 După un an teribil, Mircea Rednic s-a hotărât să revină pe bancă: „Sunt gata!”. A spus clar când își reia activitatea | adevarul.ro
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După un an teribil, Mircea Rednic s-a hotărât să revină pe bancă: „Sunt gata!”. A spus clar când își reia activitatea

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Mircea Rednic, ajuns la 64 de ani, este gata să revină pe banca tehnică după o perioadă îndelungată în care nu a mai antrenat. Tehnicianul spune că a avut mai multe propuneri în ultimele luni, însă a ales să nu le accepte.

Mircea Rednic
Mircea Rednic Foto: Facebook

Revine Mircea Lucescu din iarnă? 

După această perioadă complicată, Rednic își dorește să revină în fotbal și se pregătește pentru o nouă experiență pe banca unei echipe.

„Sunt tentat să revin și am avut oferte. Dar când trebuia să iau deciziile, au venit tot felul de evenimente… Anul acesta nu a fost unul bun pentru mine, e clar. Oferte au fost, dar am pierdut mulți oameni dragi și mi-am dat seama că am cam neglijat familia.

Chiar mi-a prins bine perioada aceasta când am stat cu ei alături. Viața mea e fotbalul și, mai mult ca sigur, voi accepta ofertele care vor veni și care vor fi interesante. Nu vreau să mai antrenez doar de dragul de a face asta. Să mă duc la echipe unde nu există stabilitate financiară. E greu să lucrezi dacă nu ai condiții. Mie îmi place să antrenez și să gândesc eu totul. A venit momentul să revin.

(n.r. dacă revine din iarnă) Mai mult ca sigur. Puteam merge în Arabia Saudită, în Tunisia. Mă puteam bate cu Reghecampf la titlu. Inclusiv din Belgia am avut, dar am simțit nevoia de o scurtă pauză. Acum sunt gata să revin!, a declarat fostul antrenor de la Dinamo și Rapid, potrivit digisport.ro.

2026, un an cumplit pentru Mircea Rednic

Anul 2026 i-a adus lui Mircea Rednic pierderi personale devastatoare. Tehnicianul a trecut, în doar câteva luni, prin dispariția a trei oameni importanți din viața și din cariera sa.

Cea mai recentă și, totodată, cea mai dureroasă tragedie a fost moartea nepotului său, Mircea Marius Totolici. Acesta s-a stins din viață în august, la doar 37 de ani, chiar în ziua în care urma să se căsătorească.

Cu două luni înainte, Rednic primise o altă veste cumplită. George Blay, fostul fotbalist al lui Dinamo care a cucerit titlul de campion al României sub comanda tehnicianului în 2007, a murit la numai 45 de ani.

Primăvara venise deja cu o lovitură grea pentru antrenor. În aprilie, Mircea Lucescu, mentorul său și una dintre cele mai importante figuri din fotbalul românesc, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani.

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