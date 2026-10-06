 Hagi se bucură de susținerea tricolorilor. Răzvan Marin: „Nu ne va lăsa acum”. Ce spune selecționerul după patru înfrângeri | adevarul.ro
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Hagi se bucură de susținerea tricolorilor. Răzvan Marin: „Nu ne va lăsa acum”. Ce spune selecționerul după patru înfrângeri

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Selecționerul a declarat după eșecul cu Suedia (0-1) că va pleca doar în cazul în care nu va face echipa națională să joace. Mai mulți tricolori au declarat că speră ca Gheorghe Hagi să rămână la echipa de fotbal a României.

Răzvan Marin este convins că Gheorghe Hagi va rămâne selecționer
Răzvan Marin este convins că Gheorghe Hagi va rămâne selecționer Foto: Sportpictures

România a înregistrat a patra înfrângere la rând din ediția 2026 a Ligii Națiunilor. Ceea ce face ca Gheorghe Hagi să fie primul selecționer național cu patru eșecuri consecutive la început de mandat. Cu toate acestea, spectatorii prezenți în număr mare (au fost aproape 50.000) pe Arena Națională n-au avut, la modul general vorbind, o atitudine ostilă față de antrenor și jucători. Semn că „Regele” are parte de încrederea, respectul și simpatia fanilor.

Firește că aceste înfrângeri sunt dureroase. Și ele indică atât o fragilitate a apărării, cât și o neputință în atac. În patru partide, România a marcat numai 3 goluri și a primit 13. Ceea ce înseamnă o medie de sub un gol marcat pe meci, respectiv una de peste 3 goluri încasate pe partidă... Iar cifrele, respectiv rezultatele sunt cele care rămân în cele din urmă, nicidecum modul în care au fost obținute.

Cum în ultimele două săptămâni s-a vorbit deseori despre posibilitatea ca Hagi să plece, chestiunea n-a fost ocolită nici după ultimul meci, cel cu Suedia. Iar selecționerul a dat un răspuns: „Echipa arată mai bine şi este pe drumul cel bun, chiar dacă rezultatele nu ne ajută. Când ai patru înfrângeri, taci şi mergi acasă. Lăsaţi-mă să mă odihnesc la noapte, să reflectez şi o să am o discuţie cu conducerea. Şi dacă e bine, mergem mai departe. Nu depinde doar de mine. Eu sunt angajat. Nu are rost să vorbesc acum despre mine. Mie nu-mi place să pierd, dar am venit aici cu dorinţa de a realiza un proiect... Dacă nu schimb ceva, de ce am venit? Iubesc naţionala şi sunt gata să îndur orice pentru ea. Dacă cei din federaţie mă doresc în continuare, mergem mai departe. În două zile vom vedea”.

Hagi a declarat că va reflecta zilele acestea, iar apoi va decide ce va face
Hagi a declarat că va reflecta zilele acestea, iar apoi va decide ce va face Foto: Sportpictures

Spre deosebire de primul mandat, Gheorghe Hagi are acum în spate o experiență de peste 25 de ani în antrenorat. Acesta este stăpân pe el și nu are de gând să cedeze. „Nu am venit la echipa naţională să mă cert cu cineva”, a spus selecționerul. „Am venit să fac o echipă care să joace fotbal. Iar suporterii să fie mândri. Când nu o să pot să mai fac asta, când o să am senzaţia că s-a terminat, plec! O să văd, o să reflectez zilele acestea. Dacă o să merg în continuare, o să încerc să fac o echipă. Nu îmi este frică de nimic. Trebuie să avem curaj, să urcăm la alt nivel. Generaţia veche trebuie depăşită. Acesta este singurul obiectiv pentru România. Să creeze o echipă mai bună decât generaţiile din trecut. Avem resurse pentru a construi, dar avem nevoie de victorii. Deci, am nevoie de puţin timp. Puţin. Dacă nu fac echipa să joace, asta e! Ce să fac... Mă duc acasă. A fost un examen pentru mine. Va fi în continuare. Voi încerca să dau tot ceea ce am eu mai bun. Sunt extrem de motivat şi ambiţios, dar am nevoie de puţin timp şi sper să fac echipa să joace”.

Jucătorii îl susțin pe „Rege”

În ceea ce-i privește pe componenții naționalei, câțiva dintre aceștia au declarat că speră ca Gheorghe Hagi să rămână selecționer. Ceea ce nu este, totuși, ciudat în condițiile în care câțiva dintre ei au fost formați chiar de acesta. „Eu sunt sigur că nu ne va lăsa acum”, a declarat Răzvan Marin. „Vă daţi seama că este şi dânsul supărat, dar sunt convins că ne va rămâne alături. Dar noi trebuie să rămânem uniţi. Am plecat împreună la acest drum şi trebuie să continuăm împreună. Mai ales că în martie vor veni calificările pentru European şi acolo trebuie să fim de două ori mai concentraţi, să reuşim să ducem România din nou la un campionat european”.

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Folosit ca vârf în meciul cu Suedia, în condițiile în care Louis Munteanu și Bârligea n-au putut evolua, Florin Tănase a avut un mesaj asemănător: „Domnul Hagi ne-a felicitat pentru jocul de astăzi. Ne-a spus că trebuie să avem încredere în noi, că putem. Eu cred că va rămâne la naţională. Nu a vorbit în vestiar despre aşa ceva.”

Gică Hagi
Gică Hagi Foto: Sport Pictures

Primul mandat a durat 5 luni

În istoria naționalei de fotbal au fost numeroși antrenori care au părăsit postul la scurt timp după numire. Unul dintre aceștia este chiar Hagi, care a demisionat după numai cinci luni, în noiembrie 2001. În acel moment, însă, România venea după calificări la turnee finale mondiale și europene, iar eșecul din „dubla” cu Slovenia (1-2 și 1-1) n-a fost ușor de tolerat. Mandate scurte la cârma naționalei au mai avut antrenori cunoscuți precum Petre Steinbach – o lună (iunie 1948), Iuliu Baratky – o lună (iunie – iulie 1948), Coloman Braun Bogdan – o lună (iunie – iulie 1949, octombrie – noiembrie 1949), Gheorghe Popescu – o lună (noiembrie – decembrie 1962), Constantin Teașcă – o lună (octombrie – noiembrie 1967), Florin Halagian – o lună (mai – iunie 1979), Constantin Cernăianu – 2 luni (august – octombrie 1979), Colea Vâlcov – 3 luni (iulie – octombrie 1949), Constantin Teașcă – 3 luni (septembrie – noiembrie 1962), Valentin Stănescu – 3 luni (iulie – octombrie 1964), Ilie Oană – 3 luni (martie – iunie 1967), Gheorghe Ola – 3 luni (ianuarie – aprilie 1972), Angelo Niculescu – 4 luni (iunie – octombrie 1967). La polul opus se află Anghel Iordănescu – 5 ani și o lună (21 iunie 1993 – 4 iulie 1998), Mircea Lucescu – 4 ani și 11 luni (1 noiembrie 1981 – 2 octombrie 1986), Victor Pițurcă – 4 ani și 8 luni (8 decembrie 2004 – 9 aprilie 2009), Emeric Jenei – 3 ani și 9 luni (2 octombrie 1986 – 1 iulie 1990).

România a pierdut (0-1) meciul cu Suedia, luni seara, pe Arena Națională din București, în Grupa 4 a Diviziei B din Liga Națiunilor la fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Viktor Gyokeres (min. 13), atacantul lui Arsenal marcând pentru reprezentativă în al șaptelea meci consecutiv de Liga Națiunilor.

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................6-0

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....1-1

Etapa a 4-a

Luni, 5 octombrie 2026

România - Suedia.....................0-1

Bosnia-Herțegovina – Polonia.....1-0

Clasament

1. Suedia...............................10 puncte (+4)

2. Bosnia-Herțegovina.... 8 puncte (+3)

3. Polonia..........................4 puncte (+3)

4. România........................0 puncte (-10)

Următoarele partide

Etapa a 5-a

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026

România - Polonia.............................21.45

Suedia - Bosnia-Herțegovina........21.45

Etapa a 6-a

Marți, 17 noiembrie 2026

Polonia - Suedia..................................21.45

Bosnia-Herțegovina - România,,,,,21.45

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