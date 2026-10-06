UEFA anchetează un incident produs la meciul dintre Irlanda și Israel

Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) a anunțat deschiderea unei anchete privind un posibil incident petrecut în timpul meciului de duminica trecută, dintre Irlanda și Israel (1-1), contând pentru din Liga Națiunilor. Un membru al staff-ului irlandez ar fi fost scuipat de un jucător israelian.

Meciurile dintre Irlanda și Israel au fost tensionate Foto: EPAImages

Contând pentru Divizia B a Națiunilor, meciul Irlanda - Israel (1-1) a fost unul tensionat. Mai mult decât atât, un membru al staff-ului irlandez a susținut că a fost victima acestui gest, comis de un jucător israelian.

Forul conducător al fotbalului european a precizat: „În urma analizării rapoartelor oficiale referitoare la un presupus incident petrecut în tunel sau în apropierea acestuia la pauză, a fost desemnat un inspector din cadrul Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA pentru a efectua o anchetă disciplinară adecvată privind o posibilă abatere disciplinară a unuia sau mai multor jucători în timpul meciului din faza grupelor Ligii Națiunilor UEFA 2027 dintre Irlanda și Israel, disputat pe 4 octombrie 2026 la Bačka Topola, în Serbia.”

În timpul celor două meciuri dintre Irlanda și Israel (3-0 și 1-1), jucătorii celor două formații nu au dat mâna și nici n-a existat un schimb de fanioane.

Portar al Irlandei, Caoimhín Kelleher a preluat rolul de căpitan în locul lui Dara O'Shea, care a fost învoit pentru a fi alături de soţia sa la naşterea copilului lor. Acesta a evitat în mod deliberat să dea mâna cu Peretz, deşi a îndeplinit formalităţile obişnuite de dinaintea meciului cu arbitrul şi unul dintre asistenţii acestuia.

Kelleher a repetat gestul lui O'Shea înaintea primului meci de la Debrecen, din Ungaria, de săptămâna trecută, când a refuzat să dea mâna cu căpitanul Israelului, Manor Solomon.

Partida de duminică trebuia iniţial să se dispute la Dublin, dar Federaţia Irlandeză de Fotbal (FAI) a mutat partida pe un teren neutru, la Backa Topola, din „motive operaţionale" în iunie trecut, în urma apelurilor pe scară largă la boicot, ca protest faţă de acţiunile Israelului în Gaza.

La al doilea meci, ambele echipe au purtat banderole negre: Irlanda, în semn de omagiu pentru victimele conflictului din Gaza, iar Israelul, în memoria victimelor atacului din 7 octombrie. Căpitanul echipei israeliene, Dor Peretz, avea scris "7/10" pe banderola sa.

După patru etape, pe primul loc în Grupa 3 se află Austria, cu 8 puncte, urmată de Kosovo, 5 puncte, Irlanda, 5 puncte, și Israel, 2 puncte.