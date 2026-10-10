FCSB a câștigat cu Oțelul Galați, Laurențiu Reghecampf a trecut cu bine de primul hop

După o serie de cinci meciuri fără victorie, FCSB a reușit să se impună cu 1-0 (0-0) în fața lui Oțelul Galați, într-un meci disputat pe Arena Națională și care a contat pentru etapa cu numărul 11 din ediția 2026/2027 a Superligii. Unicul gol a fost înscris cu o lovitură de cap de Stoian.

Stoian a intrat și a marcat golul victoriei FCSB în meciul cu Oțelul Galați Foto: Sportpictures

Roş-albaştrii au dominat confruntarea, însă n-au făcut un joc formidabil. Titularizat, Pădurariu a avut prima ocazie de gol importantă a partidei. În minutul 18, tânărul fundaș a pornit din propriul teren cu mingea la picior, a avansat circa 30 de metri, iar din fața careului a șutat peste poartă.

După zece minute, Cisotti a reluat balonul cu capul, însă Dur-Bozoancă a reținut. Apoi la rampă a ieșit Andre Duarte, care a trimis peste transversală, în minutul 37.

Gălăţenii au avut o ocazie uriaşă în minutul 50, când Pedro Nuno a șutat, însă Târnovanu a reușit să respingă mingea. Patru minute după aceea, Sylla a văzut al doilea galben pentru un fault dur, fiind eliminat. Arbitrul Cătălin Romana fost chemat la VAR şi, după vizionarea reluărilor, a decis să îl elimine pe Sylla cu roşu direct. Ceea ce va avea efecte asupra duratei suspendării jucătorului de la Oțelul Galați.

În momentul în care a părăsit terenul, Sylla a avut un conflict verbal cu câțiva spectatori. Au intervenit oamenii de ordine și situația s-a aplanat. Ulterior, jucătorul de la Oțelul Galați a spus că a avut parte de un comportament rasist.

Obligat să facă schimbări, Reghecampf l-a trimis pe teren pe Alexandru Stoian, iar acesta a marcat cu o lovitură cu capul, în minutul 65, la centrarea lui Creţu. Până la final, Korenica ar fi putut să mărească avantajul gazdelor, dar a trimis pe lângă poartă.

Superliga

Etapa a 11-a

Astăzi (vineri, 9 octombrie)

Corvinul - Voluntari..............3-2

Sepsi - Dinamo....................0-2

Mâine (sâmbătă, 10 octombrie)

Botoșani - UTA....................2-0

FCSB - Oțelul.....................1-0

Duminică, 11 octombrie

Csikszereda - Univ. Craiova.......18.00

Farul - Petrolul..................21.00

Luni (12 octombrie)

Argeș - CFR Cluj..................18.00

„U” Cluj - Rapid..................21.00

Clasament

1. Dinamo București 11 8 2 1 25-7 26p

2. Rapid București 10 6 3 1 14-6 21p

3. Universitatea Craiova 10 6 2 2 24-9 20p

4. Petrolul Ploiești 10 6 1 3 13-12 19p

5. Universitatea Cluj 10 6 0 4 17-14 18p

6. Corvinul Hunedoara 11 4 4 3 14-11 16p

7. FCSB 11 4 3 4 14-17 15p

8. FC Botoșani 11 3 5 3 16-12 14p

9. Farul Constanța 10 3 5 2 14-14 14p

10. CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13p

11. Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13p

12. UTA Arad 11 3 3 5 14-17 12p

13. FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11p

14. Oțelul Galați 11 2 4 5 11-16 10p

15. FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8p

16. FK Csikszereda 10 0 1 9 6-23 1p