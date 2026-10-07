Dezastrul din Liga Națiunilor ne pune în pericol la Mondialul din 2030! Dezavantaj major pentru România, după schimbările UEFA

Problemele României din actuala ediție a Ligii Națiunilor ar putea avea urmări mult mai serioase decât rezultatele slabe din prezent. Poziția pe care „Tricolorii” o vor ocupa la finalul competiției poate influența direct traseul pe care îl vor avea spre Campionatul Mondial din 2030.

Gică Hagi Foto: Sportpictures

UEFA pregătește un sistem complet diferit pentru următoarea campanie de calificare. Preliminariile clasice, așa cum le știm, vor dispărea, iar echipele europene vor fi împărțite în două mari niveluri, în funcție de rezultatele din Liga Națiunilor 2028/2029. Pentru România, miza este simplă: trebuie să evite retrogradarea în Liga C pentru a rămâne în zona favorabilă a noului sistem, conform GSP.

În noul format, cele 54 de naționale europene vor fi împărțite în două competiții. Prima va reuni 36 de echipe, provenite din Ligile A și B ale Nations League. Acestea vor fi împărțite în trei grupe de câte 12 formații și vor disputa șase meciuri. Câștigătoarele celor trei grupe vor merge direct la Campionatul Mondial din 2030. Pentru celelalte echipe aflate în partea superioară a clasamentului vor exista și oportunități de calificare prin baraj. Al doilea eșalon va fi format din echipele care vor ajunge în Liga C. Acestea vor fi împărțite în trei grupe, iar meciurile vor avea aceeași importanță pentru stabilirea traseului către Mondial. Diferența majoră este că echipele din acest nivel nu vor putea obține direct calificarea la turneul final.

Un singur obiectiv și un baraj care poate schimba totul pentru România

În acest moment, România se află într-o situație complicată în Liga Națiunilor. Tricolorii au pierdut toate cele patru meciuri disputate și sunt pe ultimul loc în grupă. Pentru a mai spera la evitarea acestei poziții, echipa lui Gică Hagi trebuie să câștige partidele rămase și să aștepte rezultate favorabile în celelalte meciuri ale grupei. Dacă România termină pe ultimul loc, cel mai probabil va trebui să dispute un baraj pentru menținerea în Liga B. Adversara ar urma să fie una dintre echipele clasate pe locurile secunde în Liga C.

Dubla din martie 2027 poate deveni astfel extrem de importantă pentru viitorul naționalei. Dacă România câștigă, rămâne în Liga B și va intra, pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor, în zona care îi permite să facă parte din Liga 1 a noului sistem de calificare pentru CM 2030. În cazul unei înfrângeri, situația se complică serios. România ar retrograda în Liga C, iar la următoarea campanie pentru Mondial ar ajunge în Liga 2.

De ce contează atât de mult nivelul la care va fi România

Chiar dacă noul format va permite echipelor să întâlnească adversari din mai multe categorii valorice, statutul din Liga 1 va oferi avantaje importante. Echipele aflate în primul eșalon vor avea inclusiv posibilitatea de a lupta pentru calificarea directă la Mondial. În plus, vor exista mai multe locuri disponibile pentru baraj, iar formațiile bine clasate pot avea și avantajul de a fi capi de serie.

Pentru o echipă ajunsă în Liga 2, drumul va fi mult mai dificil. Numărul locurilor disponibile pentru baraj va fi mai mic, ceea ce înseamnă că o eventuală retrogradare a României ar putea complica serios încercarea de a ajunge la Mondialul din 2030. Prin urmare, pentru tricolori, următoarea miză nu este doar evitarea unei noi retrogradări. Menținerea în zona superioară a Ligii Națiunilor poate deveni una dintre cele mai importante condiții pentru ca România să aibă un traseu cât mai accesibil spre Campionatul Mondial din 2030.