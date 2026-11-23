Palmer Luckey, fondatorul Anduril, afirmă că Occidentul vrea doar ca Ucraina să nu piardă cât mai mult timp, nu să câștige. Antreprenorul l-a apărat pe Elon Musk în disputa privind Starlink și a acuzat Washingtonul că nu riscă propriii sateliți militari pentru Kiev. Moscova ar pregăti „nori de impact“, formați din sute de mii de fragmente milimetrice, care ar putea scoate din funcțiune constelații de sateliți, între care Starlink. Experții avertizează că manevrele agresive ale sateliților rusești ar putea anunța un atac asupra sistemelor de supraveghere ale NATO.

Inventatorul american Palmer Luckey, fondator al companiei de apărare Anduril Foto: X@Polymarket

Inventatorul american Palmer Luckey, cofondator al Oculus VR și fondator al companiei de apărare Anduril Industries, a declarat că statele occidentale nu urmăresc, de fapt, victoria Ucrainei în războiul cu Rusia, ci doar să evite înfrângerea ei. Luckey a făcut afirmația pe 18 noiembrie, la summitul DealBook organizat de The New York Times la New York, potrivit publicației The Next Web.

„Nimeni din Occident nu vrea, de fapt, ca Ucraina să câștige. Vor doar ca ea să nu piardă cât mai mult timp. Este o poziție ciudată și absurdă în privința purtării unui război“, a spus omul de afaceri.

Disputa privind Starlink și Starshield

Luckey a făcut această evaluare în contextul discuției despre folosirea de către Ucraina a sistemelor prin satelit Starlink și Starshield, ale companiei SpaceX, deținută de Elon Musk.

Fondatorul Anduril l-a apărat pe Musk, care a introdus limitări de viteză pentru terminalele rețelei civile Starlink folosite de militarii ucraineni. Potrivit lui Luckey, restricțiile au fost legate de temerea că Rusia ar putea ataca infrastructura SpaceX în răspuns la folosirea ei în operațiuni ofensive.

Luckey a explicat că sateliții civili Starlink sunt utilizați nu doar în Ucraina, ci și pentru asigurarea comunicațiilor în alte țări, inclusiv pentru nevoile armatei americane. În același timp, a spus el, SUA dispun de un sistem militar separat, Starshield, pe care l-ar putea pune la dispoziția Ucrainei pentru operațiuni de luptă.

„Statele Unite ar putea oferi Ucrainei acces la rețeaua Starshield și i-ar putea permite să o folosească pentru toate armele sale. Ar fi o țintă militară. Așa și trebuie să fie. Dar știți ce? Guvernul nu vrea să ofere Ucrainei acces“, a afirmat Luckey.

El a sugerat că autoritățile americane se tem de un posibil atac rusesc asupra sateliților Starshield, care ar lipsi Pentagonul de o parte din capacitățile militare. „Știți de ce? Pentru că știu că, în acest caz, Rusia ar distruge Starshield, iar armata americană nu ar mai avea acest sistem“, a spus el.

Potrivit lui Luckey, poziția Washingtonului creează o contradicție: autoritățile americane nu sunt dispuse să își riște propria infrastructură militară, dar se așteaptă ca o companie privată să continue să ofere rețeaua civilă pentru operațiunile militare ale Ucrainei, în ciuda riscurilor.

„Guvernul american nici măcar nu este dispus să sprijine Ucraina, pentru că se teme să nu-și piardă constelația de sateliți. De ce ar trebui Elon să riște rețeaua civilă, dacă guvernul propriei sale țări nu e dispus să riște nimic pentru același scop?“, a declarat el.

„Sunt un câine pe lanț“

În pofida criticilor la adresa politicii occidentale, fondatorul Anduril a subliniat că el personal sprijină pe deplin Ucraina. Potrivit lui, compania sa lucrează în Ucraina încă din a doua zi a invaziei ruse la scară largă.

„Sunt total de partea Ucrainei și probabil mult mai mult decât majoritatea republicanilor. Am avut dispute publice cu ei, pe scenă, pe X și în alte locuri“, a spus el.

Totodată, Luckey consideră că deciziile privind livrările de armament și implicarea companiilor private de apărare în conflicte militare trebuie luate de guverne, nu de șefii corporațiilor. El a adăugat că nu îi revine lui să decidă cui vinde America arme.

„Sunt un câine pe lanț și trebuie ținut așa. Nimeni nu ar trebui să vrea ca directorii marilor corporații să aibă vreun control semnificativ asupra politicii noastre externe sau militare“, a afirmat Luckey.

Palmer Luckey este fondatorul Anduril Industries, o companie americană de tehnologie pentru apărare, care dezvoltă sisteme fără pilot, platforme autonome și alte tipuri de echipamente militare. El conduce, împreună cu Elon Musk și fostul președinte al Camerei Reprezentanților a SUA Newt Gingrich, Project Meridian, un studiu realizat pentru Pentagon privind dezvoltarea tehnologiilor militare și viitorul războiului până în 2050.

Declarația lui Luckey vine pe fondul unui conflict între autoritățile ucrainene și SpaceX privind restricțiile impuse comunicațiilor prin satelit pentru dronele ucrainene.

Partea ucraineană a anunțat anterior că limitările de viteză au afectat nu doar dronele de atac, ci și dronele interceptoare, folosite pentru apărarea împotriva atacurilor aeriene rusești. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat SpaceX că nu a oferit informații complete despre cauzele restricțiilor și a sugerat că ele ar fi putut fi legate de decizii politice, nu tehnice.

Musk a declarat, în cadrul aceluiași summit DealBook, că rețeaua civilă Starlink nu este concepută pentru operațiuni militare ofensive. Pentru astfel de misiuni, a spus el, ar trebui folosit sistemul separat Starshield, aflat sub controlul guvernului american.

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Armele spațiale rusești

Rusia testează arme spațiale care ar putea distruge constelații de sateliți, inclusiv Starlink, avertizează experți.

Moscova ar dezvolta „nori de impact“ formați din fragmente minuscule, capabili să scoată din funcțiune sateliți pe orbite joase. Pentru planificatorii NATO, un atac prin surprindere asupra sistemelor de supraveghere ar putea deschide un conflict de proporții.

Rusia ar testa noi arme spațiale, capabile să distrugă constelații de sateliți și să afecteze sistemele de supraveghere ale NATO, potrivit unor experți și oficiali occidentali.

Un atac prin surprindere ar putea lipsi NATO de „ochii“ din spațiu și i-ar reduce capacitatea de a detecta o lovitură iminentă, ceea ce ar da Moscovei un avantaj într-o eventuală escaladare a unui conflict major.

Manevrele tot mai agresive ale navelor spațiale rusești au alarmat planificatorii NATO. Aceștia se tem că Kremlinul s-ar putea pregăti pentru atacuri prin surprindere, menite să dezactiveze flotele de sateliți ale Occidentului, scrie The Sun.

Sateliți care „urmăresc“ alți sateliți

În aprilie, Rusia a lansat șase sateliți militari Cosmos 2612, acuzați rapid că urmăresc sateliți care culeg informații despre instalațiile rusești și despre activitatea de pe frontul din Ucraina. Analiștii în domeniul războiului spațial consideră că aceste manevre ar fi „repetiții de atac“.

Rusia ar putea încerca să neutralizeze și sateliții NATO echipați cu arme spațiale sau dispozitive nucleare. Este vorba despre sateliții cu care Alianța detectează deplasările rachetelor ruse S-500, care pot fi lansate la mare distanță în spațiu.

Robert Scheder, expert în războiul spațial, care a proiectat sisteme spațiale de apărare antirachetă pentru guvernul SUA, a declarat pentru The Sun: „Primele lovituri ale unui război viitor ar putea fi date în spațiu. Rusia poate ciocni un satelit de un satelit american de informații oricând dorește, pentru a distruge capacitatea de a detecta mișcările de trupe și de nave sau lansările de rachete din zonele pe care acesta le acoperă.“

Incidente recente

Luna trecută, un satelit Cosmos s-a apropiat agresiv de ICEYE-X36, un satelit pe orbită joasă operat de o companie finlandeză, care furnizează imagini radar esențiale serviciilor de informații ucrainene și ale NATO. Satelitul rus s-a apropiat la aproximativ 490 de metri, în timp ce alți doi sateliți Cosmos urmăreau o altă navă spațială.

Subsecretarul de stat american Thomas Di Nanno a declarat atunci că „comportamentul sateliților rusești Cosmos 2612 a fost intenționat periculos și compatibil cu operațiunile armelor orbitale“.

Generalul american Stephen Whiting, din Forțele Spațiale, s-a arătat la fel de îngrijorat de plasarea sateliților rusești pe aceste orbite. El a afirmat că ei ar putea începe rapid să „urmărească active americane de securitate națională“.

China, aliata Rusiei, a desfășurat anul trecut exerciții similare, descrise drept „lupte aeriene pe orbită“, în care sateliți Shijian-21 au executat o serie de manevre la distanță mică. Ei au tractat și sateliți inactivi pe alte orbite și i-au realimentat în spațiu.

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„Nori de impact“

Scheder a adăugat că Rusia ar putea fi mai avansată în armamentul spațial decât au estimat până acum analiștii occidentali. Forțele aerospațiale ruse ar dezvolta arme cu „efect de zonă“, menite să scoată din funcțiune mai mulți sateliți pe orbită joasă.

Planul constă în dispersarea în spațiu a unor „nori de impact“, formați din sute de mii de granule minuscule. Aceste fragmente ascuțite, de dimensiuni milimetrice, ar rămâne în derivă pe orbite stabilite și ar putea distruge sau neutraliza constelații întregi.

Potrivit experților, armele rusești de acest tip ar fi concepute special pentru a lovi rețelele de sateliți Starlink. Un oficial american care a văzut evaluări recente ale serviciilor de informații despre proiectul rusesc i-a spus agenției AP că el se află în dezvoltare activă.

„Rușii pot intercepta comunicațiile dintre sateliți. Știu care sateliți comunică între ei și pot identifica terminalele de la sol și stațiile de control“, a mai spus Scheder.

Oficiali ruși au avertizat în repetate rânduri că sateliții comerciali care sprijină Ucraina sunt considerați „ținte militare legitime“.

Vulnerabilitatea rețelelor de apărare

O întrerupere recentă a conexiunii Starlink a Ucrainei, produsă, potrivit informațiilor, la indicația lui Elon Musk, a afectat capacitatea Kievului de a detecta rachetele balistice rusești. Ea a îngreunat și lansarea de drone sau rachete de croazieră pentru lovituri precise, care depind de ghidarea prin satelit. Episodul a arătat cât de vulnerabile sunt rețelele de apărare care se bazează în mare măsură pe Starlink.

Comandantul forțelor spațiale ale Canadei, generalul de brigadă Christopher Horner, a avertizat că astfel de arme ar provoca haos în spațiu. „Ar putea acoperi un regim orbital întreg“, a spus el.

Cel mai grav efect ar fi prăbușirea serviciilor de internet la nivel mondial, o mișcare care ar putea afecta chiar și sateliții Rusiei.