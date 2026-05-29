Vineri, 29 Mai 2026
Mircea Rednic nu mai face compromisuri: „La Dinamo nu aveam nici bani de deplasări”

După despărțirea de Standard Liege, oficializată în vara anului 2025, Mircea Rednic nu s-a mai angajat la nicio echipă. Chiar dacă are 64 de ani, tehnicianul continuă să fie căutat pe piața antrenorilor și a primit mai multe propuneri în ultima perioadă.

Mircea Rednic Foto/Facebook @standardliege
Cele mai insistente oferte vin din zona Golfului, însă Rednic nu este complet convins că o experiență într-un campionat cu temperaturi extreme i s-ar potrivi în acest moment. Mircea Rednic își dorește un proiect în care să beneficieze de liniște, susținere și un cadru favorabil pentru a construi performanță pe termen lung.

Sunt discuții, dar nu vreau să mai fac greșelile din trecut. În momentul în care am avut condiții financiare, de antrenament, am avut rezultate. Când m-am dus de dragul de a antrena, nu a fost bine și am acceptat multe lucruri. Nu e bine nici pentru imaginea mea, știu ce pot.

„Mă gândesc foarte bine la oferte. Am din străinătate, multe din Golf!”

Se fac 20 de ani de când Dinamo nu a mai luat campionatul, Rapid se apropie de 25 de ani. Ambele au fost luate cu mine antrenor. După mine au fost mai mulți antrenori buni și bugete mai mari, dar nu a fost să fie. La Dinamo nu aveam nici bani de deplasări și am plătit eu, iar după aceea s-au întors împotriva mea, nu a apreciat nimeni.

Vreau să mă gândesc foarte bine la oferte. Am din străinătate, multe din Golf, dar eu nu suport căldura și îmi e greu. Sunt oferte foarte bune din punct de vedere financiar. Și înainte să meargă Șumudică în Arabia Saudită, era o echipă la retrogradare și m-a ofertat. Nu vreau să mă duc unde nu este stabilitate financiară pentru că nu sunt jucătorii concentrați!”, a spus Mircea Rednic, pentru digisport.ro.

Mircea Rednic are în spate o carieră vastă pe banca tehnică

De-a lungul anilor, antrenorul a pregătit echipe importante precum Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova, CFR Cluj, Petrolul sau UTA, dar și cluburi din afara țării, printre care Standard Liege, Gent, Mouscron, Alania Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Al-Nasr și Al-Faisaly.

În CV-ul său se mai regăsesc formații precum FCM Bacău, FC Vaslui, Astra, Poli Iași și Viitorul, actuala Farul Constanța.

