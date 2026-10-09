 Dinamo a câștigat la Sf. Gheorghe și și-a consolidat poziția de lider în Superliga | adevarul.ro
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Dinamo a câștigat la Sf. Gheorghe și și-a consolidat poziția de lider în Superliga

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Echipa de fotbal Dinamo București a câștigat cu 2-0 (2-0) meciul cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, vineri seara, în deplasare. În aceeași etapă cu numărul 11 din Superliga, la Petroșani, Corvinul Hunedoara a dispus cu 3-2 de FC Voluntari.

Dinamoviștii au sărbătorit succesul de la Sf. Gheorghe
Dinamoviștii au sărbătorit succesul de la Sf. Gheorghe Foto: Sportpictures

Dinamo a deschis scorul în minutul 24, prin fundașul spaniol Martin Pascual, cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Danny Armstrong. Echipa antrenată de Nuno Campos și-a dublat avantajul în minutul 36, prin golul reușit de un alt fotbalist spaniol, Alberto Soro, din centrarea aceluiași jucător scoțian.

Gazdele au ratat o bună ocazie de gol prin Boris Cmiljanic (min. 74), care a trimis mingea în cadrul metalic al porții bucureștenilor.

În min. 83, meciul a fost întrerupt pentru câteva zeci de secunde din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor dinamoviști.

Dinamo nu mai câștigase un meci cu Sepsi OSK din 2 septembrie 2019, când s-a impus cu 1-0 la Sfântu Gheorghe, potrivit site-ului LPF.

Corvinul s-a impus printr-un gol marcat pe final

În cealaltă partidă a zilei, Corvinul Hunedoara a câștigat cu 3-2 (2-1), în fața lui FC Voluntari, pe Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. A fost prima dispută dintre cele două formații în prima ligă.

Corvinul a deschis scorul în minutul 6, prin portughezul Sergio Ribeiro, care a transformat un penalty. Oaspeții au reacționat imediat și croatul Lovro Cvek (min. 26) a restabilit egalitatea. După nici două minute, ghanezul Emmanuel Yeboah a readus echipa gazdă în avantaj, cu o lovitură de cap. Ilfovenii au egalat tot printr-un croat, Matko Babic, în minutul 63.

Golul victoriei pentru echipa antrenată de Florin Maxim l-a marcat moldoveanul Ion Cărăruș (min. 80), cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Andrej Fabry.

Acesta a fost primul meci jucat de Corvinul la Petroșani, după ce primele partide de pe teren propriu din acest an competițional le-a disputat la Arad.

Pentru FC Voluntari aceasta este a treia înfrângere consecutivă în campionat.

Superliga

Etapa a 11-a

Astăzi (vineri, 9 octombrie)

Corvinul - Voluntari..............3-2

Sepsi - Dinamo....................0-2

Mâine (sâmbătă, 10 octombrie)

Botoșani - UTA....................17.15

FCSB - Oțelul.....................21.30

Duminică, 11 octombrie

Csikszereda - Univ. Craiova.......18.00

Farul - Petrolul..................21.00

Luni (12 octombrie)

Argeș - CFR Cluj..................18.00

„U” Cluj - Rapid..................21.00

Clasament

1. Dinamo București 11 8 2 1 25-7 29p

2. Rapid București 10 6 3 1 14-6 21p

3. Universitatea Craiova 10 6 2 2 24-9 20p

4. Petrolul Ploiești 10 6 1 3 13-12 19p

5. Universitatea Cluj 10 6 0 4 17-14 18p

6. Corvinul Hunedoara 11 4 4 3 14-11 16p

7. Farul Constanța 10 3 5 2 14-14 14p

8. CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13p

9. Sepsi OSK 11 3 4 4 7-11 13p

10. UTA Arad 10 3 3 4 14-15 12p

11. FCSB 10 3 3 4 13-17 12p

12. FC Botoșani 10 2 5 3 14-12 11p

13. FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11p

14. Oțelul Galați 10 2 4 4 11-15 10p

15. FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8p

16. FK Csikszereda 10 0 1 9 6-23 1p

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