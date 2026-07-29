 Marile cluburi ale Europei îi aduc un omagiu lui „Il Luce” în ziua în care ar fi împlinit 81 de ani | adevarul.ro
search
Miercuri, 29 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Marile cluburi ale Europei îi aduc un omagiu lui „Il Luce” în ziua în care ar fi împlinit 81 de ani

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ziua în care Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani nu a trecut neobservată în fotbalul românesc. Dinamo și Rapid, două dintre cluburile cu care și-a legat numele de-a lungul carierei, i-au adus un omagiu prin mesaje publicate pe rețelele de socializare.

Mircea Lucescu Foto/Instagram
Mircea Lucescu Foto/Instagram

Fostul mare antrenor s-a stins din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în fotbalul românesc și internațional.

Născut la București, pe 29 iulie 1945, Mircea Lucescu și-a dedicat aproape întreaga viață fotbalului și a devenit una dintre cele mai importante figuri din istoria acestui sport, scriind pagini memorabile la cluburi precum Dinamo și Rapid.

Dinamo București: „Fotbalul astăzi este mai sărac!”

„Astăzi marele Lucescu ar fi trebuit să împlinească frumoasa vârstă de 81 de ani. Ar fi fost o zi specială, în care fiecare să fi discutat despre ceea ce a realizat Mircea Lucescu pe parcursul carierei sale.

Mircea Lucescu nu a creat o singură generație și nu a scris doar o pagină din istoria clubului Dinamo, ci a influențat generații întregi de jucători, antrenori, suporteri și a modelat cluburi de fotbal după viziunea sa. Fotbalul, astăzi este mai sărac, însă sufletele noastre rămân pline de bogăția spirituală și fotbalistică pe care a oferit-o Mircea Lucescu!”, a transmis Dinamo București.

FC Rapid: „A scris pagini de glorie!”

In Memoriam Mircea Lucescu (1945-2026), un nume legendar în istoria Rapidului și cel mai titrat antrenor român, s-a născut pe 29 iulie. Pe banca Rapidului, a scris pagini de glorie cu care ne vom mândri mereu: Cupa României din 1998, titlul din sezonul 1998-1999 și Supercupa din 1999!”, au transmis și cei de la FC Rapid.

Mircea Lucescu, o legendă a României

  • În perioada în care a fost jucător, a cucerit șapte titluri de campion și o Cupă a României, toate în tricoul lui Dinamo;
  • Ca antrenor, a avut o carieră impresionantă atât în țară, cât și în străinătate. Lucescu le-a pregătit pe Corvinul Hunedoara, Dinamo, Rapid, Pisa, Brescia, Reggiana, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit și Dinamo Kiev, dar și naționalele României și Turciei;
  • Palmaresul său de tehnician cuprinde 36 de trofee, printre care nouă titluri de campion al Ucrainei, opt Cupe ale Ucrainei, șapte Supercupe ale Ucrainei, trei Cupe ale României, două titluri de campion al României, două titluri în Turcia, precum și Cupa UEFA, Supercupa Europei, Supercupa Rusiei și Cupa Anglo-Italiană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
stirileprotv.ro
image
SURSE. DNA ar fi descins peste lucrătorii de la Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc. Ancheta ar fi anterioară dosarului Odetei Nestor
gandul.ro
image
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
mediafax.ro
image
Fotbalul românesc, în picaj! Radiografia unui dezastru: „Aveam două echipe în Champions League! Acum nu avem două în Conference”
fanatik.ro
image
De ce a suspendat Curtea de Apel București licența ROMATSA: „Au creat un cerc închis și de 15 ani folosesc o metodă exclusivistă de recrutare”
libertatea.ro
image
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár” scena politică de la Budapesta
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele
digisport.ro
image
Jennifer Aniston nu renunță la sport nici pe iaht! Cum arată actrița la 57 de ani
click.ro
image
În 1945, Islanda a plantat lupini ca să salveze solurile degradate: După câteva decenii planta cu flori mov a fost declarată amenințare
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
cancan.ro
image
Anunț de la Casa de Pensii: Când își vor recupera pensionarii banii reținuți ca CASS la pensie? „Fără cereri”!
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
prosport.ro
image
Cât ne costă fiecare zi de grevă din Sănătate. Ce înseamnă pentru pacienți și cât pierd unitățile medical
playtech.ro
image
Gaziantep a scăpat de interdicţia la transferuri! Primul care semnează e jucătorul care a luat eventul cu U Craiova
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
digisport.ro
image
Pro TV a fost amendat de Consiliul Concurenței. Ce angajamente nu au fost respectate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Gogoașă de la Trăsniți în NATO, șofer de ridesharing! Mașina de zeci de mii de euro pe care o conduce prin București fostul actor FOTO
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
INTERVIU (PARTEA I). Cum s-a schimbat viața Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, după ce a renunțat la funcțiile publice în urma anchetei DNA. Cum sprijină astăzi comunitatea: „Am avut multe situații în care am plecat acasă plângând”
actualitate.net
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”
click.ro
image
Jennifer Lopez a plecat în vacanță alături de cei doi copii ai săi. Ce destinație a ales vedeta
click.ro
image
Cum arată Anamaria Prodan în costum de baie, la 53 de ani: „Pentru cine te mai expui?”
click.ro
Bessie Wallis Warfield Simpson foto profimedia 0601056884 jpg
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă
okmagazine.ro
Jennifer Aniston foto Instagram jpg
„Atât de disperată e??” Jennifer Aniston, pe punctul de a-și cere în căsătorie iubitul?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce meserie are fiul lui Dragoș Dolănescu, la 21 de ani, în Costa Rica: „Mama lui din cer ar fi fost tare mândră!”
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?