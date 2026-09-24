Video FCSB a făcut egal cu scoțienii de la AFAS FC în EAFF Conference League
Pentru două zile Bucureștiul este gazda EAFF Conference League, o nouă competiție europeană de fotbal pentru persoane cu amputații. La Baza Sportivă FCSB din Drumul Leordeni 106, patru formații din Europa își disputa trofeul.
Organizat sub egida European Amputee Football Federation (EAFF), turneul reunește echipele FCSB, Maccabi Haifa FC (Israel), AFAS FC (Scoția) și Panathinaikos AC PwD (Grecia). Prin implicarea sa, Betano susține, prin platforma „Imposibilul devine posibil”, un demers dedicat incluziunii prin sport și creșterii vizibilității sportivilor cu dizabilități.
După festivitatea de deschidere a turneului, în primul meci al zilei FCSB a terminat la egalitate, 1-1, cu AFAS FC. S-au întâlnit practic cele mai valoroase formații ale întrecerii de la București.
FCSB s-a apărat foarte bine în prima parte și a deschis scorul la capătul unei acțiuni rapide. Scoțienii au egalat, iar rezultatul a rămas neschimbat până la final.
Practic, FCSB se confundă într-o mare măsură cu reprezentativa țării noastre. Așa cum AFAS FC este, de fapt, echipa Scoției. Iar britanicii au învins România la Mogoșoaia nu cu multă vreme în urmă.
Lotul FCSB este compus din următorii jucători: Tudorel Mihăilescu, Florin Cojoc, Petrică Roșu, Radu Gurza, Robert Szucs, Vlăduț Cochior, Marian Sacacol, Mihai Bălan, Nicușor Sandu, Ștefan Dogaru, Cristian Miclescu, Mihăiță Stanciu și Ionuț Burlacu.
Echipa națională de fotbal pentru persoane cu amputații activează sub egida Federației Române de Fotbal (FRF), care a promovat constant fotbalul adaptat. În perioada 23-25 ianuarie, aceasta a participat la un turneu de pregătite la Thonon-les-Bains, în Franța, unde a jucat împotriva a două reprezentative, cea a țării gazdă și Georgia.Jocurile Parasport încep la București: 10 sporturi și cinci zile de competiții cu acces gratuit
Tricolorii s-au impus în ambele meciuri, 2-0 în fața Georgiei, prin „dubla” înscrisă de Ștefan Dogaru, respectiv 3-2 contra reprezentativei franceze, când același Ștefan Dogaru a punctat de două ori, în timp ce Marian Sacacol a înscris și el o dată.
Lotul României pentru turneul de pregătire: Tudorel Mihăilescu (portar) – Ștefan Dogaru, Cristian Miclescu, Robert Szucs, Vlăduț Cochior, Mihai Stanciu, Daniel Mititelu, Marian Sacacol, Radu Gurza (jucători de câmp). Selecționer a fost Daniel Borugă.
În primăvara acestui an s-a dat startul unei noi ediții a Campionatului Național de Fotbal pentru Amputați, competiție internă la care iau parte cluburi de tradiție precum Dinamo și FCSB.
Programul competiției
Joi, 24 septembrie 2026
Ora 09.00 – Ceremonia de deschidere
Ora 10.00 – FCSB - AFAS FC 1-1
Ora 12.00 – Maccabi Haifa FC - Panathinaikos AC 2-0
Ora 16.00 – FCSB - Maccabi Haifa FC
Ora 18.00 – AFAS FC - Panathinaikos AC
Vineri, 25 septembrie 2026
Ora 11.00 – AFAS FC - Maccabi Haifa FC
Ora 16.00 – FCSB - Panathinaikos AC