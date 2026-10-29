La câteva zile după ce a surclasat pe Rapid, FCSB a pierdut la Bistrița!

FCSB rămâne capricioasă, o echipă care nu înțelege că scopul fotbalului nu este să ai mingea (posesie), ci să dai cu un gol mai mult decât adversarul. Într-un meci disputat în Grupa C a Cupei României, formația din Berceni a pierdut (0-1) la Bistrița!

Bistrițeanul Bradu a marcat unicul gol al meciului cu FCSB Foto: Sportpictures

Venirea lui Laurențiu Reghecampf părea că a adus un echilibru FCSB-ului. Iată, însă, că nu este deloc așa. Formația roș-albastră a dominat confruntarea cu echipa din liga inferioară, însă n-a reușit să marcheze.

FCSB a avut prima ocazie a meciului în minutul 4, prin Gnahore, care a trimis mingea peste poartă. Apoi, în minutul 10, Miculescu a șutat pe direcția pe care se afla portarul Greab, ceea ce i-a facilitat acestuia intervenția.

În minutul 23, gazdele au marcat prin Antonio Bradu, care a profitat de o neînţelegere între fundaşul Dylan Batubinsika şi portarul Matei Popa.

Bucureştenii l-au pierdut pe Gnahore, accidentat şi înlocuit în minutul 38. Ei şi-a creat o serie de ocazii de gol (Stoian, în minutul 53, Stancu, în minutul 55), dar nu au reuşit să concretizeze niciuna. Oaspeţii au cerut şi două penalty-uri la dueluri în careul gazdelor, pentru presupuse faulturi la Eddy Gnahore (min. 30), respectiv David Miculescu (min. 68).

În minutul 57, bistriţeanul Arnaud a rămas singur cu portarul Popa, însă a șutat peste poartă.

În urma acestui rezultat, pe primul loc în Grupa C se află FC Bihor, cu 4 puncte, urmată de FCSB, Csikszereda şi Gloria Bistriţa, fiecare cu câte 3 puncte.

Cupa României la fotbal

Etapa a 2-a

Grupa A

Marți

UTA Arad - FC Botoșani..........2-2

Corvinul - Rapid......................0-0

Miercuri

Lupeni - Poli Timișoara............1-1

Clasament

1. UTA 2 1 1 0 5-2 4

2. Rapid 2 1 1 0 2-0 4

3. Corvinul 2 1 1 0 1-0 4

4. Botoșani 2 0 1 1 2-3 1

5. Timișoara 2 0 1 1 1-3 1

6. Lupeni 2 0 1 1 1-4 1

Grupa B

Etapa a 2-a

Marți

Progresul Spartac - Petrolul.....0-6

Miercuri

CFR Cluj - „U” Cluj................1-3

Joi

Concordia Chiajna - Sepsi..........1-1

Clasament

1. „U” Cluj 2 2 0 0 4-1 6

2. Concordia 2 1 1 0 6-3 4

3. Petrolul 2 1 0 1 6-1 3

4. CFR 2 1 0 1 4-4 3

5. Sepsi 2 0 1 1 2-4 1

6. Progresul 2 0 0 2 2-11 0

Grupa C

Marți

Csikszereda - FC Bihor...........1-2

Miercuri

Corona Brașov - FC Argeș............0-3

Joi

Gloria Bistrița - FCSB..............1-0

Clasament

1. FC Bihor 2 1 1 0 4-3 4

2. FCSB 2 1 0 1 5-1 3

3. Csikszereda 2 1 0 1 3-2 3

4. Gloria 2 1 0 1 1-2 3

5. FC Argeș 2 1 0 1 3-5 3

5. Corona 2 0 1 1 2-5 1

Grupa D

Miercuri

Sporting Liești - FC Bacău..........0-0

Dinamo - Chindia Târgoviște.......5-2

Joi

FC Voluntari - Univ. Craiova...1-1

Clasament

1. Dinamo 2 2 0 0 9-3 6

2. Univ. Craiova 2 1 1 0 3-2 4

3. FC Voluntari 2 1 1 0 2-1 4

4. FC Bacău 2 0 1 1 1-2 1

5. Chindia 1 0 0 1 0-1 0

6. Sporting 2 0 1 1 1-4 1

N.R. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.