toate timpurile din Premier League (213).

Căpitan al echipei Angliei, Kane a spus cu această ocazie: „Cred că acesta are un gust chiar mai bun decât primul, având în vederea ceea ce am realizat cu echipa. Câștigarea a trei trofee, Bundesliga, Cupa și Supercupa, reprezintă ceva special pentru echipă”.

Grație celor 36 de goluri înscrise în Bundesliga (72 de puncte), Kane l-a devansat pe atacantul norvegian Erling Haaland (Manchester City), autorul a 27 de goluri în campionatul trecut din Premier League (54 puncte), și pe Kylian Mbappe, care a marcat 25 de goluri pentru Real Madrid în La Liga (50 puncte).

În campionatul 2023/2024 din Germania, primul disputat în tricoul lui Bayern, Harry Kane a reușit să câștige „Gheata de Aur” tot cu 36 de goluri marcate, succedându-i atunci lui Haaland.

În Bundesliga, doar polonezul Robert Lewandowski (41 de goluri în ediția 2020/2021) și germanul Gerd Muller (40 de goluri în 1971/1972, 38 în 1969/1970 și 36 în 1972/1973) au fost mai prolifici în decursul unui an competițional.

Și Dudu Georgescu a câștigat trofeul de două ori

„Gheata de aur” este un trofeu fotbalistic european acordat fotbalistului care înscrie cele mai multe goluri într-un an competițional în toate campionatele naționale ale Europei. De la începuturile sale, în campionatul 1967/1968, premiul, numit inițial „Soulier d'Or”, care se traduce din limba franceză ca Gheata de aur, a fost acordat de cotidianul „L'Équipe” celui mai bun marcator din toate ligile europene.

Până în 1991, nu s-a șinut cont de valoarea campionatului sau de numărul de meciuri jucate de un fotbalist. În timpul acestei perioade Eusébio, Gerd Müller, Dudu Georgescu și Fernando Gomes au câștigat „Gheata de aur” de câte două ori.

După un protest al Federației Cipriote, care spunea că un jucător cipriot a marcat 40 de goluri și că el trebuie să primească premiul (deși cei mai buni marcatori oficiali marcaseră 19 goluri), „L'Équipe” a renunțat să mai ofere trofeul între 1991 și 1996.

Din anul competițional 1996/1997, European Sports Magazines (ESM), din care „L'Équipe” face parte, a decis, un sistem de punctaj după nivelul valoric al fiecărui campionat. Golurile marcate în primele cinci cele mai bune ligi sunt multiplicate cu doi, iar golurile marcate în campionatele clasate între poziția 6 și 21 sunt multiplicate cu 1,5.

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