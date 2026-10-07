Patru meciuri, patru înfrângeri. FRF a decis ce se întâmplă cu Gică Hagi pe banca României

România a avut un start dezastruos în Liga Națiunilor, cu patru înfrângeri în primele patru meciuri ale campaniei.

Selecționerul echipei naționale a României, Gică Hagi Foto: Sportpictures

Tricolorii au pierdut cu Suedia, 1-2, cu Bosnia, 2-4, cu Polonia, 0-6, iar apoi au cedat din nou în fața Suediei, scor 0-1.

„Hagi este în continuare antrenorul echipei naționale a României!”

În ciuda rezultatelor, Federația Română de Fotbal nu intenționează să schimbe selecționerul. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a transmis că Gheorghe Hagi va rămâne pe banca echipei naționale.

Mihai Stoichiță a clarificat însă lucrurile o zi mai târziu. Întrebat despre viitorul lui Hagi și despre o eventuală întâlnire cu șefii FRF, directorul tehnic a exclus varianta unei despărțiri. Oficialul a explicat că selecționerul este așteptat la sediul Federației pentru analiza ultimei acțiuni a naționalei și pentru pregătirea următoarei ferestre internaționale. Nu se poartă, așadar, discuții privind plecarea lui Hagi de la echipa națională.

„(n.r. - Așteptați discuția cu domnul Hagi, ce se mai întâmplă?) Ce discuție? Nu avem niciun fel de discuție cu domnul Hagi, el va veni la Federație după cele două zile în care o să stea să se odihnească și el. După care, împreună cu staff-ul lui o să facă o analiză la ce a fost, strategia pentru viitoarea fereastră și cam atât. Ce fel de discuție să fie cu Federația. Hagi este în continuare antrenorul echipei naționale a României!”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit sport.ro.

„Când văd că n-o să mai pot, sigur o să-mi dau seama și n-o să încurc lucrurile!”

După ultimul eșec, Hagi a lăsat deschisă posibilitatea de a continua, dar a spus că vrea să își ia câteva zile pentru a analiza situația și că va avea o discuție cu oficialii Federației. Selecționerul nu a dat un răspuns clar și a spus că are nevoie de timp pentru a lua o decizie, după cele patru înfrângeri consecutive.

„Mă faceți să vorbesc și am pierdut patru meciuri. E dur, e foarte dur. Lăsați-mă să mă duc să mă odihnesc o zi, două, apoi vom vedea. Când văd că n-o să mai pot, sigur o să-mi dau seama și n-o să încurc lucrurile. Trebuie schimbat ceva, astăzi a arătat echipa mai bine, e pe drumul cel bun. La patru meciuri trebuie să tac din gură și să merg acasă. Totul se face în timp. Mă duc să mă odihnesc. S-au spus atât de multe lucruri, certe și normale, despre tot, de acest nume care e în fața dumneavoastră. Mă duc și eu să reflectez, să stau acasă, să mă odihnesc, să am o discuție cu cine trebuie și vedem pe ce drum mergem. Stați aproape, dați-mi două zile!”, a admis Hagi, selecționerul României, după meciul cu Suedia, 0-1.