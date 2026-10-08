Edi Iordănescu își negociază postul de selecționer! Pentru ce echipă națională este favorit înaintea următorului duel din Liga Națiunilor

Edward Iordănescu ar putea reveni în fotbalul internațional, de această dată ca selecționer al Bulgariei. Potrivit presei de la sud de Dunăre, antrenorul român se află printre principalele variante luate în calcul pentru postul rămas vacant.

Edi Iordănescu Foto: Sportpictures

Bulgarii, fără selecționer după debutul slab în Liga Națiunilor

Aleksandar Dimitrov a fost demis în urma rezultatelor obținute în primele meciuri din Liga C. Bulgaria a pierdut cu Luxemburg, scor 1-2, iar apoi nu a reușit să treacă de Estonia, partida disputată la Plovdiv încheindu-se fără goluri.

Conducerea Federației Bulgare trebuie acum să aleagă omul care va prelua naționala, iar numele lui Edward Iordănescu a apărut pe lista favoriților. Tehnicianul român este liber de contract de aproape un an. Ultima experiență a lui Iordănescu pe banca tehnică a fost la Legia Varșovia. Mandatul său în Polonia nu a durat însă prea mult, despărțirea de club producându-se după aproximativ patru luni.

„Dacă rundele de negocieri se vor încheia cu un acord, Iordănescu ar putea debuta pe banca tehnică chiar luna viitoare. Fiul legendarului Anghel Iordănescu are o experiență de 14 ani în antrenorat, bifând în 2016 și o scurtă aventură de trei luni (august – noiembrie) la CSKA-Sofia. Ulterior, a pregătit cluburi de top din campionatul intern, pentru ca apoi să obțină cel mai mare succes al carierei la cârma naționalei din România (2022–2024), pe care a calificat-o la Euro 2024, a câștigat grupa la turneul final și a atins faza optimilor de finală. Ultima sa experiență a fost la Legia (Varșovia), unde a activat doar 4 luni, până la sfârșitul lunii octombrie 2025, fiind în prezent liber de contract!”, au scris bulgarii de la filternews.bg.