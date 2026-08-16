Nepotul lui Mircea Redinic a murit cu o zi înainte de nuntă. Doliu la Voința Sibiu

Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic și fost susținător al clubului Voința Sibiu a murit în somn la doar 37 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă. A doua zi urma să meargă în fața altarului.

Vestea morții sale a îndoliat comunitatea fotbalistică din Sibiu. Clubul Voința a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, în care vorbește despre omul care a sprijinit constant activitatea copiilor și juniorilor:

„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături!”, a transmis Voința Sibiu.

Mircea Marius Totolici a murit cu o zi înainte de nuntă: „Astăzi trebuia să fim la evenimentul vostru„

Tragedia s-a produs cu doar o zi înainte ca tânărul și iubita lui, Petronela Țugui, să ajungă în fața altarului, potrivit ProSport.

Cei doi spuseseră „Da” din toată inima pe 8 august, iar duminică 16 august era programată cununia religioasă.

„Trebuia ca ziua de astăzi să fie una mare din viața ta, dar, din păcate, bunul Dumnezeu te-a chemat la El. Îmi pare nespus de rău să dau vestea asta… nu te voi uita niciodată, prieten drag”, a scris un prieten pe Facebook

Mircea Marius Totolici ar fi suferit un infarct în timp ce dormea.

„Fratele meu… astăzi trebuia să fim la evenimentul vostru, să fie o zi de bucurie. Ne pregăteam cu toții pentru ziua voastră, iar în schimb trăim o zi de tristețe. Ai ales să pleci atât de repede dintre noi. Mă doare inima, bunul meu prieten și frate… mereu zâmbitor, mereu cu sufletul deschis.Dumnezeu să aibă grijă de tine, iar cerul să se deschidă astăzi pentru tine. Vai, vai, vai… prietenul nostru drag. Te vom iubi mereu, Totolici Mircea Marius. Cu durere în suflete vă anunțăm trecerea la Domnul a lui Toto”, este un alt mesaj tulburător postat pe Facebook

Tânărul diagnosticat cu leucemie cu trei luni înainte de nuntă a murit. Ultimul mesaj al logodnicei lui

Vestea morții sale a provocat un val de reacții în online

„Ultim omagiu, dragul meu coleg și prieten, Totolici Mircea Marius… (Sicanu)Îmi este greu să cred că astăzi trebuie să îți spun «rămas-bun». Am fost colegi de școală, am stat în aceeași bancă, am râs împreună și am mers împreună la fotbal.

Sunt amintiri simple, dar care acum au devenit neprețuite. Nu voi uita niciodată zilele acelea, când eram împreună și nu ne gândeam că într-o zi toate acele momente vor rămâne doar amintiri.Ai plecat mult prea devreme și ai lăsat în urmă o durere greu de spus în cuvinte.

Marius, vei rămâne mereu în sufletul meu ca acel coleg și prieten cu care am împărțit banca, copilăria, glumele și pasiunea pentru fotbal.Aș da orice să mai putem merge o dată împreună la fotbal și să mai stăm de vorbă, ca odinioară. Dumnezeu să te odihnească în pace și să îți așeze sufletul în lumină.

Drum lin, prieten drag… Nu te voi uita niciodată! Condoleanțe Familie”, a scris pe facebook Răzvan Bătăilă, prieten din copilărie al lui Mircea Marius Totolici,

Cei care l-au cunoscut îi pot aduce un ultim omagiu la capela mare a Cimitirului Central din Sibiu.