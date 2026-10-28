„U” a câștigat „Derby-ul Clujului” cu CFR, Dinamo a făcut scor cu Chindia
Într-un meci contând pentru Grupa B din Cupa României la fotbal, „U” Cluj s-a impus cu 3-1 pe terenul rivalei sale CFR Cluj. În aceeași etapă cu numărul 2, astăzi s-au mai disputat partidele Minerul Lupeni - Poli Timișoara 1-1 (Grupa A), Corona Brașov - FC Argeș 0-3 (Grupa C) și Dinamo - Chindia Târgoviște 5-2 (Grupa D).
În confruntarea de la Cluj, echipa pregătită de Cristiano Bergodi a controlat tactic startul şi a reuşit să deschidă scorul după 20 de minute, prin Marius Ştefănescu. „U” a primit apoi penalty, după consultarea VAR, fiind sancționat un fault comis în careul gazdelor asupra lui Macalou. Jovo Lukic a executat şi a transformat fără probleme, în minutul 32. CFR a primit la rândul său o lovitură de pedeapsă, înainte de pauză, pentru un henţ al lui Macalou. Și tot cu asistență VAR. Sergiu Buş a transformat lovitura în al şaselea minut de prelungire.
În partea a doua a disputei, Lukic a majorat diferența printr-un gol marcat cu un şut la colţul scurt, după o gafă a apărării gazdelor (min. 75). Mecul a fost întrerupt pentru câteva minute, în jurul minutul 69, când antrenorul gazdelor, Marius Şumudică, a fost pe punctul de a-și scoate jucătorii de pe teren din cauza unor scandări ale fanilor. În cele din urmă lucrurile s-au calmat şi partida a continuat.
Dinamo s-a impus la scor în partida cu Chindia
Într-un meci disputat pe Arena Națională, Dinamo Bucureşti a învins clar (5-2) formaţia de ligă secundă Chindia Târgovişte. Partida a contat pentru Grupa D a Cupei României la fotbal.
Portughezul Diogo Pinto a realizat un hat-trick pentru liderul Superligii (min. 24, 33, 66), iar olandezul Dean Zandbergen a reușit o dublă (min. 84, 90+3). Pentru Chindia au înscris Rareş Mihai (min. 86) şi Bogdan Petre (min. 90).
Dinamo a obţinut a doua sa victorie în grupă.
Cupa României la fotbal
Etapa a 2-a
Grupa A
Marți
UTA Arad - FC Botoșani..........2-2
Corvinul - Rapid......................0-0
Miercuri
Lupeni - Poli Timișoara............1-1
Clasament
1. UTA 2 1 1 0 5-2 4
2. Rapid 2 1 1 0 2-0 4
3. Corvinul 2 1 1 0 1-0 4
4. Botoșani 2 0 1 1 2-3 1
5. Timișoara 2 0 1 1 1-3 1
6. Lupeni 2 0 1 1 1-4 1
Grupa B
Etapa a 2-a
Marți
Progresul Spartac - Petrolul.....0-6
Miercuri
CFR Cluj - „U” Cluj................1-3
Joi
Concordia Chiajna - Sepsi..........17.00
Clasament
1. „U” Cluj 2 2 0 0 4-1 6
2. Petrolul 2 1 0 1 6-1 3
3. Concordia 1 1 0 0 5-2 3
4. CFR 2 1 0 1 4-4 3
5. Sepsi 1 0 0 1 1-3 0
6. Progresul 2 0 0 2 2-11 0
Grupa C
Marți
Csikszereda - FC Bihor...........1-2
Miercuri
Corona Brașov - FC Argeș............0-3
Joi
Gloria Bistrița - FCSB..............21.30
Clasament
1. FC Bihor 2 1 1 0 4-3 4
2. FCSB 1 1 0 0 5-0 3
3. Csikszereda 2 1 0 1 3-2 3
4. FC Argeș 2 1 0 1 3-5 3
5. Corona 2 0 1 1 2-5 1
6. Gloria 1 0 0 1 0-2 0
Grupa D
Miercuri
Sporting Liești - FC Bacău..........0-0
Dinamo - Chindia Târgoviște.......5-2
Joi
FC Voluntari - Univ. Craiova...19.00
Clasament
1. Dinamo 2 2 0 0 9-3 6
2. Univ. Craiova 1 1 0 0 2-1 3
3. FC Voluntari 1 1 0 0 1-0 3
4. FC Bacău 2 0 1 1 1-2 1
5. Chindia 1 0 0 1 0-1 0
6. Sporting 2 0 1 1 1-4 1
N.R. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.