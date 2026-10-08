 Edi Iordănescu își negociază postul de selecționer! Pentru ce echipă națională este favorit înaintea următorului duel din Liga Națiunilor | adevarul.ro
search
Joi, 8 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, vine la Interviurile „Adevărul”

Edi Iordănescu își negociază postul de selecționer! Pentru ce echipă națională este favorit înaintea următorului duel din Liga Națiunilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Edward Iordănescu ar putea reveni în fotbalul internațional, de această dată ca selecționer al Bulgariei. Potrivit presei de la sud de Dunăre, antrenorul român se află printre principalele variante luate în calcul pentru postul rămas vacant.

Edi Iordănescu
Edi Iordănescu Foto: Sportpictures

Bulgarii, fără selecționer după debutul slab în Liga Națiunilor

Aleksandar Dimitrov a fost demis în urma rezultatelor obținute în primele meciuri din Liga C. Bulgaria a pierdut cu Luxemburg, scor 1-2, iar apoi nu a reușit să treacă de Estonia, partida disputată la Plovdiv încheindu-se fără goluri.

Conducerea Federației Bulgare trebuie acum să aleagă omul care va prelua naționala, iar numele lui Edward Iordănescu a apărut pe lista favoriților. Tehnicianul român este liber de contract de aproape un an. Ultima experiență a lui Iordănescu pe banca tehnică a fost la Legia Varșovia. Mandatul său în Polonia nu a durat însă prea mult, despărțirea de club producându-se după aproximativ patru luni.

„Dacă rundele de negocieri se vor încheia cu un acord, Iordănescu ar putea debuta pe banca tehnică chiar luna viitoare. Fiul legendarului Anghel Iordănescu are o experiență de 14 ani în antrenorat, bifând în 2016 și o scurtă aventură de trei luni (august – noiembrie) la CSKA-Sofia. Ulterior, a pregătit cluburi de top din campionatul intern, pentru ca apoi să obțină cel mai mare succes al carierei la cârma naționalei din România (2022–2024), pe care a calificat-o la Euro 2024, a câștigat grupa la turneul final și a atins faza optimilor de finală. Ultima sa experiență a fost la Legia (Varșovia), unde a activat doar 4 luni, până la sfârșitul lunii octombrie 2025, fiind în prezent liber de contract!”, au scris bulgarii de la filternews.bg.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
digi24.ro
image
„Vară indiană” în România, cu temperaturi de 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea neobișnuit de caldă
stirileprotv.ro
image
Trapperul Ian, bănuit că ar fi abuzat mai multe tinere. Cântărețul și-ar fi intimidat victimele cu nume grele ale lumii interlope
gandul.ro
image
CCR decide în disputa de 4,8 miliarde de lei dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: restanțele salariale ale magistraților
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a ales cel mai bun conducător din fotbalul românesc: „Băga mâna adânc în buzunar. Își apăra copiii!”
fanatik.ro
image
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
libertatea.ro
image
UE se pregătește în tăcere pentru scenariul de coșmar al unui atac hibrid cu victime. „Lui Putin nu-i pasă”
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
A "explodat", după ce selecționerul a fost dat afară: "Circ total". Edi Iordănescu, alesul federației
digisport.ro
image
De ce secretara lui Alfred Nobel a primit Premiul Nobel pentru Pace
click.ro
image
600 de hectare de câmp agricol vor fi transformate într-un circuit de Formula 1. Un magnat al mineritului are un plan de 402 milioane $
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O mare bancă estimează că Luca Niculescu are 60% şanse să ajungă premier
observatornews.ro
image
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
cancan.ro
image
Casa de Pensii a MAI, învinsă definitiv. Cum a vrut să anuleze pensia unui polițist și să-i ia banii înapoi?
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Radarul te poate prinde de pe celălalt sens al autostrăzii? Ce se întâmplă când între mașină și aparat este un parapet
playtech.ro
image
A plecat din România, deși avea contractul cu Rapid pe masă! Dezvăluirile fotbalistului la revenirea în SuperLigă
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
Englezii s-au convins: un român, în TOP cei mai promițători fotbaliști din lume! Joacă la Real Madrid
digisport.ro
image
Michael Douglas, mărturisire stânjenitoare despre Julia Roberts: „Eram foarte beat”. Incidentul care a rupt prietenia
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
Horoscop 8 octombrie 2026. O zi cu întorsături pe care puțini le anticipau! Vin bani, se află un adevăr și o ușă se deschide exact la momentul potrivit
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania: „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”
click.ro
image
Cătălin Măruță, sincer după revenirea în televiziune. Care este cea mai mare frică a sa
click.ro
image
Christa Pike, după ce a supraviețuit execuției eșuate: „Unde sunt?” și „Cine sunteți?”. Ce au cerut avocații ei
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Mette, Haakon, înmormântare, profimedia 1132759913 jpg
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit
okmagazine.ro
Bătălia de la Lepanto. Pictură din secolul al XVI-lea aflată la National Maritime Museum din Londra
Bătălia de la Lepanto: ziua în care flota otomană a fost înfrântă în Mediterana
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Salarii de 3.500 de euro net în România! Compania care a început recrutările și ce condiții trebuie să îndeplinească angajații
image
Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania: „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”

OK! Magazine

image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit