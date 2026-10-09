 După eșecul cu „U”, Șumudică spune că CFR Cluj se va lupta să evite retrogradarea | adevarul.ro
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După eșecul cu „U”, Șumudică spune că CFR Cluj se va lupta să evite retrogradarea

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Într-un meci contând ca restanță din etapa a 4-a a Superligii de fotbal, Universitatea Cluj a învins-o cu 3-1 (0-1) pe CFR Cluj, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. În urma acestui rezultat, „U” a urcat pe locul 5 în clasament, în timp ce CFR se află pe 8.

Fotbaliștii lui „U” au revenit după pauză și s-au impus în Derby-ul Clujului
Fotbaliștii lui „U” au revenit după pauză și s-au impus în Derby-ul Clujului Foto: Sportpictures

Prima parte a meciului a fost controlată de gazde, care au marcat prin Stefan Drazic (min. 12), după pasa lui Andrei Cordea. Cea de-a doua a fost dominată de „U”, care a obținut victoria prin golurile înscrise de Issouf Macalou (min. 51 - penalty, 71) și Oucasse Mendy (min. 55).

După meci, Marius Șumudică a fost iritat de rezultat, dar și de evoluția echipei sale: „Asta înseamnă valoarea jucătorilor veniți de pe bancă, jucători de echipă națională. Am comis greșeli. Un henț discutabil, mâna este împinsă de Lukic. Acel penalty i-a băgat în joc. Asta e viața, astea sunt limitele. Vedem ce putem face. Am spus de când am venit aici că ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să ne salvăm de la retrogradare, acesta este obiectivul, nu să visăm la play-off. Sunt realist, știu ce putem face în momentul de față. Asta e diferența. Ei vorbesc să-i ia pe Stanciu și Burcă. Asta e puterea lui U Cluj. Am băgat ce am avut. Eu inventez fundași centrali, e dificil”, a declarat Șumudică la Digi Sport.

De partea cealaltă, Alex Chipciu a fost zâmbitor la declarații. „CFR e într-un moment mai greu. S-a înclinat balanța la nivel de lot în favoarea noastră. Dar și acum au jucători buni, mai ales în față. Per total, cred că am fost peste. Important e că am câștigat și ne-am dus aproape de primele echipe. La ritmul din prima repriză, nu știai ce vom face în următoarele meciuri. Acum urmează Rapid, o surpriză a campionatului, mai ales ca stil de joc”, a spus Chipciu la Prima Sport 1.

Potrivit site-ului LPF, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 43 de ori: de 21 de ori a câștigat CFR Cluj, de zece ori s-a impus Universitatea, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

„U” Cluj a reușit a treia sa victorie consecutivă și prima în deplasare în acest an competițional, iar CFR a suferit primul eșec pe teren propriu în acest campionat.

Clasament

1. Dinamo București 10 7 2 1 23-7 23p

2. Rapid București 10 6 3 1 14-6 21p

3. Universitatea Craiova 10 6 2 2 24-9 20p

4. Petrolul Ploiești 10 6 1 3 13-12 19p

5. Universitatea Cluj 10 6 0 4 17-14 18p

6. Farul Constanța 10 3 5 2 14-14 14p

7. Corvinul Hunedoara 10 3 4 3 11-9 13p

8. CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13p

9. Sepsi OSK 10 3 4 3 7-9 13p

10. UTA Arad 10 3 3 4 14-15 12p

11. FCSB 10 3 3 4 13-17 12p

12. FC Botoșani 10 2 5 3 14-12 11p

13. FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11p

14. Oțelul Galați 10 2 4 4 11-15 10p

15. FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8p

16. FK Csikszereda 10 0 1 9 6-23 1p

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