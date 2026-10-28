 „U” a câștigat „Derby-ul Clujului” cu CFR, Dinamo a făcut scor cu Chindia | adevarul.ro
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„U” a câștigat „Derby-ul Clujului” cu CFR, Dinamo a făcut scor cu Chindia

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Într-un meci contând pentru Grupa B din Cupa României la fotbal, „U” Cluj s-a impus cu 3-1 pe terenul rivalei sale CFR Cluj. În aceeași etapă cu numărul 2, astăzi s-au mai disputat partidele Minerul Lupeni - Poli Timișoara 1-1 (Grupa A), Corona Brașov - FC Argeș 0-3 (Grupa C) și Dinamo - Chindia Târgoviște 5-2 (Grupa D).

„U” a fost superioară rivalei din Cluj
„U” a fost superioară rivalei din Cluj Foto: Sportpictures

În confruntarea de la Cluj, echipa pregătită de Cristiano Bergodi a controlat tactic startul şi a reuşit să deschidă scorul după 20 de minute, prin Marius Ştefănescu. „U” a primit apoi penalty, după consultarea VAR, fiind sancționat un fault comis în careul gazdelor asupra lui Macalou. Jovo Lukic a executat şi a transformat fără probleme, în minutul 32. CFR a primit la rândul său o lovitură de pedeapsă, înainte de pauză, pentru un henţ al lui Macalou. Și tot cu asistență VAR. Sergiu Buş a transformat lovitura în al şaselea minut de prelungire.

În partea a doua a disputei, Lukic a majorat diferența printr-un gol marcat cu un şut la colţul scurt, după o gafă a apărării gazdelor (min. 75). Mecul a fost întrerupt pentru câteva minute, în jurul minutul 69, când antrenorul gazdelor, Marius Şumudică, a fost pe punctul de a-și scoate jucătorii de pe teren din cauza unor scandări ale fanilor. În cele din urmă lucrurile s-au calmat şi partida a continuat.

Dinamo s-a impus la scor în partida cu Chindia

Într-un meci disputat pe Arena Națională, Dinamo Bucureşti a învins clar (5-2) formaţia de ligă secundă Chindia Târgovişte. Partida a contat pentru Grupa D a Cupei României la fotbal.

Dinamoviștii le-au luat fața adversarilor din Târgoviște
Dinamoviștii le-au luat fața adversarilor din Târgoviște Foto: Sportpictures

Portughezul Diogo Pinto a realizat un hat-trick pentru liderul Superligii (min. 24, 33, 66), iar olandezul Dean Zandbergen a reușit o dublă (min. 84, 90+3). Pentru Chindia au înscris Rareş Mihai (min. 86) şi Bogdan Petre (min. 90).

Dinamo a obţinut a doua sa victorie în grupă.

Cupa României la fotbal

Etapa a 2-a

Grupa A

Marți

UTA Arad - FC Botoșani..........2-2

Corvinul - Rapid......................0-0

Miercuri

Lupeni - Poli Timișoara............1-1

Clasament

1. UTA 2 1 1 0 5-2 4

2. Rapid 2 1 1 0 2-0 4

3. Corvinul 2 1 1 0 1-0 4

4. Botoșani 2 0 1 1 2-3 1

5. Timișoara 2 0 1 1 1-3 1

6. Lupeni 2 0 1 1 1-4 1

Grupa B

Etapa a 2-a

Marți

Progresul Spartac - Petrolul.....0-6

Miercuri

CFR Cluj - „U” Cluj................1-3

Joi

Concordia Chiajna - Sepsi..........17.00

Clasament

1. „U” Cluj 2 2 0 0 4-1 6

2. Petrolul 2 1 0 1 6-1 3

3. Concordia 1 1 0 0 5-2 3

4. CFR 2 1 0 1 4-4 3

5. Sepsi 1 0 0 1 1-3 0

6. Progresul 2 0 0 2 2-11 0

Grupa C

Marți

Csikszereda - FC Bihor...........1-2

Miercuri

Corona Brașov - FC Argeș............0-3

Joi

Gloria Bistrița - FCSB..............21.30

Clasament

1. FC Bihor 2 1 1 0 4-3 4

2. FCSB 1 1 0 0 5-0 3

3. Csikszereda 2 1 0 1 3-2 3

4. FC Argeș 2 1 0 1 3-5 3

5. Corona 2 0 1 1 2-5 1

6. Gloria 1 0 0 1 0-2 0

Grupa D

Miercuri

Sporting Liești - FC Bacău..........0-0

Dinamo - Chindia Târgoviște.......5-2

Joi

FC Voluntari - Univ. Craiova...19.00

Clasament

1. Dinamo 2 2 0 0 9-3 6

2. Univ. Craiova 1 1 0 0 2-1 3

3. FC Voluntari 1 1 0 0 1-0 3

4. FC Bacău 2 0 1 1 1-2 1

5. Chindia 1 0 0 1 0-1 0

6. Sporting 2 0 1 1 1-4 1

N.R. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

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