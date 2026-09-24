 FCSB a făcut egal cu scoțienii de la AFAS FC în EAFF Conference League | adevarul.ro
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Video FCSB a făcut egal cu scoțienii de la AFAS FC în EAFF Conference League

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Pentru două zile Bucureștiul este gazda EAFF Conference League, o nouă competiție europeană de fotbal pentru persoane cu amputații. La Baza Sportivă FCSB din Drumul Leordeni 106, patru formații din Europa își disputa trofeul.

FCSB i-a surprins pe scoțieni și a deschis scorul
FCSB i-a surprins pe scoțieni și a deschis scorul Foto: Marian Burlacu

Organizat sub egida European Amputee Football Federation (EAFF), turneul reunește echipele FCSB, Maccabi Haifa FC (Israel), AFAS FC (Scoția) și Panathinaikos AC PwD (Grecia). Prin implicarea sa, Betano susține, prin platforma „Imposibilul devine posibil”, un demers dedicat incluziunii prin sport și creșterii vizibilității sportivilor cu dizabilități.

Fotbaliștii FCSB la festivitatea de deschidere
Fotbaliștii FCSB la festivitatea de deschidere Foto: Marian Burlacu

După festivitatea de deschidere a turneului, în primul meci al zilei FCSB a terminat la egalitate, 1-1, cu AFAS FC. S-au întâlnit practic cele mai valoroase formații ale întrecerii de la București.

Echipa noastră s-a apărat eroic în multe momente ale partidei
Echipa noastră s-a apărat eroic în multe momente ale partidei Foto: Marian Burlacu

FCSB s-a apărat foarte bine în prima parte și a deschis scorul la capătul unei acțiuni rapide. Scoțienii au egalat, iar rezultatul a rămas neschimbat până la final.

Practic, FCSB se confundă într-o mare măsură cu reprezentativa țării noastre. Așa cum AFAS FC este, de fapt, echipa Scoției. Iar britanicii au învins România la Mogoșoaia nu cu multă vreme în urmă.

Jucătorii s-au luptat cu ardoare pentru fiecare minge
Jucătorii s-au luptat cu ardoare pentru fiecare minge Foto: Marian Burlacu

Lotul FCSB este compus din următorii jucători: Tudorel Mihăilescu, Florin Cojoc, Petrică Roșu, Radu Gurza, Robert Szucs, Vlăduț Cochior, Marian Sacacol, Mihai Bălan, Nicușor Sandu, Ștefan Dogaru, Cristian Miclescu, Mihăiță Stanciu și Ionuț Burlacu.

Ștefan Dogaru a executat o lovitură liberă, însă balonul nu și-a atins ținta
Ștefan Dogaru a executat o lovitură liberă, însă balonul nu și-a atins ținta Foto: Marian Burlacu

Echipa națională de fotbal pentru persoane cu amputații activează sub egida Federației Române de Fotbal (FRF), care a promovat constant fotbalul adaptat. În perioada 23-25 ianuarie, aceasta a participat la un turneu de pregătite la Thonon-les-Bains, în Franța, unde a jucat împotriva a două reprezentative, cea a țării gazdă și Georgia.

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Tricolorii s-au impus în ambele meciuri, 2-0 în fața Georgiei, prin „dubla” înscrisă de Ștefan Dogaru, respectiv 3-2 contra reprezentativei franceze, când același Ștefan Dogaru a punctat de două ori, în timp ce Marian Sacacol a înscris și el o dată.

Lotul României pentru turneul de pregătire: Tudorel Mihăilescu (portar) – Ștefan Dogaru, Cristian Miclescu, Robert Szucs, Vlăduț Cochior, Mihai Stanciu, Daniel Mititelu, Marian Sacacol, Radu Gurza (jucători de câmp). Selecționer a fost Daniel Borugă.

În primăvara acestui an s-a dat startul unei noi ediții a Campionatului Național de Fotbal pentru Amputați, competiție internă la care iau parte cluburi de tradiție precum Dinamo și FCSB.

Jucătorii FCSB se bucură pentru golul marcat scoțienilor
Jucătorii FCSB se bucură pentru golul marcat scoțienilor Foto: Marian Burlacu

Programul competiției

Joi, 24 septembrie 2026

Echipele s-au aliniat la centru pentru festivitatea de deschidere
Echipele s-au aliniat la centru pentru festivitatea de deschidere Foto: Marian Burlacu
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Ora 09.00 – Ceremonia de deschidere

Ora 10.00 – FCSB - AFAS FC 1-1

Ora 12.00 – Maccabi Haifa FC - Panathinaikos AC 2-0

Ora 16.00 – FCSB - Maccabi Haifa FC

Ora 18.00 – AFAS FC - Panathinaikos AC

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Foto: Marian Burlacu

Vineri, 25 septembrie 2026

Ora 11.00 – AFAS FC - Maccabi Haifa FC

Ora 16.00 – FCSB - Panathinaikos AC

Cele patru echipe participante luptă pentru al treilea trofeu continental
Cele patru echipe participante luptă pentru al treilea trofeu continental Foto: Marian Burlacu

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