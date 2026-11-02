 FCSB nu mai sperie pe nimeni! Formația din Berceni a suferit al doilea eșec la rând în Transilvania | adevarul.ro
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FCSB nu mai sperie pe nimeni! Formația din Berceni a suferit al doilea eșec la rând în Transilvania

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Victoria cu Rapid (4-1) este acum în urmă. FCSB a pierdut cu același scor 0-1, la Cluj, cu Universitatea, după ce se înclinase și la Bistrița, în Cupa României. Tot astăzi, în etapa cu numărul 14 din Superliga, Farul Constanța a câștigat cu 2-1 la Voluntari.

Clujenii s-au lăsat dominați și au reușit să puncteze decisiv în partea a doua
Clujenii s-au lăsat dominați și au reușit să puncteze decisiv în partea a doua Foto: Sportpictures

Unicul gol al partidei de pe Cluj Arena a fost înscris de atacantul bosniac Jovo Lukic (min. 76), după ce portarul Ştefan Târnovanu respinsese în primă fază reluarea sa la centrarea lui Issouf Macalou. Gazdele au mai avut o ocazie, prin Macalou (min. 85), al cărui şut din unghi a fost respins de portarul grupării din Berceni.

FCSB a dominat pozițional, a fost superioară la posesie, însă, așa cum am mai scris, scopul fotbalului este de a marca goluri, nicidecum de „a confisca” balonul... Oaspeții ar fi putut egala pe final de meci, însă Denis Drăguş a trimis mingea în bara transversală (min. 90+2). De asemenea, în prima parte, Muhar a expediat două şuturi puternice la poarta lui Lefter, în minutele 8 şi 10. Intrat în locul accidentatului Cisotti, Stoian a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 44, însă golul n-a fost validat de VAR din cauza unui ofsaid.

Fundaşul cmerunez Joyskim Dawa (FCSB) a bifat meciul cu numărul 150 în Superligă, fiind al 48-lea străin all-time care atinge această bornă, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai confruntat în principala întrecere internă de 11 ori: de patru ori au câştigat bucureştenii, clujenii s-au impus de trei ori, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Pentru Cristiano Bergodi acesta este cel de-al 4-lea succes în tot atâtea meciuri disputate cu echipe antrenate de Laurențiu Reghecampf.

Farul s-a impus la Voluntari și a pătruns în Top 6

În celălalt meci al zile, disputat pe o ploaie rece, Farul Constanţa a câștigat cu 2-1 pe terenul lui FC Voluntari. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 16, când Luca Pellegrini a trimis o pasă lungă, din apărare, portarul Jurhar a ieșit greșit, iar Alibec a primit mingea şi, scăpat singur spre poartă, a marcat. Constănțenii au reușit al doilea gol în minutul 24, prin Ahlinvi, care a șutat de la 18 metri.

FC Voluntari a avut câteva ocazii de gol, însă le-a irosit cu prea mult ușurință. Și după ce Godfrid a trimis mingea în bara transversală, în minutul 48, gazdele au redus din diferență prin Cestic, în minutul 66.

Farul s-a impus cu 2-1, urcând pe locul 6, cu 23 de puncte, în timp ce Voluntari e a 15-a, cu 8 puncte

Etapa a 14-a

Vineri

Rapid - Csikszereda..................2-0

Sâmbătă

Corvinul - FC Argeș..................2-0

Petrolul - CFR Cluj...................1-1

Duminică

Oțelul Galați – Sepsi 1-1

Univ. Craiova - FC Botoșani 2-1

Dinamo – UTA 2-0

Luni

FC Voluntari - Farul.................1-2

„U“ Cluj - FCSB......................1-0

Clasament

1. Dinamo 14 10 3 1 31-9 33

2. Craiova 14 10 2 2 34-10 32

3. Rapid 14 9 3 2 23-13 30

4. „U“ Cluj 14 8 1 5 26-20 25

5. Petrolul 14 7 3 4 19-18 24

6. Farul 14 6 5 3 23-21 23

7. FCSB 14 6 3 5 20-20 21

8. Corvinul 14 5 4 5 16-16 19

9. CFR 14 5 3 6 20-21 18

10. UTA 14 5 3 6 16-19 18

11. Sepsi 14 3 6 5 9-19 15

12. Botoșani 14 3 5 6 18-19 14

13. Oțelul 14 2 6 6 16-22 12

13. FC Argeș 14 3 3 8 8-16 12

15. Voluntari 14 2 2 10 14-30 8

16. Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

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