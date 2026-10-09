Laurențiu Reghecampf își dorește ca Nicolae Stanciu să se întoarcă la FCSB

Antrenor principlal la FCSB, Laurențiu Reghecampf a afirmat că și-ar dori revenirea lui Nicolae Stanciu la echipa sa, dar a precizat că, până la perioada de transferuri din iarnă, prioritatea sa este pregătirea următoarelor partide și evaluarea lotului actual.

Laurențiu Reghecampf spune că jucătorii suferă la antrenamentre, dar le este mai ușor în meciuri Foto: Sportpictures

Antrenorul formației din Berceni a spus într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Oțelul Galați: „Aș vrea ca Sanciu să vină aici. Avem nevoie de el. Din punctul meu de vedere, l-aș aduce ieri. Am spus acest lucru și nu cred că cineva din staff-ul nostru ar spune nu revenirii lui Nicușor. Deocamdată, el este sub contract și nu cred că este în regulă să discutăm acest lucru. Mai are contract până la sfârșitul lunii decembrie. Sperăm ca și el, sau familia lui, să-și dorească să se întoarcă la București. Îl vom primi cu brațele deschise oricând”.

Tehnicianul a recunoscut că se gândește „și la alte transferuri, dar în momentul de față mă preocupă ceea ce avem de făcut la meciul de mâine. Până în perioada de iarnă, când vom avea posibilitatea să facem transferuri, mă interesează să știm exact nivelul jucătorilor pe care îi avem la dispoziție în momentul de față. Nu vom schimba jucătorii doar de dragul de a schimba. Vom face modificări, dacă va fi nevoie, doar pe pozițiile unde vom avea nevoie”.

Reghecampf a subliniat că își dorește ca formația sa să aibă o altă atitudine și să controleze jocul pe toată durata partidei: „Am încercat în săptămânile acestea să ne pregătim cât mai bine, să aducem echipa la un nivel mai bun, făcând o comparație cu rezultatele pe care le-a avut în ultimele etape. Am încercat să remediem ceea ce s-a greșit, să lucrăm foarte mult la capitolele încredere și pregătire fizică. Sunt lucruri la care am lucrat foarte bine și sunt foarte mulțumit de ceea ce s-a întâmplat”.

Tehnicianul a spus, potrivit Agerpres, că el și staff-ul tehnic a „încercat să analizăm adversarul. Având în vedere că și cei de la Oțelul au un antrenor nou. Cu siguranță, va încerca să schimbe foarte multe lucruri. Informațiile pe care le avem le vom folosi. Vom încerca, în primul rând, să ne impunem noi ca echipă, pentru că jucăm acasă. Vrem să arătăm altfel. Vrem să devenim o echipă puternică, o echipă care conduce jocul din primul până în ultimul minut. Sunteți obișnuiți cu ceea ce le cer jucătorilor. Sper că și ei au înțeles foarte bine ceea ce am lucrat și ceea ce le cer. Sunt sigur că va fi o altă reacție, va fi un alt joc și, cu siguranță, vom reuși să ne impunem”.

Pe de altă parte, „Reghe” a evitat să facă o evaluare a stării echipei în momentul preluării mandatului și să compare actuala situație cu cea din perioadele precedente în care a pregătit formația bucureșteană: „Nu fac nicio comparație. Și cei care au fost înaintea mea au făcut același lucru. Nu există termen de comparație și nu vreau să avem discuții pe tema asta. Vom încerca să fim mai buni de la meci la meci și să câștigăm. Acesta este cel mai important lucru. Avem o calitate individuală foarte mare, avem jucători care trebuie să demonstreze acest lucru în fiecare meci.”

Reghecampf le-a transmis jucătorilor săi că trebuie să înțeleagă pe deplin responsabilitatea unui contract cu FCSB și să urmărească mereu atingerea celui mai înalt nivel: „Ei trebuie să înțeleagă că, în momentul în care au semnat cu această echipă, și-au asumat o responsabilitate foarte mare. Este foarte multă greutate în momentul în care ți-ai pus semnătura pe contract cu FCSB. Ai în spate foarte multe momente importante de care trebuie să ții cont. Cel mai important și cel mai simplu lucru pe care am încercat să li-l transmit jucătorilor este că trebuie să fie numărul unu. Vom lucra în direcția aceasta. Vom încerca să devenim numărul unu de la meci la meci și să ajungem cât mai repede în partea de sus a clasamentului. Cel mai important este însă meciul de mâine seară, în care va trebui să demonstrăm acest lucru”.

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Reghecampf își dorește ca jucătorii lui „să se distreze” la meciuri

Cât despre antrenamentele sale, despre care s-a spus că ar fi dure, antrenorul a spus: „Eu cred că, în general, antrenamentele nu sunt dure. Pentru mine sunt antrenamente normale, care fac parte dintr-un ciclu săptămânal și pe care fiecare jucător trebuie să le parcurgă. Sunt lucruri intense. Le cerem jucătorilor ca fiecare antrenament să se desfășoare la un nivel foarte ridicat. Eu le cer să sufere la antrenament și să se distreze la meci. Sunt lucruri pe care mulți jucători nu le înțeleg. Mulți suferă la meciuri și nu suferă la antrenamente. Eu vreau să fac lucrurile invers, pentru că este mult mai ușor și te simți mult mai puternic și mai bun atunci când ești pregătit din punct de vedere fizic. Nu aș folosi cuvântul dur. Aș spune că este un antrenament intens, dar pentru mine este un antrenament normal pentru o echipă care își dorește să ajungă pe primele locuri, să câștige campionatul și să joace în Europa.”

Cât despre adversarul de sâmbătă, Oțelul Galați, pregătită de Rui Duarte, Reghecampf a precizat că a urmărit câteva dintre meciurile echipei antrenate anterior de tehnicianul portughez: „Am urmărit două-trei partide ale echipei pe care a antrenat-o înainte Rui Duarte. Dar nu poți lua drept șablon ceea ce a făcut la o altă echipă, pentru că probabil a avut la dispoziție un alt tip de jucători. Venind la Oțelul Galați, trebuie să se adapteze și să-și formeze o idee despre ceea ce are la dispoziție și despre ceea ce pot juca fotbaliștii pe care îi are în momentul de față. Sunt sigur că și ei vor încerca să schimbe ceva și să aibă o altă atitudine. Cu siguranță, acest lucru se va întâmpla în momentul în care se schimbă antrenorul. Cel mai important este însă ceea ce facem noi”.

Superliga

Etapa a 11-a

Astăzi (vineri, 9 octombrie)

Corvinul - Voluntari..............18.00

Sepsi - Dinamo....................21.00

Mâine (sâmbătă, 10 octombrie)

Botoșani - UTA....................17.15

FCSB - Oțelul.....................21.30

Duminică, 11 octombrie

Csikszereda - Univ. Craiova.......18.00

Farul - Petrolul..................21.00

Luni (12 octombrie)

Argeș - CFR Cluj..................18.00

„U” Cluj - Rapid..................21.00

Clasament

1. Dinamo București 10 7 2 1 23-7 23p

2. Rapid București 10 6 3 1 14-6 21p

3. Universitatea Craiova 10 6 2 2 24-9 20p

4. Petrolul Ploiești 10 6 1 3 13-12 19p

5. Universitatea Cluj 10 6 0 4 17-14 18p

6. Farul Constanța 10 3 5 2 14-14 14p

7. Corvinul Hunedoara 10 3 4 3 11-9 13p

8. CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13p

9. Sepsi OSK 10 3 4 3 7-9 13p

10. UTA Arad 10 3 3 4 14-15 12p

11. FCSB 10 3 3 4 13-17 12p

12. FC Botoșani 10 2 5 3 14-12 11p

13. FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11p

14. Oțelul Galați 10 2 4 4 11-15 10p

15. FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8p

16. FK Csikszereda 10 0 1 9 6-23 1p