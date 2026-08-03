 „Nu a murit de leucemie!”. Nepotul lui Mircea Lucescu a dat cărțile pe față despre boala reală care l-a răpus pe fostul mare antrenor | adevarul.ro
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„Nu a murit de leucemie!”. Nepotul lui Mircea Lucescu a dat cărțile pe față despre boala reală care l-a răpus pe fostul mare antrenor

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Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București. Acesta era internat încă din 29 martie, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat în ultimele zile.

Mircea Lucescu Foto/AFP
Mircea Lucescu Foto/AFP

La câteva luni după dispariția lui Mircea Lucescu, nepotul său, Matei Lucescu (32 de ani), a vorbit despre adevărata cauză a decesului fostului selecționer.

Matei Lucescu: „Avea o boală hematologică cronică!”

După deces, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora fostul antrenor ar fi fost diagnosticat târziu, în decembrie 2025, cu o formă de leucemie. Matei Lucescu a comentat aceste informații și a explicat care a fost, în realitate, motivul pentru care bunicul său a încetat din viață.

„Ceea ce vreau să punctez și cred că este foarte important de menționat este că Mircea nu a fost niciodată diagnosticat cu leucemie. Mircea nu a murit de leucemie. Ăsta este adevărul. El, într-adevăr, avea o boală hematologică cronică, la care speranța de viață pentru o persoană de vârsta lui era de 5-10 ani, pentru oamenii tineri - 30 de ani.

Pentru asta a mers la un specialist în Belgia, dar nu ăsta a fost motivul pentru care el a murit. El nu a avut o boală fulminantă, cum este leucemia, cu care poți să mori într-o săptămână-două sau în câteva luni. El suferea de o boală cronică, dar nu ăsta a fost motivul decesului. Sunt sute de pacienți în România care trăiesc cu această boală fără probleme, cu medicație adaptată, pot să trăiască ani de zile.

Familia consideră că Mircea avea ani în față. Atunci... Ce să zic? Au fost acele meciuri, cel cu Turcia, cu o presiune foarte mare, stresul prin care a trecut și, până la urmă, a făcut infarct, asta este situația. Venise un medic din Franța, dar prea târziu!, a declarat Matei Lucescu, potrivit digisport.ro.

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