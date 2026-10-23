 Petrolul și „U” Cluj au câștigat în deplasare și s-au apropiat de grupul din fruntea Superligii | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 24 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Petrolul și „U” Cluj au câștigat în deplasare și s-au apropiat de grupul din fruntea Superligii

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Petrolul Ploieşti a câștigat cu 3-1 (2-0) meciul disputat în deplasare cu FC Botoşani, în etapa a 13-a a Superligii de fotbal. În celălalt meci al serii. Universitatea Cluj s-a impus cu 3-0 (1-0), la Petroșani, în fața Corvinului din Hunedoara.

Dan Nlundulu Konda încearcă să-l depășească pe Ștefan Bodișteanu
Dan Nlundulu Konda încearcă să-l depășească pe Ștefan Bodișteanu Foto: Sportpictures

Victoria Petrolului a fost adusă de portughezul Rodrigo Martins, care a reuşit „o dublă” (min. 27, 54). Acesta a marcat primul gol cu o „scăriţă” peste portarul Giannis Anestis, iar pe al doilea cu un lob de la circa 22 de metri. Al treilea gol al oaspeților a fost reușit de Mario Ioniţă (min. 39), care a înscris primul său gol în Superligă cu un şut de la 16 metri, după bara lui Sergiu Hanca.

Golul de onoare al gazdelor a fost reuşit de Andrei Dumiter (min. 65), după o minge bâlbâită de portarul Lukas Zima. Oaspeţii au avut şi o bară, la mingea trimisă cu capul de Lucho Vega (min. 69).

Meciul a fost destul de asupru, fiind eliminați Narcis Ilaş (min. 83), care l-a lovit pe Leo Teixeira cu piciorul, și Rodrigo Martins (min. 90+7), pentru proteste după ce a fost schimbat, astfel că îşi va ispăşi suspendarea în meciul din Cupa României. Trebuie spus că Zoran Mitrov (FC Botoşani) l-a lovit pe Paul Papp cu gheata în faţă în min. 46, însă nu a văzut nici măcar cartonaşul galben.

FC Botoșani nu mai pierduseră în campionat pe teren propriu din 7 martie 2026, când chiar Petrolul s-a impus cu 1-0. Au urmat acasă şase succese şi patru rezultate de egalitate.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 21 de ori, de cinci ori au câştigat moldovenii, de 13 ori s-au impus prahovenii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Jovo Lukic a reuşit un hat-trick pentru „U” Cluj

Echipa Universitatea Cluj a câștigat cu 3-0, la Petroșani, meciul cu Corvinul Hunedoara. Oaspeții au deschis scorul în minutul 4, când, după ce au executat repede o lovitură liberă, Jovo Lukic a profitat de nesincronizarea dintre Pîrvulescu şi Codruţ Sandu, ieşit inoportun, trimiţând mingea în plasă.

Hunedorenii au reacționat şi Manolache a trimis mingea în cadrul porții adverse, în minutul 11, apoi portarul Lefter a scos excelent la şutul lui Cărăruş, în minutul 32. Gazdele au fost insistente și după pauză, însă lovitura de cap a lui Manolache nu şi-a găsit ţinta, în minutul 48.

Nicolae Daniel Pirvulescu si Dorin Marian Codrea își dispută balonul
Nicolae Daniel Pirvulescu si Dorin Marian Codrea își dispută balonul Foto: Sportpictures

Clujenii au fost aproape de 2-0 în minutul 64, însă Ştefănescu a trimis în bară, mingea a ricoşat la Jovo Lukic, însă acesta n-a reușit să înscrie. Același jucător s-a revanșat în minutul 81, când a trimis balonul la colţul lung, după ce a fost lansat pe un contraatac. În minutul 90, bosniacul a izbutit hat-trick-ul, înscriind cu o lovitură de cap.

În urma acestor victorii, Petrolul Ploiești și „U” Cluj se mențin pe locurile 4, respectiv 5 în clasamentul Superligii, încercând să se apropie de grupul din fruntea ierarhiei.

Superliga

Etapa a 13-a

Vineri

FC Botoșani – Petrolul Ploiești..........1-3

Corvinul Hunedoara – „U” Cluj.............0-3

Sâmbătă

Csikszereda – FC Voluntrari...............15.30

FC Argeș – UTA Arad.........................18.00

FCSB – Rapid.....................................21.00

Duminică

Farul Constanța – Oțelul Galați..........16.00

CFR Cluj – Dinamo............................19.00

Luni

Sepsi – Univ. Craiova.........................20.00

Clasament

1. Dinamo 12 9 2 1 27-7 29

2. Rapid 12 8 3 1 20-9 27

3. Craiova 12 8 2 2 27-9 26

4. Petrolul 13 7 2 4 18-17 23

5. „U” Cluj 13 7 1 5 25-20 22

6. FCSB 12 5 3 4 16-18 18

7. Farul 12 4 5 3 17-17 17

8. Corvinul 13 4 4 5 14-16 16

9. CFR 12 5 1 6 17-18 16

10. UTA 12 4 3 5 15-17 15

11. Botoșani 13 3 5 5 17-17 14

12. Sepsi 12 3 5 4 8-13 14

13. FC Argeș 12 3 3 6 8-13 12

14. Oțelul 12 2 5 5 12-17 11

15. Voluntari 12 2 2 8 12-27 8

16. Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
O femeie din Bulgaria a fost convinsă de falși polițiști să lase 45.000 de euro lângă niște tomberoane din Craiova. Cum au păcălit-o
stirileprotv.ro
image
Marina Voica, în stare GRAVĂ la spital! Anunțul medicilor despre artista de 90 de ani
gandul.ro
image
ANALIZĂ. Jeffrey Sachs, declarație fără precedent despre Ucraina: „Europa nu o apără, o distruge”
mediafax.ro
image
Cele mai mari „țepe” date de Gigi Becali lui Dan Șucu! Blestemul transferurilor de la FCSB la Rapid continuă
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Andrei Rațiu a primit 9.400.000€
digisport.ro
image
Va ajunge Ionuț Mocăniță la testul poligraf? Propunerea pe care Radu Vâlcan i-a făcut-o Claudiei Ion la Insula Iubirii
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Românii care vor plăti impozit pe casă de 5 ori mai mare din 2027
observatornews.ro
image
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
cancan.ro
image
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
newsweek.ro
image
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
prosport.ro
image
Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ
playtech.ro
image
Marcel Răducanu, critici pentru Reghecampf și Drăguș înainte de FCSB – Rapid: „Foarte ciudat ce se întâmplă!”
fanatik.ro
image
Cine e cel mai bogat ministru din Cabinetul PSD-Luca Niculescu. Bărbatul cu bijuterii de 40.000 de euro. Ce averi au declarat pesediștii și independenții
ziare.com
image
Lovit de Anamaria Prodan, a recunoscut: ”Mă felicit, sincer, pe cuvânt!”
digisport.ro
image
Cabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată apartamentul de lux al lui Emily Burghelea! Influencerița are o locuință imensă, mobilată cu lucruri scumpe. Se bucură și de o priveliște superbă GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești proaste pentru pensionari. Pensiile ar putea crește mai puțin, scenariile luate în calcul
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Marina Voica a ajuns pe mâinile medicilor. Artista a fost internată de urgență în spital
click.ro
image
Cabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui”
click.ro
image
De ce Pompilia Stoian, solista cu chip de păpușă, a fost interzisă la radio în comunism? În ce țară trăiește acum
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Erika Isac și M.G.L s-au despărțit după mai bine de un an de relație. Indiciile care au dat totul de gol
image
Marina Voica a ajuns pe mâinile medicilor. Artista a fost internată de urgență în spital

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv