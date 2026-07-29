Marile cluburi ale Europei îi aduc un omagiu lui „Il Luce” în ziua în care ar fi împlinit 81 de ani

Ziua în care Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani nu a trecut neobservată în fotbalul românesc. Dinamo și Rapid, două dintre cluburile cu care și-a legat numele de-a lungul carierei, i-au adus un omagiu prin mesaje publicate pe rețelele de socializare.

Fostul mare antrenor s-a stins din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în fotbalul românesc și internațional.

Născut la București, pe 29 iulie 1945, Mircea Lucescu și-a dedicat aproape întreaga viață fotbalului și a devenit una dintre cele mai importante figuri din istoria acestui sport, scriind pagini memorabile la cluburi precum Dinamo și Rapid.

Dinamo București: „Fotbalul astăzi este mai sărac!”

„Astăzi marele Lucescu ar fi trebuit să împlinească frumoasa vârstă de 81 de ani. Ar fi fost o zi specială, în care fiecare să fi discutat despre ceea ce a realizat Mircea Lucescu pe parcursul carierei sale.

Mircea Lucescu nu a creat o singură generație și nu a scris doar o pagină din istoria clubului Dinamo, ci a influențat generații întregi de jucători, antrenori, suporteri și a modelat cluburi de fotbal după viziunea sa. Fotbalul, astăzi este mai sărac, însă sufletele noastre rămân pline de bogăția spirituală și fotbalistică pe care a oferit-o Mircea Lucescu!”, a transmis Dinamo București.

FC Rapid: „A scris pagini de glorie!”

„In Memoriam Mircea Lucescu (1945-2026), un nume legendar în istoria Rapidului și cel mai titrat antrenor român, s-a născut pe 29 iulie. Pe banca Rapidului, a scris pagini de glorie cu care ne vom mândri mereu: Cupa României din 1998, titlul din sezonul 1998-1999 și Supercupa din 1999!”, au transmis și cei de la FC Rapid.

Mircea Lucescu, o legendă a României

Mircea Lucescu și-a început cariera de fotbalist la Dinamo București, clubul cu care avea să fie identificat de-a lungul anilor. În România a mai evoluat pentru Știința București și Corvinul Hunedoara;

În perioada în care a fost jucător, a cucerit șapte titluri de campion și o Cupă a României, toate în tricoul lui Dinamo;

Ca antrenor, a avut o carieră impresionantă atât în țară, cât și în străinătate. Lucescu le-a pregătit pe Corvinul Hunedoara, Dinamo, Rapid, Pisa, Brescia, Reggiana, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit și Dinamo Kiev, dar și naționalele României și Turciei;